Giá vàng SJC, vàng nhẫn ngày 1/6

Giá vàng trong nước phổ biến quanh mốc 156 – 159 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng thế giới hiện giao động quanh ngưỡng 4.540 USD/ounce.

Cập nhật đầu giờ sáng ngày 1/6, giá vàng trong nước tiếp chưa có sự điều chỉnh so với cuối tuần trước.

Vàng miếng SJC được niêm yết phổ biến ở mức 156 – 159 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Riêng Phú Quý niêm yết thấp hơn ở chiều mua, ở mức 155,5 – 159 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC giao dịch ở mức 155,8 – 158,8 triệu đồng/lượng. DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết 156 – 159 triệu đồng/lượng, ngang bằng giá vàng miếng. Phú Quý hiện mua vào 155,5 triệu đồng/lượng và bán ra 158,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, ﻿giá vàng giao ngay đang giao động quanh mức 4.538,7 USD/ounce.

Khảo sát vàng hằng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy giới phân tích Phố Wall đang trở nên lạc quan hơn đáng kể sau khi giá vàng phục hồi từ các vùng hỗ trợ quan trọng. Trong số 12 chuyên gia tham gia khảo sát, có tới 75% dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần này, chỉ 17% cho rằng giá giảm và 8% nhận định thị trường sẽ đi ngang.

Trong khi đó, các nhà đầu tư cá nhân vẫn giữ tâm lý thận trọng hơn. Khảo sát trực tuyến của Kitco ghi nhận 44% nhà đầu tư dự báo giá vàng tăng, 26% cho rằng giá sẽ giảm và 31% kỳ vọng thị trường đi ngang. Điều này cho thấy sự khác biệt đáng kể giữa giới chuyên gia và nhà đầu tư nhỏ lẻ về triển vọng ngắn hạn của kim loại quý.

Theo các chuyên gia, tâm điểm của thị trường trong tuần này sẽ là loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, đặc biệt là các chỉ báo liên quan đến thị trường lao động và sức khỏe nền kinh tế. Mở đầu tuần là chỉ số PMI sản xuất ISM, tiếp theo là báo cáo số lượng việc làm còn trống (JOLTs), báo cáo việc làm khu vực tư nhân ADP, chỉ số PMI dịch vụ ISM và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu.

Đáng chú ý nhất là báo cáo việc làm phi nông nghiệp (Non-Farm Payrolls) sẽ được công bố vào cuối tuần. Đây được xem là dữ liệu có ảnh hưởng lớn nhất đến kỳ vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), từ đó tác động trực tiếp tới diễn biến giá vàng.

Các chuyên gia nhận định nếu thị trường lao động Mỹ tiếp tục duy trì sức mạnh, Fed có thể kéo dài thời gian giữ lãi suất ở mức cao, gây áp lực lên vàng. Ngược lại, nếu các dữ liệu cho thấy dấu hiệu suy yếu của nền kinh tế và hoạt động tuyển dụng, thị trường có thể gia tăng kỳ vọng Fed sớm cắt giảm lãi suất, qua đó tạo động lực hỗ trợ giá vàng đi lên.

Nhìn chung, triển vọng ngắn hạn của vàng vẫn khá tích cực theo đánh giá của giới phân tích, song diễn biến trong tuần sẽ phụ thuộc lớn vào các số liệu kinh tế Mỹ sắp được công bố.

Linh San

Danh sách 25 ngân hàng vừa được điều chỉnh "room" tín dụng bất động sản

Ngân hàng Nhà nước có loạt động thái mới đáng chú ý

Doanh nghiệp ồ ạt tăng vốn, nguồn tiền ở đâu?

06:40 , 01/06/2026
VietinBank sắp chi 12.000 tỷ để làm việc này

21:55 , 31/05/2026
Tân Chủ tịch Fed không thích QE, phản đối Basel: Lãi suất Việt Nam có cơ hội giảm?

18:13 , 31/05/2026
Đối tượng môi giới mua bán vàng rồng Thăng Long lừa gần 22 tỷ đồng của họ hàng

18:09 , 31/05/2026

