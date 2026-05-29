Vì sao LPBank lọt Top 10 Đại hội đồng cổ đông thường niên tiêu biểu 2026?

Vừa qua, AGM Awards 2026 do CafeF phối hợp cùng Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam - VIOD tổ chức đã chính thức công bố kết quả chung cuộc, ghi nhận những kỳ Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) được tổ chức bài bản, phản ánh cách doanh nghiệp đối thoại với cổ đông, và năng lực quản trị trong một giai đoạn thị trường ngày càng coi trọng tính minh bạch.

Trong danh sách Top 10 Đại hội đồng cổ đông thường niên tiêu biểu 2026 – Nhóm vốn hóa lớn, LPBank là một trong những ngân hàng được xướng tên.

Dấu ấn của LPBank tại mùa đại hội năm nay đến từ loạt quyết định mang tính chuyển dịch chiến lược, từ kế hoạch mở rộng hoạt động tại Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC), duy trì chính sách cổ tức tiền mặt ở mức cao cho tới việc kiện toàn bộ máy quản trị cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Khi ĐHĐCĐ không chỉ là nơi thông qua kế hoạch kinh doanh

Nội dung nhận được nhiều sự quan tâm nhất tại ĐHĐCĐ LPBank 2026 là kế hoạch thành lập ngân hàng con do LPBank sở hữu 100% vốn tại Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC).

Trong bối cảnh ngành ngân hàng bước vào giai đoạn cạnh tranh mới, nơi dư địa tăng trưởng tín dụng không còn là lợi thế duy nhất, nhiều tổ chức tài chính bắt đầu tìm kiếm thêm động lực tăng trưởng từ các mảng dịch vụ tài chính quốc tế, quản lý tài sản hay tư vấn đầu tư.

Đây cũng là những lĩnh vực LPBank cho biết sẽ hướng tới thông qua pháp nhân mới tại VIFC, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh và huy động nguồn vốn trung – dài hạn từ các đối tác chiến lược quốc tế với chi phí tối ưu.

Đáng chú ý, ĐHĐCĐ LPBank không chỉ xoay quanh những tờ trình cổ đông hay kế hoạch lợi nhuận đơn thuần. Tại phần thảo luận, ban lãnh đạo ngân hàng dành khá nhiều thời gian trao đổi trực tiếp với cổ đông về các vấn đề như động lực tăng trưởng trong giai đoạn tới, áp lực vốn khi triển khai Basel III, chiến lược gia tăng nguồn thu ngoài lãi hay định hướng phát triển tại VIFC.

Nhiều câu hỏi liên quan đến chất lượng tài sản, dư địa tăng trưởng tín dụng hay chiến lược phát triển dài hạn cũng được ban chủ tọa trả lời trực tiếp ngay tại đại hội. Qua đó, LPBank phần nào cho thấy sự chủ động hơn trong đối thoại với cổ đông trong bối cảnh thị trường ngày càng quan tâm tới tính minh bạch, năng lực quản trị và khả năng phản hồi của doanh nghiệp niêm yết.

Cân bằng giữa tăng trưởng và lợi ích cổ đông

Bên cạnh câu chuyện chiến lược, phương án chia cổ tức tiền mặt 30% cũng là nội dung thu hút nhiều sự chú ý tại đại hội.

Trong bối cảnh nhiều ngân hàng lựa chọn giữ lại lợi nhuận để tăng vốn hoặc củng cố hệ số an toàn, việc LPBank tiếp tục duy trì mức chia cổ tức tiền mặt cao cho thấy ngân hàng đang theo đuổi cách tiếp cận cân bằng giữa mục tiêu tăng trưởng và lợi ích cổ đông.

Nền tảng cho những kế hoạch này đến từ kết quả kinh doanh năm 2025 với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 14.269 tỷ đồng, tăng 17% so với năm trước. Tổng tài sản vượt 605.000 tỷ đồng, trong khi chỉ số CIR duy trì ở mức 28,3%, thuộc nhóm thấp trong ngành ngân hàng.

Tuy vậy, kế hoạch năm 2026 của LPBank lại mang màu sắc thận trọng hơn so với giai đoạn tăng tốc trước đó. Ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận gần 15.000 tỷ đồng, đồng thời nhấn mạnh định hướng tăng trưởng bền vững, đảm bảo các tỷ lệ an toàn và tiếp tục củng cố nền tảng quản trị rủi ro.

Chuẩn bị nền tảng cho giai đoạn phát triển mới

Thay vì chỉ tập trung vào các chỉ tiêu tăng trưởng hay kế hoạch kinh doanh thường niên, ĐHĐCĐ LPBank năm nay cho thấy ngân hàng đang dành nhiều sự quan tâm hơn cho bài toán mở rộng không gian hoạt động, đa dạng hóa nguồn thu và nâng chất lượng tăng trưởng trong dài hạn.

Từ kế hoạch hiện diện tại VIFC cho tới các trao đổi trực tiếp với cổ đông về áp lực vốn, chất lượng tài sản hay chiến lược gia tăng thu nhập ngoài lãi, đại hội năm nay phần nào phản ánh cách LPBank đang chuẩn bị cho giai đoạn cạnh tranh mới của ngành ngân hàng.

Việc LPBank được xướng tên tại AGM Awards 2026 vì thế không chỉ đến từ quy mô tổ chức hay các chỉ tiêu kinh doanh được thông qua, mà còn nằm ở cách ngân hàng chủ động đối thoại với cổ đông và cho thị trường thấy rõ hơn định hướng phát triển trong những năm tới.

Trong bối cảnh ĐHĐCĐ không còn chỉ là cuộc họp mang tính thủ tục, những đại hội có khả năng giúp cổ đông hình dung rõ hơn về chiến lược, tư duy quản trị và hướng đi dài hạn của doanh nghiệp đang ngày càng được thị trường chú ý nhiều hơn.