Vietcombank tuyển dụng 292 nhân viên, chủ yếu không yêu cầu kinh nghiệm

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa thông báo tuyển dụng cán bộ đợt III/2026 để bổ sung nhân sự cho nhiều chi nhánh trên toàn hệ thống.

Theo thông báo, Vietcombank tuyển dụng nhiều vị trí làm việc tại các chi nhánh trên toàn quốc, bao gồm Chuyên viên Khách hàng, Chuyên viên Kế toán/Giao dịch viên, Chuyên viên Công nghệ Thông tin, Nhân viên Ngân quỹ, Nhân viên Hỗ trợ Kinh doanh cùng một số vị trí khác theo nhu cầu của từng đơn vị. Chỉ tiêu cụ thể tại từng chi nhánh có thể được điều chỉnh trong quá trình tuyển dụng.

Chỉ tiêu của đợt tuyển dụng là 292 vị trí, trong đó 265 vị trí không yêu cầu kinh nghiệm và 27 vị trí có kinh nghiệm.

Chuyên viên/nhân viên khách hàng là vị trí được tuyển dụng nhiều nhất trong đợt này (258 người).

Đối với ứng viên đáp ứng tiêu chuẩn tuyển dụng thông thường, quy trình tuyển dụng gồm hai vòng: thi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ và phỏng vấn.

Trong khi đó, các ứng viên thuộc diện "sinh viên xuất sắc" sẽ được miễn vòng thi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ và chỉ tham gia vòng phỏng vấn.

Nhóm ứng viên này phải tốt nghiệp loại xuất sắc trong vòng 12 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ tại một trong các trường gồm Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Ngoại thương Hà Nội, Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng, Đại học Ngân hàng TP.HCM hoặc Đại học Kinh tế TP.HCM. Đồng thời, ứng viên phải đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ với các chứng chỉ như IELTS từ 7.0, TOEIC từ 785 điểm, TOEFL từ 550 điểm hoặc tương đương trình độ C1-CEFR trở lên; cùng với chứng chỉ tin học văn phòng trình độ B hoặc tương đương.

Vietcombank nhận hồ sơ theo hình thức trực tuyến. Với các vị trí không yêu cầu kinh nghiệm, thời hạn nhận hồ sơ kéo dài đến hết ngày 14/6/2026. Đối với các vị trí yêu cầu kinh nghiệm, ngân hàng sẽ tiếp nhận hồ sơ đến ngày 31/12/2026 hoặc cho đến khi tuyển đủ nhân sự.

Hồ sơ dự tuyển bao gồm sơ yếu lý lịch có xác nhận trong vòng 6 tháng gần nhất, bản sao văn bằng và bảng điểm, giấy chứng nhận sức khỏe, ảnh chân dung và các giấy tờ chứng minh kinh nghiệm công tác đối với những vị trí yêu cầu kinh nghiệm. Sau khi nộp hồ sơ trực tuyến, ứng viên cần đính kèm bản scan các giấy tờ theo yêu cầu của ngân hàng.

Vietcombank lưu ý chỉ tiếp nhận hồ sơ của ứng viên tốt nghiệp đại học hệ chính quy hoặc chương trình liên kết theo quy định của ngân hàng, không áp dụng đối với hệ liên thông, tại chức, văn bằng hai hoặc vừa học vừa làm. Trình độ thạc sĩ trở lên được xem là tiêu chí ưu tiên.

Ngân hàng cũng cho biết mỗi ứng viên chỉ được đăng ký một vị trí tại một chi nhánh trong đợt tuyển dụng tập trung này. Trường hợp nộp hồ sơ đồng thời cho nhiều vị trí, hồ sơ có thể bị loại khỏi đợt tuyển dụng.

Ngoài ra, Vietcombank khẳng định không thu bất kỳ khoản phí nào liên quan đến quá trình tuyển dụng và có quyền lựa chọn các hồ sơ phù hợp để mời tham gia các vòng tuyển dụng tiếp theo.