Chứng khoán Nhóm Unicap mua ròng gần 31 triệu cổ phiếu VIB, cổ đông Nhà nước hoàn tất thoái vốn MSB Hoàng Hà • 31/05/2026 - 15:42

Nhóm cổ đông liên quan Unicap nâng sở hữu tại VIB lên 8,4%

Công ty CP Unicap báo cáo đã mua gần 31,8 triệu cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (mã VIB) vào ngày 21/5. Trong khi, chiều ngược lại người có liên quan đến Unicap bán hơn 1,11 triệu cổ phiếu VIB. Tính chung nhóm Unicap đã mua ròng gần 30,7 triệu cổ phiếu VIB.

Sau giao dịch, Unicap nâng tỷ lệ sở hữu tại VIB từ 3,46% (117,8 triệu cổ phiếu) lên 4,393% (149,55 triệu cổ phiếu). Số lượng cổ phiếu người có liên quan đang sở hữu là gần 136,5 triệu cổ phiếu (4,01%). Như vậy, tổng tỷ lệ sở hữu của cả nhóm tại VIB lên 8,403% (hơn 286 triệu cổ phiếu).

Với giá cổ phiếu VIB ngày 21/5 trung bình là 15.807 đồng/cô phiếu, ước tính Unicap đã chi khoảng 502 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch.

Từ cuối năm 2025 đến nay, nhóm cổ đông liên quan Unicap và người liên quan đã thực hiện nhiều giao dịch cổ phiếu VIB.

Ngày 26/12/2025, Unicap chuyển nhượng thành công 15 triệu cổ phiếu VIB, giảm tỷ lệ sở hữu từ 3,407% (115,96 triệu cổ phiếu) xuống còn 2,966% (100,96 triệu cổ phiếu). Tính tổng Unicap và người liên quan, tỷ lệ sở hữu tại VIB giảm còn 6,838% (232,7 triệu cổ phiếu).

Đến ngày 21/4/2026, Unicap mua 16,82 triệu cổ phiếu VIB, trong khi người có liên quan mua 7,95 triệu cổ phiếu và bán 2,13 triệu cổ phiếu. Qua đó, tỷ lệ sở hữu của Unicap nâng từ mức 2,966% lên 3,46% (117,79 triệu cổ phiếu). Số lượng của người có liên quan nắm giữ là 137,6 triệu cổ phiếu (4,043%). Như vậy, tổng nhóm người có liên quan và Unicap sở hữu 7,503% vốn tại VIB, tương đương 255,39 triệu cổ phiếu.

Ngày 24/4/2026, bà Nguyễn Thùy Nga, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Unicap mua thêm 4,49 triệu cổ phiếu VIB nâng tỷ lệ sở hữu lên 3,399% (115,7 triệu cổ phiếu), trong khi người có liên quan mua 17,86 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu của cả nhóm có liên quan với bà Nga lên 12,048% (410 triệu cổ phiếu).

VMSC hoàn tất thoái vốn Ngân hàng MSB

Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam (VMSC) thông báo đã hoàn tất bán ra toàn bộ cổ phần sở hữu tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (mã MSB).

Trước đó, VMSC đã thông tin về kế hoạch thoái vốn tại MSB, nhằm thực hiện chủ trương thu hồi vốn đầu tư theo quyết định phê duyệt đề án cơ cấu của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng), qua đó tập trung nguồn lực cho các lĩnh vực, dự án và ngành nghề kinh doanh cốt lõi.

Theo báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu vừa được VMSC công bố, tổng công ty này đã bán thành công 984.246 cổ phiếu, tương ứng 0,03% tỷ lệ sở hữu tại MSB, trong ngày 19-22/5 vừa qua.

Như vậy, VMSC đã hoàn tất các giao dịch liên quan đến cổ phiếu MSB, với tổng cộng gần 2,9 triệu cổ phiếu được bán ra thị trường.

Bên cạnh VMSC, một cổ đông Nhà nước khác cũng đang có ý định thoái vốn tại MSB là Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông Việt Nam (VNPT). Tuy nhiên, hồi tháng 12/2025, phiên đấu giá 188,7 triệu cổ phiếu MSB do VNPT sở hữu đã không được tổ chức như kế hoạch do không có người mua tham gia. Thời điểm đó, mức giá khởi điểm cho thương vụ này được ấn định cao hơn thị giá 45%.

