Lãi suất tiết kiệm hôm nay (1/6): Bảng lãi suất Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, Sacombank, HDBank, MB,... mới nhất đầu tháng 6

Khảo sát biểu lãi suất huy động trực tuyến ngày 1/6 cho thấy mặt bằng lãi suất tiết kiệm tại các ngân hàng tiếp tục có sự phân hóa. Trong khi nhóm ngân hàng quốc doanh vẫn giữ mức lãi suất thấp hơn mặt bằng chung, nhiều ngân hàng tư nhân đang niêm yết lãi suất từ 6,9-7,1%/năm ở các kỳ hạn trung và dài hạn.

Nhóm Big4 đồng loạt niêm yết 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng

Agribank, Vietcombank, BIDV và VietinBank hiện duy trì biểu lãi suất gần như tương đồng ở tất cả các kỳ hạn.

Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 1 tháng và 3 tháng được niêm yết ở mức 4,75%/năm. Tại các kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, mức lãi suất áp dụng là 6,6%/năm. Trong khi đó, các kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng cùng được niêm yết ở mức 6,8%/năm.

So với mặt bằng chung của thị trường, lãi suất của nhóm Big4 không thuộc nhóm cao nhất nhưng vẫn nằm trong nhóm cạnh tranh nhờ lợi thế về thương hiệu, quy mô và mạng lưới giao dịch rộng khắp.

Nhóm ngân hàng tư nhân lớn duy trì mặt bằng 6-7%/năm

Trong nhóm ngân hàng tư nhân quy mô lớn, Techcombank hiện niêm yết lãi suất 4,35%/năm cho kỳ hạn 1 tháng, 4,65%/năm cho kỳ hạn 3 tháng, 6,55%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, 6,75%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 5,85%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.

VPBank áp dụng mức 4,45%/năm cho kỳ hạn 1 tháng, 4,65%/năm cho kỳ hạn 3 tháng, 6%/năm cho các kỳ hạn từ 6-9 tháng, 6,3%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 6,2%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.

ACB niêm yết mức 4,5%/năm cho kỳ hạn 1 tháng, 4,7%/năm cho kỳ hạn 3 tháng, tăng lên 4,9%/năm ở kỳ hạn 6 tháng và 5,7%/năm cho các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên.

MB hiện áp dụng mức 4,5%/năm cho kỳ hạn 1 tháng, 4,7%/năm cho kỳ hạn 3 tháng, 5,8%/năm cho kỳ hạn 6-9 tháng và 6,35%/năm cho các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên.

LPBank, MBV dẫn đầu thị trường ở nhiều kỳ hạn

Nhóm ngân hàng có lãi suất cao nhất thị trường tiếp tục là các ngân hàng tư nhân quy mô vừa và nhỏ.

Ở kỳ hạn 6 tháng, MBV đang dẫn đầu với mức 7%/năm, trong khi LPBank và PGBank cùng niêm yết 6,9%/năm.

Tại kỳ hạn 12 tháng, LPBank, MBV, PGBank và VIB cùng niêm yết mức 7%/năm, cao hơn 0,2 điểm phần trăm so với nhóm Big4.

Đáng chú ý, ở kỳ hạn 18 tháng, LPBank đang là ngân hàng có mức lãi suất cao nhất thị trường với 7,1%/năm. MBV theo sau với 7%/năm, trong khi Bac A Bank và Nam A Bank cùng áp dụng mức 6,9%/năm.

Ngoài ra, OCB, BVBank và PGBank cũng nằm trong nhóm ngân hàng có lãi suất huy động cao khi niêm yết từ 6,8-7%/năm cho các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên.

Nhìn chung, bước sang tháng 6, mặt bằng lãi suất huy động trực tuyến không ghi nhận nhiều biến động so với cuối tháng trước. Chênh lệch lãi suất giữa nhóm Big4 và các ngân hàng tư nhân vẫn dao động khoảng 0,2-0,5 điểm phần trăm ở các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên.