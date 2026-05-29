Lượng lớn cổ phiếu ngân hàng được doanh nghiệp, lãnh đạo mua vào: Chuyện gì đang xảy ra?

Thị trường chứng khoán thời gian gần đây cũng ghi nhận làn sóng mua vào quy mô lớn cổ phiếu ngân hàng từ doanh nghiệp liên quan, cổ đông liên quan, cổ đông lớn và lãnh đạo ngân hàng.

Mới đây, Công ty Cổ phần ROX Living - tổ chức có liên quan đến ông Tạ Ngọc Đa, Thành viên HĐQT MSB - đăng ký mua 100 triệu cổ phiếu MSB nhằm mục đích đầu tư. Nếu hoàn tất giao dịch, tỷ lệ sở hữu của doanh nghiệp này tại MSB sẽ tăng từ 0,99% lên khoảng 4,2% vốn điều lệ ngân hàng.

Theo danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên được MSB cập nhật ngày 25/5/2026, ngân hàng cũng đã xuất hiện thêm một cổ đông ngoại mới là Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) – quỹ đầu tư thuộc Dragon Capital.

Theo dữ liệu công bố, VEIL hiện nắm giữ hơn 33,2 triệu cổ phiếu MSB, tương ứng 1,06% vốn điều lệ. Bên cạnh đó, người có liên quan của tổ chức này sở hữu thêm hơn 20,5 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 0,66% vốn ngân hàng.

Tại ACB, nhóm cổ đông liên quan đến CTCP Âu Lạc cũng liên tục gia tăng tỷ lệ sở hữu. Riêng trong tháng 5, bà Ngô Thu Thúy - Chủ tịch HĐQT Âu Lạc - đã mua thêm 6,3 triệu cổ phiếu ACB, trong khi bà Nguyễn Thiên Hương Jenny trước đó cũng mua gần 8,4 triệu cổ phiếu. Tính chung, chỉ trong khoảng hai tháng trở lại đây, nhóm cổ đông này đã mua ròng hơn 50 triệu cổ phiếu ACB, nâng tỷ lệ sở hữu từ hơn 5% lên khoảng 6% vốn điều lệ ngân hàng.

Tương tự, bà Phạm Thị Nhung, Thành viên HĐQT VPBank, vừa hoàn tất mua vào 30 triệu cổ phiếu VPB trong tháng 5, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu từ 0,58% lên 0,96% vốn điều lệ. Theo thị giá tại thời điểm giao dịch, lượng cổ phiếu mua vào có giá trị ước tính hơn 800 tỷ đồng.

Tại VIB, bà Đặng Thị Thu Hà - vợ ông Đặng Văn Sơn, Phó Chủ tịch HĐQT ngân hàng - cũng đã mua thành công 3 triệu cổ phiếu VIB, nâng lượng nắm giữ lên hơn 109 triệu cổ phiếu, tương đương 3,23% vốn điều lệ.

Trong khi đó, tại NCB, 22 nhà đầu tư chuyên nghiệp đăng ký tham gia mua cổ phiếu trong đợt chào bán riêng lẻ 1 tỷ cổ phiếu. Danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia gồm Chủ tịch HĐQT Bùi Thị Thanh Hương, Thành viên HĐQT Dương Thế Bằng, Phó Chủ tịch HĐQT Hoàng Thu Trang cùng một số thành viên Ban Kiểm soát.

Động thái gia tăng sở hữu của các cổ đông liên quan và lãnh đạo ngân hàng phản ánh kỳ vọng của nhóm cổ đông nội bộ đối với triển vọng hoạt động của các nhà băng trong thời gian tới.