Một ngân hàng được NHNN chấp thuận tăng vốn thêm 804 tỷ đồng

Ngân hàng sẽ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 7,5%/năm để tăng vốn điều lệ.

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) cho biết vừa nhận được Công văn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tăng vốn điều lệ.

Theo đó, NHNN đã chấp thuận cho Bac A Bank tăng vốn điều lệ thêm tối đa thêm 804 tỷ đồng thông qua hình thức phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận lũy kế chưa phân phối năm 2025 theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Cụ thể, Bac A Bank dự kiến phát hành hơn 80,4 triệu cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông, tương đương tỷ lệ 7,5% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Thời gian dự kiến thực hiện trong quý II và quý III năm 2026, đồng thời sẽ được hoàn thành trước khi kết thúc năm tài chính 2026.

Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của Bac A Bank sẽ tăng từ hơn 10.721,4 tỷ đồng lên hơn 11.525,5 tỷ đồng.

Trong năm 2026, Bac A Bank đặt mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản 8-12%, dư nợ cho vay 8-12%, huy động vốn 7-11% và lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 1.500-1.650 tỷ đồng.

Thanh Anh