Ở chiều ngược lại, Công ty CP Rox Living - tổ chức có liên quan đến ông Tạ Ngọc Đa, Thành viên HĐQT của MSB - sau khi đăng ký bán toàn bộ gần 31,2 triệu cổ phiếu MSB bất thành, đã bất ngờ “quay xe” đăng ký mua 100 triệu cổ phiếu MSB với mục đích đầu tư. Giao dịch dự kiến thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 29/5 – 8/6/2026 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Vợ Chủ tịch KIDO đăng ký mua thêm 1,5 triệu cổ phiếu KDC

Bà Vương Bửu Linh - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn KIDO (mã KDC), đồng thời là vợ Chủ tịch HĐQT Trần Kim Thành đăng ký mua 1,5 triệu cổ phiếu KDC thông qua khớp lệnh hoặc thỏa thuận, dự kiến nâng sở hữu từ gần 3,5 triệu cp (tỷ lệ 1,197%) lên gần 5 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 1,715%). Giao dịch dự kiến thực hiện trong giai đoạn 1-29/6/2026, không lâu sau khi không thể hoàn thành giao dịch công bố trước đó.

Trước đó, bà Vương Bửu Linh đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu KDC nhưng chỉ thực hiện 674.300 cổ phiếu trong giai đoạn ngày 24/4-22/5, tương đương 34% so với khối lượng kỳ vọng, với lý do điều kiện thị trường không thuận lợi. Trước đó, trong giai đoạn ngắn từ ngày 10-11/2, bà đăng ký và mua thành công 37.000 cổ phiếu KDC.

Ngoài bà Linh, Tập đoàn KIDO cũng muốn tự mua lại gần 14,5 triệu cổ phiếu trong giai đoạn 3-30/6, tương ứng khoảng 5% lượng cổ phiếu lưu hành. Theo nghị quyết ban hành đầu tháng 5/2026, mức giá mua vào sẽ dao động trong khoảng 40.000-70.000 đồng/cổ phiếu.

Chiều ngược lại, vào ngày 19/5, cổ đông tổ chức Star Pacific (Singapore) đã bán ra 974.000 cổ phiếu KDC, giảm sở hữu từ gần 17,7 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 6,095%) xuống còn gần 16,7 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 5,759%).

Vinaconex bán 23% vốn tại Viwaseen cho An Quý Hưng Holding

Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, mã VCG) ngày 22/5 đã có nghị quyết HĐQT về việc bán phần vốn của Tổng công ty tại Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam (Viwaseen, mã VIW) cho nhà đầu tư là bên có liên quan.

Cụ thể, Vinaconex sẽ bán hơn 13,34 triệu cổ phiếu VIW (tương ứng 23% vốn điều lệ Viwaseen) cho Công ty cổ phần An Quý Hưng Holding theo phương thức giao dịch thỏa thuận qua sàn chứng khoán.

Cùng ngày 22/5, Công ty CP An Quý Hưng Holding đã có thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ. Theo đó, An Quý Hưng Holding đăng ký mua hơn 13,34 triệu cổ phiếu VIW. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 28/5/2026 đến 26/6/2026.

Về mối liên quan, ông Nguyễn Xuân Đông, Thành viên HĐQT Viwaseen, đồng thời là cổ đông sáng lập, cổ đông lớn của An Quý Hưng Holding. Ngoài ra, ông Nguyễn Xuân Đông cũng đang là Chủ tịch HĐQT Vinaconex.

CEO Dragon Capital Việt Nam đăng ký mua lượng lớn cổ phiếu

Công ty CP Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam (mã DCV) công bố thông tin liên quan đến giao dịch của ông Lê Anh Tuấn, Tổng Giám đốc (CEO) công ty.

Theo đó, ông Tuấn đăng ký mua hơn 628.000 cổ phiếu DCV nhằm mục đích đầu tư. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận trong thời gian từ ngày 1/6 đến 30/6/2026.

Trước giao dịch, ông Tuấn sở hữu 86.174 cổ phiếu DCV, tương ứng tỷ lệ 0,28% vốn điều lệ. Nếu hoàn tất thương vụ, lượng cổ phiếu nắm giữ của vị CEO này sẽ tăng lên hơn 690.000 đơn vị.

Tạm tính theo giá đóng cửa phiên ngày 28/5 ở mức 140.000 đồng/cổ phiếu, ông Lê Anh Tuấn dự kiến chi khoảng 87,9 tỷ đồng để thực hiện giao dịch trên.