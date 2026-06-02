MỚI NHẤT!

Cựu Tổng Giám đốc SJC xin giảm án

Phiên tòa phúc thẩm mở vào tháng 4 vừa qua theo đơn kháng cáo của bị cáo đã bị hoãn ngay sau đó.

Ngày 2-6, Toà phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM mở lại phiên xét xử phúc thẩm đối với bà Lê Thúy Hằng, cùng đồng phạm trong vụ án tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC).

Hồi tháng 9-2025, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Thuý Hằng - cựu Tổng Giám đốc SJC mức án 25 năm tù cho cả 2 tội danh: Tham ô tài sản; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Về nghĩa vụ dân sự, bà Hằng bị buộc nộp lại khối lượng vàng lên tới hơn 10.800 lượng vàng (bao gồm cả vàng miếng và vàng nhẫn). Đây là số tài sản được xác định dựa trên vai trò điều hành chính và mức độ chiếm hưởng thực tế của bị cáo trong chuỗi hành vi sai phạm kéo dài từ năm 2021 đến khi bị phát hiện.

Bồi thường cho SJC dựa trên giá vàng hiện tại

Theo bản án sơ thẩm, HĐXX xác định các bị cáo phải bồi thường cho bị hại là Công ty SJC tổng cộng 21 tỉ đồng để khắc phục hậu quả của hành vi "Tham ô tài sản". Con số này bao gồm ba mục chính.

Cụ thể, trong quá trình điều tra, bà Lê Thúy Hằng và đồng phạm bị quy kết chiếm đoạt tổng cộng 95,8521 lượng vàng từ việc nâng mức hao hụt và quét đãi nhà xưởng. Tuy nhiên, thay vì áp giá hơn 8,4 tỉ đồng như thời điểm khởi tố, tòa buộc các bị cáo phải bồi thường theo giá niêm yết ngày 25-9-2025 là 128,3 triệu đồng/lượng, tương đương 15,9 tỉ đồng.

Đối với tiền mặt chiếm hưởng trái phép, số tiền 3,2 tỉ đồng bị chiếm đoạt thông qua việc lập khống chứng từ tại SJC Chi nhánh miền Trung. Khoản thứ 3 là số tiền khoảng 1,8 tỉ đồng tiền điện, nước, nhân công mà SJC đã phải gánh chịu khi các bị cáo lợi dụng máy móc của công ty để sản xuất vàng trái phép.

Truy thu hơn 95 tỉ đồng

Đối với nhóm hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, HĐXX xác định thiệt hại tài sản Nhà nước là hơn 95,7 tỉ đồng. Số tiền này phát sinh từ việc bà Lê Thúy Hằng chỉ đạo sản xuất và bán ra thị trường hơn 18.641 lượng vàng (bao gồm cả vàng miếng và vàng nhẫn) trái quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Do đây là khoản tiền thu lợi bất chính từ việc lợi dụng chức năng, nhiệm vụ được giao, tòa sơ thẩm phán quyết số tiền này không thuộc về SJC mà phải nộp lại toàn bộ để sung vào ngân sách nhà nước.

Riêng bà Lê Thúy Hằng, với vai trò chủ mưu, bị xác định đã hưởng lợi cá nhân bất chính hơn 73,5 tỉ đồng. Tại tòa, HĐXX cũng ghi nhận bị cáo đã chủ động nộp lại 20 tỉ đồng để khắc phục hậu quả trong quá trình điều tra.

Theo Trần Thái

Người Lao Động

16:41 , 02/06/2026
16:27 , 02/06/2026
15:49 , 02/06/2026
