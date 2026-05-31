Rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính cấp mã BIN thẻ ngân hàng xuống còn 3 ngày

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, việc ban hành Thông tư là cần thiết, cấp bách nhằm thực thi phương án cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và các văn bản pháp lý có liên quan như Kết luận số 18-KL/TW ngày 2/4/2026 của của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết số 24/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh lĩnh vực quốc phòng, nội vụ, tài chính, xây dựng, ngoại giao, tư pháp, ngân hàng, Chính phủ chỉ đạo: “Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định tại Phụ lục 1.7 ban hành kèm theo Nghị quyết này”.

Trên tinh thần đó, Thông tư số 12/2026/TT-NHNN được xây dựng gồm 5 Điều, trong đó sửa đổi, bổ sung một số nội dung chính như sau:

Sửa đổi quy định về thủ tục cấp mã BIN (tại Điều 6 Quyết định số 38/2007/QĐ-NHNN), Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định về thủ tục cấp mã BIN theo hướng: Điều chỉnh rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính cấp mã BIN tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Thanh toán) từ 5 ngày làm việc xuống còn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, để thực hiện phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính tại Phụ lục II về Danh mục văn bản quy phạm pháp luật dự kiến sửa đổi, bổ sung để thực thi Phương án cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và nguồn lực, từ đó gia tăng hiệu quả hoạt động và khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Điều chỉnh tên của các đơn vị để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Nghị định số 26/2025/NĐ-CP ngày 24/2/2025 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Thông tư có hiệu lực theo quy định ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, Thông tư bãi bỏ khoản 2, khoản 5 Điều 1 Thông tư số 26/2019/TT-NHNN ngày 23/12/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế cấp, sử dụng và quản lý mã tổ chức phát hành thẻ ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định số 38/2007/QĐ-NΗΝΝ.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 4/7/2026.