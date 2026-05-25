Công bố kết quả AGM Awards 2026: Các ngân hàng áp đảo nhóm vốn hóa lớn, nhiều doanh nhân kỳ cựu được vinh danh

Kỳ Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 đã để lại dấu ấn đậm nét khi không chỉ đơn thuần là sự kiện để doanh nghiệp hoàn tất các nghĩa vụ công bố thông tin hay thông qua kế hoạch kinh doanh mà đã trở thành "sàn diễn" chiến lược – nơi các nhà điều hành “cạnh tranh” bằng tầm nhìn quản trị, phong thái cá nhân và tư duy tôn trọng quyền lợi cổ đông.

Nhằm tôn vinh và định hình những chuẩn mực mới trong hoạt động quản trị doanh nghiệp, AGM Awards 2026 do CafeF phối hợp cùng Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam - VIOD tổ chức đã chính thức công bố kết quả chung cuộc, vinh danh những cái tên xuất sắc nhất sau một hành trình tìm kiếm và đánh giá vô cùng khắt khe.

Điểm nhấn tạo nên sự khác biệt và giá trị cốt lõi của AGM Awards 2026 là sự hợp tác giữa CafeF và VIOD. Sự bắt tay này tạo ra một "bộ lọc" kép, bảo đảm tính độc lập, khách quan. Kết quả cuối cùng của giải thưởng được xây dựng vững chắc dựa trên hai trụ cột:

Đánh giá trực tiếp tại hiện trường : Ban tổ chức đã trực tiếp theo dõi, ghi nhận không khí và quy trình tổ chức thực tế tại các phòng họp đại hội. Từ cách thức ứng dụng công nghệ trực tuyến, thủ tục bỏ phiếu, sự tôn trọng quyền chất vấn của cổ đông nhỏ lẻ cho đến kịch bản ứng phó với các biến số tại nghị trường.

Đánh giá chuyên môn công tác chuẩn bị đại hội : Hội đồng thẩm định đã tiến hành phân tích chi tiết bộ hồ sơ đại hội, tài liệu cổ đông, báo cáo tài chính và lộ trình thực thi ESG. Sức mạnh phân tích chuyên môn đảm bảo rằng các doanh nghiệp chiến thắng không chỉ tổ chức một "buổi lễ" hoành tráng mà thực sự sở hữu một nền tảng quản trị vững mạnh, thấu hiểu sâu sắc quyền lợi của cổ đông.

Trên cơ sở tổng hợp của 2 yếu tố, CafeF và VIOD đã thống nhất lựa chọn ra Top 10 Đại hội cổ đồng cổ đông thường niên tiêu biểu 2026, bao gồm nhóm Vốn hóa lớn (trên 40.000 tỷ đồng) và nhóm vốn hóa vừa (từ 10.000-40.000 tỷ đồng).

Top 10 Đại hội đồng cổ đông thường niên tiêu biểu 2026 – Nhóm vốn hóa lớn: Các ngân hàng chiếm áp đảo

Tại hạng mục nay, nhóm ngành Ngân hàng tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu về các chuẩn mực tổ chức. Tại ĐHĐCĐ của các Ngân hàng, thị trường đã được chứng kiến những kỳ đại hội chuẩn mực, bảo đảm quy định pháp lý nghiêm ngặt nhưng không thiếu đi tính đổi mới.

Những cái tên như Techcombank, HDBank, LPBank, SHB và VPBank đã xuất sắc ghi tên mình vào danh sách vinh danh nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng dù có đông cổ đông tham gia cùng kịch bản đối thoại trực diện, giải đáp thấu đáo các băn khoăn của cổ đông.

Bên cạnh đó, sức hút từ các đại hội của các tập đoàn tư nhân như Vingroup hay Masan cũng không hề kém cạnh. Nếu như đại hội của Vingroup luôn là tâm điểm thu hút sự chú ý với những thông tin về hệ sinh thái xe điện VinFast và những dự án hàng tỷ USD, Masan lại tạo ấn tượng mạnh mẽ với không gian trải nghiệm hệ sinh thái tiêu dùng – bán lẻ độc đáo.

Bên cạnh đó, ĐHĐCĐ Vinamilk, Hòa Phát, MWG tiếp tục khẳng định phong độ của các "ông lớn" đầu ngành.

Top 10 Đại hội đồng cổ đông thường niên tiêu biểu 2026 – Nhóm vốn hóa vừa: Bức tranh đa dạng

Nhóm vốn hóa vừa là những đại diện cho thấy dù quy mô vốn hóa tầm trung nhưng tư duy minh bạch và sự tôn trọng cổ đông nhỏ lẻ không hề kém cạnh các tập đoàn lớn.

