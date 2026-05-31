Hàn Quốc nới lỏng các rào cản để đẩy nhanh nguồn cung nhà ở, lãi suất cho vay mua nhà chấm dứt chuỗi tăng 6 tháng kể từ tháng 10/2025

Bộ trưởng Tài chính Koo Yun-cheol đã đưa ra nhận định này trong cuộc họp về chính sách bất động sản với các bộ liên quan, lưu ý rằng Hàn Quốc sẽ đẩy nhanh tiến độ các dự án cung cấp nhà ở hiện có bằng cách đơn giản hóa các thủ tục phê duyệt, theo Bộ Tài chính và Kinh tế. Ví dụ, ông Koo cho biết nước này dự kiến sẽ bắt đầu xây dựng một dự án ở Seongnam, phía nam Seoul, cung cấp 6.300 căn nhà mới vào năm 2029 thay vì mục tiêu ban đầu là năm 2030.

"Chúng tôi sẽ loại bỏ các rào cản tại các công trường xây dựng nhà ở và khởi công càng sớm càng tốt", ông Koo nói. Chính phủ sẽ thành lập một trung tâm hỗ trợ do Bộ Đất đai dẫn đầu để kiểm tra chặt chẽ các yếu tố gây chậm trễ xây dựng tại các công trường dự án và cung cấp hỗ trợ toàn diện để giải quyết khó khăn, ông nói thêm. "Hàn Quốc sẽ chủ động giải quyết các hoạt động bất hợp pháp trên thị trường bất động sản làm suy yếu hiệu quả của các chính sách cung cấp nhà ở", ông Koo nói, đề cập đến nạn đầu cơ và việc lan truyền thông tin sai lệch.

Theo một báo cáo riêng của Bộ Tài chính, trong tháng 3, giá nhà ở giao dịch trung bình trên toàn quốc tăng 0,15% so với tháng trước, trong đó giá nhà ở Seoul tăng 0,39%. Tổng số lượng nhà ở được giao dịch trong tháng 3 đạt 71.975 căn, tăng 24,6% so với tháng 2.

Cũng theo số liệu do chính phủ công bố hôm thứ Sáu cho thấy, việc mua nhà của người nước ngoài tại Seoul và các khu vực lân cận đã giảm mạnh sau khi chính phủ chỉ định các khu vực này là khu vực cần có giấy phép giao dịch đất đai cho người mua không phải người Hàn Quốc vào tháng 8 năm ngoái. Điều này cho thấy các quy định chặt chẽ hơn có thể đã kiềm chế nhu cầu đầu cơ trong bối cảnh tranh cãi về việc người mua nước ngoài, đặc biệt là công dân Trung Quốc, đang thúc đẩy nhu cầu nhà ở hạng sang tại các khu dân cư cao cấp. Theo dữ liệu do Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải công bố, các giao dịch nhà ở có sự tham gia của người mua nước ngoài tại Seoul và các khu vực lân cận từ tháng 9/2025 đến tháng 4/2026 đã giảm 28% xuống còn 3.304 giao dịch so với 4.617 giao dịch cùng kỳ năm trước. Sự sụt giảm thể hiện rõ nhất ở Seoul, nơi số lượng giao dịch mua nhà của người nước ngoài giảm 44%, từ 968 xuống còn 545. Giao dịch cũng giảm ở tỉnh Gyeonggi, giảm 23%, từ 2.857 xuống còn 2.205, và ở Incheon, giảm 30%, từ 792 xuống còn 554. Tại thủ đô Seoul, sự sụt giảm đặc biệt rõ rệt ở các khu vực giàu có như Gangnam, Seocho, Songpa và Yongsan, nơi số lượng giao dịch mua nhà của người nước ngoài giảm 58% so với cùng kỳ năm trước. Sự sụt giảm này đáng chú ý khi mà quyền sở hữu nhà ở của người nước ngoài tại Hàn Quốc tiếp tục tăng, đạt 108.231 căn tính đến tháng 12/2025, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy các quy định có thể đã tác động mạnh mẽ đến các khu vực cần giấy phép. Yêu cầu giấy phép giao dịch đất đai, được ban hành vào tháng 8 năm ngoái trên toàn bộ Seoul và một phần tỉnh Gyeonggi và Incheon, hạn chế việc mua nhà của người nước ngoài chỉ dành cho mục đích cư trú thực tế, một biện pháp nhằm kiềm chế nhu cầu đầu cơ và giải quyết những lo ngại về sự đối xử không công bằng giữa người mua trong nước và người mua nước ngoài.

