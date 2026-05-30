Ngân hàng Nhà nước 'nới room' tín dụng bất động sản

Ngân hàng Nhà nước vừa có công văn gửi 25 ngân hàng thương mại về việc điều chỉnh cách tính tăng trưởng tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản theo hướng hỗ trợ cho vay nhà ở xã hội và khu công nghiệp, khu chế xuất.

Theo thông báo mới, từ ngày 1/1-31/12 2026, các tổ chức tín dụng sẽ không phải tính phần dư nợ tín dụng tăng thêm so với cuối năm 2025 đối với các khoản cho vay nhà ở xã hội, khu công nghiệp và khu chế xuất vào tổng dư nợ tín dụng bất động sản khi kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng lĩnh vực này.

Chính sách được đưa ra nhằm tạo điều kiện cho các ngân hàng mở rộng nguồn vốn tín dụng vào những phân khúc bất động sản được ưu tiên, phù hợp với chủ trương phát triển nhà ở xã hội, hạ tầng công nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Danh sách 25 ngân hàng thương mại được áp dụng cơ chế trên gồm nhiều nhà băng lớn như VietinBank, Agribank, BIDV, MSB, Sacombank, Eximbank, Nam A Bank, ACB, Saigonbank, Techcombank và một số ngân hàng khác.

Mặc dù nới điều kiện đối với nhà ở xã hội và khu công nghiệp, Ngân hàng Nhà nước vẫn yêu cầu các tổ chức tín dụng tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tín dụng bất động sản. Theo đó, tốc độ tăng trưởng tín dụng bất động sản của mỗi ngân hàng so với cuối năm 2025 không được vượt quá tốc độ tăng trưởng tín dụng chung của chính ngân hàng đó trong cùng kỳ.

Số liệu từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy đến cuối tháng 3, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đạt khoảng 19,186 triệu tỷ đồng, tăng 3,18% so với cuối năm trước. Trong đó, dư nợ lĩnh vực công nghiệp và xây dựng đạt 4,577 triệu tỷ đồng, tăng 4,69%; dư nợ cho vay thương mại, vận tải và viễn thông đạt 4,94 triệu tỷ đồng, tăng 1,16%; các hoạt động dịch vụ khác đạt 8,509 triệu tỷ đồng, tăng 3,54%.

Riêng đối với chương trình nhà ở xã hội , tính đến giữa tháng 3/2026, tổng dư nợ cho vay đạt khoảng 41.000 tỷ đồng. Trong đó, Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay hơn 25.000 tỷ đồng, còn các ngân hàng thương mại giải ngân trên 16.000 tỷ đồng.

Theo Ngân hàng Nhà nước, tín dụng bất động sản trong năm 2025 tăng khoảng 22%. Nếu tính cả các khoản vay tiêu dùng liên quan đến bất động sản, mức tăng thực tế có thể đạt từ 28% đến 30%. Diễn biến này cho thấy dòng vốn đang quay trở lại mạnh mẽ với thị trường địa ốc khi hoạt động giao dịch và đầu tư có dấu hiệu phục hồi.

Trước nguy cơ tín dụng bất động sản tăng nóng, ngay từ đầu năm nay, Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các ngân hàng kiểm soát chặt tốc độ tăng trưởng tín dụng. Theo định hướng điều hành, dư nợ tín dụng trong ba tháng đầu năm không được vượt quá 25% chỉ tiêu tăng trưởng cả năm, trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống năm 2026 được định hướng ở mức khoảng 15%.

Việc loại trừ dư nợ cho vay nhà ở xã hội và khu công nghiệp khỏi hạn mức kiểm soát tín dụng bất động sản được đánh giá là động thái vừa hỗ trợ các phân khúc ưu tiên, vừa đảm bảo mục tiêu kiểm soát rủi ro đối với thị trường bất động sản nói chung.