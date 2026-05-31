Đối tượng môi giới mua bán vàng rồng Thăng Long lừa gần 22 tỷ đồng của họ hàng

Ngày 31/5, Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Minh Hiếu (SN 2000, trú tại Khu đô thị Bắc Linh Đàm, phường Định Công) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo buộc, năm 2020, Hiếu là trung gian môi giới trong việc mua bán nhẫn vàng tròn trơn nhãn hiệu vàng rồng Thăng Long của Công ty Bảo Tín Minh Châu , để hưởng tiền chênh lệch.

Cuối tháng 8/2024, do làm ăn thua lỗ Hiếu nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của những người muốn mua vàng.

Bị can dùng thủ đoạn nhận tiền mua vàng của bị hại, sau đó trả trước một phần số vàng theo thỏa thuận để tạo lòng tin, ứng trước tiền mua vàng để các bị hại tin tưởng tiếp tục giao tiền rồi chiếm đoạt.

Bị hại của Hiếu là các anh, chị: Phạm Văn D. (SN 1994, trú tại phường Thanh Xuân), Phạm Hồng D. (SN 1994, trú tại phường Hà Đông), Đỗ Ngọc L. (SN 1988, trú tại phường Yên Hòa) và Nguyễn Xuân H. (SN 1983, trú tại phường Bồ Đề). Những người này đều là họ hàng với Hiếu.

Nhẫn vàng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu.

Viện Kiểm sát cho hay, Hiếu biết các anh chị trong họ có nhu cầu mua vàng nên giới thiệu về nguồn hàng, thỏa thuận giá bán, số lượng và phương thức giao vàng trong vòng từ 3 - 5 ngày, tùy thời gian vận chuyển.

Trái với lời giới thiệu, thực tế Hiếu không có vàng để giao dịch ngay nhưng để tạo lòng tin, đến hạn giao vàng, Hiếu chỉ giao 3/4 số vàng hoặc giao từ 5 - 10 chỉ vàng/lần.

Đến khi các bị hại yêu cầu trả toàn bộ số vàng, Hiếu nại ra nhiều lý do như vàng khan hiếm, người giao vàng bị tắc đường nên không giao được. Thậm chí, Hiếu liên tục đưa ra các thông tin có nguồn hàng với giá bán thấp hơn giá niêm yết, phải đặt mua ngay để hối thúc bị hại mua.

Cáo trạng của Viện kiểm sát xác định, bằng phương thức, thủ đoạn trên, từ ngày 30/8 - 4/11/2024, Hiếu chiếm đoạt tổng số tiền gần 22 tỷ đồng của 4 bị hại.

Hiện, bị can mới trả 190 chỉ vàng cùng 2,6 tỷ đồng cho các bị hại. Số còn lại Hiếu chiếm đoạt, chưa khắc phục hậu quả là hơn 17 tỷ đồng.

Trong nhóm bị hại có anh D. bị Hiếu chiếm đoạt nhiều nhất, hơn 11,6 tỷ đồng. Hiếu mới trả cho anh này 900 triệu còn chiếm đoạt hơn 10,7 tỷ đồng. Anh D. yêu cầu Hiếu phải hoàn trả số tiền cùng với lãi.

Quá trình điều tra, Hiếu khai sau khi nhận tiền từ bị hại đã dùng trả nợ, chi tiêu cá nhân và đưa cho đối tượng tên Tùng nhờ mua vàng, nhưng không có giấy tờ biên nhận. Người tên Tùng không hiện chưa rõ là ai, Cơ quan điều tra không có căn cứ xử lý.