Theo quy định, người nước ngoài phải được chính phủ phê duyệt trước khi mua nhà ở các khu vực được chỉ định. Người mua được phê duyệt phải chuyển vào ở trong vòng 4 tháng và cư trú tại đó ít nhất 2 năm. "Các yêu cầu và thủ tục phê duyệt nghiêm ngặt hơn theo hệ thống cấp phép giao dịch đất đai dường như đã góp phần vào sự sụt giảm tổng thể các giao dịch của người nước ngoài tại các khu vực được chỉ định", một quan chức Bộ Đất đai cho biết. "Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ các giao dịch đáng ngờ và điều tra các hoạt động bất hợp pháp tiềm ẩn liên quan đến người mua nước ngoài, đồng thời thường xuyên công bố thông tin liên quan để cung cấp cho công chúng bức tranh chính xác về quyền sở hữu bất động sản của người nước ngoài", vị quan chức này nói thêm.

Một số nhà phân tích cảnh báo không nên chỉ quy kết sự sụt giảm này là do các quy định, lưu ý rằng chi phí vay cao hơn, giá nhà tăng cao ở thủ đô và sự chậm lại của thị trường bất động sản có thể đã góp phần làm giảm nhu cầu. Dữ liệu này xuất hiện trong bối cảnh cuộc tranh luận liên tục về quyền sở hữu bất động sản Hàn Quốc của người nước ngoài, đặc biệt là người Trung Quốc. Các nhà phê bình cho rằng việc người mua Trung Quốc mua các bất động sản cao cấp làm méo mó thị trường nhà ở và góp phần làm tăng giá nhà. Tuy nhiên, theo Bộ Nhà ở, sự sụt giảm tổng thể các giao dịch của người nước ngoài sau khi các quy định được siết chặt cho thấy họ là một phân khúc đặc biệt nhạy cảm với những thay đổi về quy định hơn là động lực chính thúc đẩy nhu cầu nhà ở nói chung.

Dữ liệu của chính phủ cũng cho thấy quyền sở hữu nhà ở của người nước ngoài vẫn còn hạn chế so với toàn bộ thị trường nhà ở. Tính đến tháng 12/2025, nhà ở do người nước ngoài sở hữu chỉ chiếm 0,55% trong tổng số 19,65 triệu đơn vị nhà ở của cả nước. Trong tổng số đó, công dân Trung Quốc chiếm tỷ lệ lớn nhất, sở hữu khoảng 61.000 căn nhà, tương đương 56,8% tổng số nhà ở do người nước ngoài sở hữu. Tiếp theo là công dân Mỹ với khoảng 23.000 căn nhà và công dân Canada với khoảng 6.500 căn.

Đầu tháng này, một báo cáo của truyền thông địa phương cho rằng người Trung Quốc đã "mua hết" 944 căn hộ tại quận Gangnam, Seoul từ tháng 1 đến tháng 4. Bộ Đất đai đã bác bỏ báo cáo này là sai sự thật, cho biết việc đăng ký chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở và các bất động sản dân cư khác tại Seoul trong giai đoạn đó có tổng cộng 592 người nước ngoài, trong đó có 218 người Trung Quốc. Theo bộ này, chỉ có 5 người mua Trung Quốc mua bất động sản ở Gangnam. Tổng thống Lee Jae Myung cũng chỉ trích báo cáo này, viết trên tài khoản X của mình rằng "đây dường như là tin giả nhằm mục đích kích động tâm lý chống Trung Quốc".

Trong một diễn biến khác, lãi suất cho vay thế chấp nhà ở của các ngân hàng đã giảm trong tháng 4, chấm dứt xu hướng tăng kéo dài 6 tháng, trong bối cảnh các quy định chặt chẽ hơn nhằm ổn định thị trường nhà ở. Lãi suất trung bình đối với các khoản vay ngân hàng mới ở mức 4,2% trong tháng trước, không thay đổi so với tháng trước, theo dữ liệu từ Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK). Lãi suất trung bình đối với các khoản vay doanh nghiệp cũng giữ nguyên ở mức 4,2%, trong khi lãi suất đối với các khoản vay hộ gia đình mới giảm 0,08 điểm phần trăm xuống còn 4,43%. Đặc biệt, lãi suất cho vay thế chấp nhà ở trung bình giảm 0,03 điểm phần trăm, chấm dứt chuỗi tăng liên tiếp kéo dài 6 tháng bắt đầu từ tháng 10 năm ngoái. Chính phủ Hàn Quốc đã áp đặt các quy định chặt chẽ hơn đối với các khoản vay mua nhà để hạ nhiệt thị trường bất động sản đang quá nóng và kiềm chế nợ hộ gia đình. Tại cuộc họp thiết lập lãi suất mới nhất vào đầu tháng này, BOK đã giữ nguyên lãi suất chuẩn trong 7 cuộc họp liên tiếp, do sự bất ổn ở Trung Đông đã thúc đẩy lập trường thận trọng trong bối cảnh rủi ro lạm phát, đồng tiền suy yếu và tăng trưởng chậm lại.