Lãi suất qua đêm tăng vọt lên 11%, Ngân hàng Nhà nước bơm mạnh VND

Theo ghi nhận trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng ngày 1/6, lãi suất VND đã tăng mạnh ở hầu hết các kỳ hạn ngắn. Cụ thể, lãi suất bình quân qua đêm tăng 4 điểm phần trăm so với phiên cuối tuần trước, lên 11%/năm. Các kỳ hạn 2 tuần và 1 tháng cũng tăng lần lượt 0,1 điểm phần trăm và 0,15 điểm phần trăm, lên 7,5%/năm và 7,75%/năm. Riêng kỳ hạn 1 tuần giữ nguyên ở mức 7,4%/năm.

Đối với đồng USD, lãi suất liên ngân hàng nhìn chung ổn định. Lãi suất qua đêm duy trì ở mức 3,65%/năm, kỳ hạn 1 tuần ở 3,7%/năm và kỳ hạn 2 tuần ở 3,75%/năm. Trong khi đó, lãi suất kỳ hạn 1 tháng tăng nhẹ 0,02 điểm phần trăm, lên 3,81%/năm.

Trong bối cảnh trên, Ngân hàng Nhà nước đã đẩy mạnh hỗ trợ thanh khoản VND thông qua kênh thị trường mở. Cụ thể, trong phiên 2/6, Nhà điều hành chào thầu tổng cộng 46.000 tỷ đồng trên kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá (OMO), gồm 20.000 tỷ đồng kỳ hạn 7 ngày, 12.000 tỷ đồng kỳ hạn 35 ngày và 14.000 tỷ đồng kỳ hạn 56 ngày, với lãi suất đều ở mức 4,5%/năm.

Kết quả, có 15.218 tỷ đồng trúng thầu ở kỳ hạn 7 ngày, 8.597 tỷ đồng ở kỳ hạn 35 ngày và 11.188 tỷ đồng ở kỳ hạn 56 ngày. Trong phiên, lượng giấy tờ có giá đáo hạn đạt 21.383 tỷ đồng. Ngân hàng Nhà nước không chào thầu tín phiếu.

Như vậy, cơ quan điều hành đã bơm ròng khoảng 13.619 tỷ đồng ra thị trường thông qua nghiệp vụ thị trường mở trong phiên 1/6. Khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố hiện ở mức 345.931 tỷ đồng.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã có tuần hỗ trợ thanh khoản mạnh nhất trong 1 tháng trở lại đây khi bơm ròng 30.733 tỷ đồng thông qua nghiệp vụ thị trường mở. Động thái này diễn ra trong bối cảnh lãi suất trên thị trường liên ngân hàng liên tục tăng, trong khi cơ quan điều hành đang nỗ lực giữ ổn định mặt bằng lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Theo giới phân tích, việc Ngân hàng Nhà nước tăng cường hỗ trợ qua kênh thị trường mở chủ yếu nhằm hạ nhiệt áp lực thanh khoản ngắn hạn đang xuất hiện trong hệ thống ngân hàng. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng tín dụng đã có dấu hiệu tăng tốc trở lại, khiến nhu cầu vốn của các ngân hàng gia tăng đáng kể. Trong bối cảnh đó, mặt bằng lãi suất huy động sau một thời gian giảm đã bắt đầu chững lại, thậm chí một số ngân hàng điều chỉnh tăng nhẹ ở các kỳ hạn trung và dài hạn nhằm thu hút nguồn vốn.

Đây cũng là lý do Ngân hàng Nhà nước liên tiếp ban hành các văn bản chỉ đạo trong tháng 5 yêu cầu các ngân hàng thương mại thực hiện nghiêm chủ trương giảm lãi suất. Cơ quan quản lý thậm chí đã yêu cầu các Ngân hàng Nhà nước khu vực kiểm tra, rà soát những tổ chức tín dụng có mặt bằng lãi suất huy động và cho vay cao hơn mặt bằng chung.

Theo đánh giá của Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), dư địa giảm lãi suất trong ngắn hạn hiện khá hạn chế khi không có dòng vốn ngoại tệ vào mạnh, Fed chưa hạ lãi suất và lãi suất Fed Funds Rate vẫn duy trì quanh 3,5-3,75%. VDSC cho rằng với mức swap 2-3% (mức chênh lệch lãi suất VND - USD mà thị trường yêu cầu để nắm giữ VND thay vì USD trong tương lai), mặt bằng lãi suất trong nước gần như không có khả năng giảm trong vòng 3 tháng tới.