Chỉ 20 triệu đồng gửi tiết kiệm có cơ hội trúng ngay xe VinFast trị giá 1,5 tỷ đồng

Cụ thể, khi gửi tiết kiệm có kỳ hạn từ 6 đến 13 tháng tại quầy hoặc qua ứng dụng SACOMBANK PAY, khách hàng sẽ được cấp mã số dự thưởng để tham gia quay số trúng thưởng với tổng giá trị giải thưởng gần 2,8 tỷ đồng vào cuối chương trình. Nổi bật trong cơ cấu giải thưởng là 01 chiếc ô tô điện VinFast VF9 Eco - một trong những dòng xe điện cao cấp nhất của VinFast hiện nay với giá trị lên đến 1,5 tỷ đồng.

Theo thể lệ, với mỗi 50 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 đến 11 tháng hoặc từ 25 triệu đồng với kỳ hạn từ 12 đến 13 tháng tại quầy sẽ nhận được 01 mã dự thưởng. Đặc biệt, đối với kênh trực tuyến, khách hàng chỉ cần gửi từ 20 triệu đồng với kỳ hạn từ 6 đến 13 tháng qua ứng dụng SACOMBANK PAY là đã đủ điều kiện cấp mã. Mỗi sổ tiết kiệm được một mã và không cộng dồn giữa các sổ.

Ngoài ra, khách hàng còn được nhận các quà tặng thiết kế độc quyền như túi canvas, dù, vali, nón bảo hiểm, cân điện tử khi thực hiện gửi tiết kiệm tại quầy giao dịch hoặc hoàn tiền lên đến 500.000 đồng khi gửi tiết kiệm qua SACOMBANK PAY.

Ngoài các ưu đãi quà tặng và cơ hội trúng thưởng, SACOMBANK còn triển khai nhiều chính sách lãi suất hấp dẫn dành cho khách hàng gửi tiết kiệm như một hình thức tri ân khách hàng đã tin tưởng đồng hành cùng ngân hàng. Các ưu đãi được thiết kế linh hoạt theo từng kênh giao dịch và khung thời gian triển khai, góp phần gia tăng hiệu quả tích lũy cũng như mang đến nhiều lựa chọn phù hợp với nhu cầu tài chính của khách hàng.

Đại diện SACOMBANK cho biết chương trình được triển khai nhằm khuyến khích khách hàng gia tăng thói quen tích lũy tài chính an toàn, đồng thời mang lại thêm giá trị thiết thực thông qua các ưu đãi và cơ hội trúng thưởng. "SACOMBANK luôn đặt trải nghiệm của khách hàng lên trên hết. Tiết kiệm vốn là thói quen truyền thống và là nguồn kinh tế dự phòng đặc biệt hữu ích trong bối cảnh kinh tế thị trường đang thay đổi mạnh mẽ. Chúng tôi không chỉ muốn khuyến khích loại hình tài chính này mà còn muốn khách hàng được tận hưởng tối đa giá trị từ khoản tiền vốn của mình. Đây cũng là cách để SACOMBANK tri ân khách hàng đã tin tưởng sử dụng sản phẩm của chúng tôi", đại diện ngân hàng chia sẻ.

Mới đây nhất, SACOMBANK vừa triển khai chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng nhí sử dụng sản phẩm Tiết kiệm Phù Đổng. Theo đó, khách hàng mở mới tài khoản tiết kiệm từ 10 triệu đồng trong tháng 6 này sẽ được nhận ngay 100.000 đồng tiền mặt hoặc voucher có giá trị tương đương.

Song song đó, mỗi khách hàng phát sinh giao dịch lần đầu tiên trong tháng 6, với số tiền từ 1 triệu đồng gửi thêm hoặc mở mới, sẽ được tặng 100 điểm khách hàng thân thiết. Điểm thưởng này có thể dùng để đổi nhiều phần quà hấp dẫn thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như mua sắm, ẩm thực, sức khỏe, các ngành hàng mẹ và bé,… Đặc biệt, các bé có kết quả học tập tốt cũng được nhận quà khích lệ tương ứng, với 300 điểm thưởng cho bé có thành tích Xuất sắc và 200 điểm cho bé đạt thành tích Giỏi.

Tiết kiệm Phù Đổng là sản phẩm nổi bật của SACOMBANK khi cho phép khách hàng nhí đứng tên trên sổ, mang đến cảm giác sở hữu thật sự và giúp các bé làm quen với khái niệm quản lý tài chính từ sớm. Bên cạnh yếu tố giáo dục tài chính, Tiết kiệm Phù Đổng còn được thiết kế với tính năng nộp/rút linh hoạt, cho phép phụ huynh dễ dàng chủ động nộp tiền đa kênh trên SACOMBANK Pay, ATM, máy giao dịch tự động CDM, … hoặc sử dụng nguồn tiền khi cần. Tính năng này vừa đáp ứng nhu cầu tích lũy dài hạn cho con, vừa đảm bảo sự linh hoạt trong quản lý tài chính gia đình.