AgriS gây dấu ấn với nền tảng quản trị minh bạch và định hướng phát triển ổn định. Câu chuyện thành công chuyển đổi từ doanh nghiệp sản xuất đường truyền thống sang nhà cung cấp giải pháp nông nghiệp công nghệ cao đa quốc gia dựa trên nền tảng ESG của AgriS cũng trở thành một điểm sáng độc đáo, nhận được sự đánh giá rất cao từ các chuyên gia.

Là doanh nghiệp nhà nước duy nhất góp mặt trong danh sách, Đạm Phú Mỹ ghi điểm khi giải đáp đầy đủ, thể hiện tinh thần cầu thị, minh bạch, chủ động trong điều hành cũng như hoạch định định hướng phát triển dài hạn, bền vững của doanh nghiệp trước những băn khoăn của cổ đông về tình hình vĩ mô.

Ngoài ra các đại diện khác như BLUEMARQ GROUP (tiền thân là Tập đoàn Đất Xanh), F88, FPT Retail, GELEX, HAGL, PAN Group, PNJ, REE cũng đã thu hút sự quan tâm lớn của các nhà đầu tư cá nhân, tạo nên một diễn đàn đối thoại thẳng thắn và cởi mở giữa ban lãnh đạo và cổ đông.

Nhóm Đại hội đồng cổ đông ấn tượng và có yếu tố độc đáo

Bên cạnh 2 danh sách Top 10 đại hội đồng cổ đông thường niên tiêu biểu, AGM Awards 2026 cũng vinh danh cho các hạng mục:

+ Đại hội đồng cổ đông của năm: CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG)

+ Đại hội đồng cổ đông ấn tượng: Ngân hàng SHB và Masan Group

+ Đại hội đồng cổ đông ngân hàng của năm: Ngân hàng HDBank

+ Đại hội đồng cổ đông có sức hút nhất trên mạng xã hội: Công ty cổ phần FPT

+ Khoảnh khắc Đại hội đồng cổ đông của năm: Ngân hàng MB

+ Quà tặng Đại hội đồng cổ đông ấn tượng nhất: Set quà của CTCP BAF Việt Nam

+ Lãnh đạo tiên phong hội nhập toàn cầu: Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo – Phó chủ tịch HDBank

+ Phát ngôn truyền cảm hứng: Ông Vũ Văn Tiền – Chủ tịch ABBank

+ Phong thái vượt thời gian: Ông Đỗ Minh Phú – Chủ tịch TPBank

+ Nữ lãnh đạo tiêu biểu ngành nông nghiệp công nghệ cao: Bà Đặng Huỳnh Ức My – Chủ tịch AgriS

Ở nhóm giải do nhà đầu tư bình chọn, các độc giả của CafeF đã bình chọn cho:

+ Đại hội đồng cổ đông ấn tượng: Tập đoàn Vingroup

+ Đại hội đồng cổ đông ngân hàng của năm: HDBank

+ Lãnh đạo doanh nghiệp gây ấn tượng nhất: Ông Phạm Nhật Vượng – Chủ tịch Vingroup

AGM Awards 2026: Động lực cho sự minh bạch

Hành trình chấm điểm và bình chọn khép lại, kết quả của AGM Awards 2026 không chỉ dừng lại ở những danh hiệu được trao. Ý nghĩa lớn nhất của giải thưởng chính là sự thúc đẩy mạnh mẽ giúp các doanh nghiệp niêm yết nhận ra rằng: ĐHĐCĐ không còn là một thủ tục pháp lý "đến hẹn lại lên", mà là cơ hội vàng để thể hiện cái Tầm của ban lãnh đạo và cái Tâm của doanh nghiệp đối với cổ đông.

Đặc biệt, khi thị trường chứng khoán Việt Nam tiến gần nâng hạng, ĐHĐCĐ như một thước đo giúp nhận diện doanh nghiệp có quản trị tốt. Những cổ đông nhỏ lẻ, vốn ít có cơ hội định hình kết quả, giờ đây trở thành người trực tiếp chấm điểm và vinh danh những lãnh đạo mà họ tin tưởng.

AGM Awards 2026 cùng sự tham gia của độc giả và cổ đông là cú hích cho cạnh tranh lành mạnh, khuyến khích các doanh nghiệp không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức ĐHĐCĐ và tôn trọng cổ đông hơn trong những mùa đại hội tiếp theo.