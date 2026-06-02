Cảnh tượng lạ trên phố Cầu Giấy ngày giá vàng 15,75 triệu/chỉ

Giá vàng hôm nay (2/6) vẫn tiếp đà giảm. Cụ thể:

Vàng miếng SJC được các thương hiệu lớn như SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở mức 155,5 - 158,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Phú Quý giao dịch thấp hơn ở chiều mua vào, ở mức 155 - 158,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Mi Hồng niêm yết 155 - 157 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Ở phân khúc vàng nhẫn , SJC niêm yết giá 155,3 - 158,3 triệu đồng/lượng. DOJI, PNJ và Bảo Tín Minh Châu cùng giao dịch ở mức 155,5 - 158,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết vàng nhẫn ở mức 155,5 triệu đồng/lượng cho cả chiều mua vào và bán ra. Tại Phú Quý, vàng nhẫn được mua vào ở mức 155 triệu đồng/lượng và bán ra 158 triệu đồng/lượng. Mi Hồng niêm yết 155 - 157 triệu đồng/lượng.

Tiệm vàng hôm nay vãn khách

Dạo 1 vòng các tiệm vàng trên phố Cầu Giấy (Hà Nội) vào khoảng 10h sáng nay (2/6), có thể thấy tình hình khá… yên ắng. Không còn cảnh tượng khách hàng xếp hàng dài chờ đến lượt giao dịch. Tại cả 3 cửa hàng lớn là Phú Quý (số 329 Cầu Giấy), Bảo Tín Mạnh Hải (số 163 Cầu Giấy) và Bảo Tín Minh Châu (số 139 Cầu Giấy), khách đến giao dịch được phục vụ luôn, không cần chờ.

So với thời “đỉnh giá” vào ngày 3/3 năm nay, khi giá vàng được niêm yết ở mức 186,4 - 189,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), thì hôm nay dù giá vàng giảm về quanh mốc 155-157 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tiệm vàng lại vãn khách hơn hẳn.

Cửa hàng Phú Quý (329 Cầu Giấy) lúc 10h sáng nay (2/6)

Vẫn là cửa hàng Phú Quý (329 Cầu Giấy) cách đây 3 tháng - ngày 3/3, khi giá vàng ở đỉnh thì lại đông hơn hẳn

Bảo Tín Mạnh Hải (số 163 Cầu Giấy) lúc hơn 10h sáng nay, không còn cảnh khách xếp hàng chờ mua vàng

Còn vào ngày 3/3, khi giá vàng ở đỉnh thì tình hình lại “sôi động” hơn hẳn

Tình hình tương tự cũng diễn ra tại Bảo Tín Minh Châu (số 139 Cầu Giấy) vào ngày hôm nay

Khu vực hội trường cho khách ngồi chờ giao dịch tại Bảo Tín Minh Châu (số 139 Cầu Giấy) cũng bị khóa

Còn đây là khung cảnh tại Bảo Tín Minh Châu (số 139 Cầu Giấy) vào ngày 3/3 khi giá vàng ở đỉnh

Lưu ý khi mua vàng

1. Duy trì quỹ dự phòng tiền mặt song song với việc mua vàng

Nhiều người có xu hướng dồn phần lớn tiền nhàn rỗi vào vàng vì nghĩ đây là tài sản an toàn. Tuy nhiên, vàng không phải lúc nào cũng dễ quy đổi ngay thành tiền mặt với mức giá tốt, đặc biệt trong giai đoạn thị trường có nhiều biến động. Vì vậy, bên cạnh việc mua vàng tích lũy, bạn vẫn nên duy trì một khoản tiền mặt dự phòng cho các trường hợp khẩn cấp như ốm đau, thất nghiệp hay chi tiêu đột xuất.

Điều này giúp tránh tình trạng phải bán vàng vào thời điểm giá không thuận lợi. Quỹ tiền mặt cũng tạo cảm giác chủ động hơn về tài chính, thay vì để toàn bộ tài sản nằm trong một kênh tích trữ. Cách cân bằng giữa tiền mặt và vàng thường an toàn hơn là “tất tay” vào một lựa chọn duy nhất.

2. Chọn đúng loại vàng và mục đích mua

Nhiều người thấy giá vàng tăng là vội mua theo tâm lý đám đông nhưng lại không xác định rõ mình mua để tích trữ, đầu tư hay làm trang sức. Đây là điều rất dễ khiến người mua bị “hớ”. Nếu mục tiêu là giữ tài sản lâu dài, vàng miếng hoặc vàng nhẫn trơn thường phù hợp hơn vì dễ mua bán, ít mất giá do tiền công chế tác.

Trong khi đó, vàng trang sức dù đẹp nhưng khi bán lại thường bị trừ hao khá nhiều. Ngoài ra, mỗi loại vàng cũng có độ tinh khiết khác nhau như vàng 24K, 18K nên cần hiểu rõ trước khi xuống tiền. Chọn đúng loại vàng ngay từ đầu sẽ giúp tránh cảm giác mua xong mới thấy không phù hợp hoặc khó sinh lời như kỳ vọng.

3. Giữ hóa đơn và mua ở nơi uy tín

Vàng là tài sản có giá trị cao nên chuyện nguồn gốc và giấy tờ rất quan trọng. Nhiều người chỉ quan tâm giá rẻ hơn vài trăm nghìn mà mua ở nơi không uy tín, đến lúc cần bán lại mới gặp khó vì không đủ hóa đơn hoặc vàng không đúng chuẩn.

Khi mua vàng, nên ưu tiên các thương hiệu lớn, cửa hàng có kiểm định rõ ràng và đầy đủ chứng từ. Hóa đơn không chỉ giúp việc mua bán lại dễ dàng hơn mà còn là căn cứ xác minh tài sản nếu xảy ra tranh chấp hay thất lạc. Với vàng miếng hoặc vàng nhẫn tích trữ, việc giữ bao bì, tem niêm phong nguyên vẹn cũng rất quan trọng vì có thể ảnh hưởng trực tiếp đến giá bán lại sau này.