Cuối ngày 2-6, giá vàng, bạc bất ngờ tăng nhanh

Giá vàng, bạc cùng tăng mạnh vào cuối ngày trên thị trường quốc tế. Giá vàng thế giới vượt 4.500 USD/ounce.

Cuối ngày 2-6, giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế được giao dịch ở mức 4.520 USD/ounce, tăng khoảng 35 USD/ounce so với buổi sáng. Trong phiên, có thời điểm giá vàng tăng vọt lên tới 4.535 USD/ounce.

Không chỉ vàng, bạc cũng "quay xe" tăng trở lại và đang được giao dịch ở mức 76,4 USD/ounce, tăng gần 2% so với buổi sáng. Đây là diễn biến bất ngờ của cả vàng, bạc sau khi lao dốc mạnh trong vài ngày qua.

Ở thị trường trong nước, ngược với đà đi lên của giá thế giới, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn 99,99% các loại tiếp tục suy yếu.

Giá vàng tăng trở lại

Cuối ngày, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp giao dịch quanh 154,5 triệu đồng/lượng giá mua vào, 157,5 triệu đồng/lượng giá bán ra, ổn định so với buổi sáng. Giá vàng miếng giảm suốt 1 tháng qua và đang lùi sâu về mốc thấp nhất kể từ đầu năm.

Trong khi đó, các thương hiệu bạc như Ancarat, SACOMBANK-SBJ, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá bạc miếng các loại tăng 20.000 đồng/lượng lên quanh 2,87 triệu đồng/lượng mua vào, 2,96 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá bạc ký, bạc thỏi các loại cũng được nhiều doanh nghiệp giao dịch ở mức 76,5 triệu đồng/kg mua vào, 78,9 triệu đồng/kg bán ra – tăng hơn nửa triệu đồng mỗi kg so với buổi sáng.

Giá vàng, bạc thế giới biến động cùng chiều, trong khi ở thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tiếp tục suy yếu – giao dịch trầm lắng. Giá bạc phục hồi theo giá thế giới nhưng không đáng kể. Giá bạc trong nước đang ở vùng tích lũy trong 3 tháng qua.

Theo giới phân tích, giá kim loại quý đang chịu tác động bởi những thông tin liên quan tình hình chiến sự ở Trung Đông. Ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Asset Strategies International, cho biết khi thỏa thuận ngừng bắn đạt được giữa Mỹ và Iran, giá vàng sẽ tăng trở lại bởi cuộc xung đột dẫn đến giá dầu cao hơn, lạm phát cao hơn và khả năng Mỹ tăng lãi suất. Khi cuộc chiến đi qua, giá vàng, bạc sẽ tích cực hơn.

Giá bạc trong nước và thế giới cùng đi lên


Theo Thái Phương

Người lao động

