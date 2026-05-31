Danh sách 25 ngân hàng vừa được điều chỉnh "room" tín dụng bất động sản

25 ngân hàng thương mại sẽ được loại trừ phần dư nợ tăng thêm đối với các khoản vay phục vụ nhà ở xã hội, khu công nghiệp và khu chế xuất khi xác định giới hạn tăng trưởng tín dụng bất động sản.

Ngân hàng Nhà nước vừa có công văn gửi 25 ngân hàng thương mại về việc điều chỉnh cách tính tăng trưởng tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản theo hướng hỗ trợ cho vay nhà ở xã hội và khu công nghiệp, khu chế xuất.

Theo đó, kể từ ngày 1/1/2026 đến hết 31/12/2026, các tổ chức tín dụng không phải tính phần dư nợ tín dụng tăng thêm so với cuối năm 2025 đối với nhà ở xã hội và khu công nghiệp, khu chế xuất vào dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản, khi kiểm soát mức tăng trưởng tín dụng bất động sản theo nội dung tại điểm 4 Công văn số 11686/NHNN-CSTT ngày 31/12/2025.

Cụ thể, danh sách 25 ngân hàng được tạo điều kiện gồm VietinBank, Agribank, BIDV, MSB, Sacombank, Eximbank, Nam A Bank, ACB, Saigonbank, Techcombank, Bac A Bank, VIB, SeABank, BVBank, OCB, ABBank, VietABank, SHB, VPBank, Kienlongbank, VietBank, LPBank, TPBank, BaoVietBank, PVCombank. ﻿

Các tổ chức tín dụng khác tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước tại Công văn số 11686/NHNN-CSTT.

Thanh Anh

Ngân hàng Nhà nước có loạt động thái mới đáng chú ý

Ngân hàng Nhà nước 'nới room' tín dụng bất động sản

Giá vàng hôm nay 31-5: Ba tuần, người mua vàng miếng SJC, vàng nhẫn lỗ gần chục triệu đồng/lượng
11:29 , 31/05/2026

11:29 , 31/05/2026
