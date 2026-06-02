Khởi tố Chủ tịch CCV Group, hàng trăm người bị lừa hơn 1.000 tỷ đồng

Công an TP Hà Nội đã khởi tố Chủ tịch CCV Group Mai Hà Trang để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan vụ huy động hơn 1.000 tỷ đồng từ hàng trăm nhà đầu tư.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Hà Nội vừa khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời khởi tố bị can đối với Mai Hà Trang - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CCV Group.

Theo cơ quan điều tra, vụ việc liên quan đến hoạt động kêu gọi vốn, hợp tác kinh doanh các sản phẩm từ rau má thông qua hình thức ký kết “Hợp đồng hợp tác kinh doanh”.

Công an thành phố Hà Nội vẫn đang triệu tập một số đối tượng tại nhiều địa phương để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Bước đầu xác định đã có hàng trăm nạn nhân đầu tư số tiền hơn 1.000 tỷ đồng cho nhóm đối tượng. Số tiền được người dân chuyển vào tài khoản của Công ty CCV Group và tài khoản cá nhân Mai Hà Trang.

Từ tháng 3/2023, công ty bắt đầu dừng trả lợi nhuận cam kết, không trả cả tiền vốn đã góp của các nhà đầu tư và xóa tất cả các thông tin cũng như website của công ty.

Trước đó, từ đầu năm 2022 để tạo niềm tin nhằm thu hút vốn từ nhà đầu tư, Mai Hà Trang đã yêu cầu bộ phận kinh doanh của công ty quảng cáo về mô hình sản xuất nông nghiệp và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ cây rau má, thuyết trình các phương án đầu tư, triển vọng kinh doanh và lợi nhuận từ mô hình này. Các nhà đầu tư được hứa hẹn lãi suất 5-8% mỗi tháng.

Bước đầu đã xác định có nhiều thông tin không đúng sự thật, thổi phồng các dự án, khi công ty đã có dấu hiệu làm ăn thua lỗ, nhóm đối tượng vẫn tiếp tục huy động tiền của người dân.

Hiện tại nhiều địa chỉ của công ty đều không còn hoạt động, khi người dân liên hệ với người đại diện pháp luật của công ty đều không được.

Theo Nguyễn Ngân

vtv.vn

