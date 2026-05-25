Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

5 năm 'đáng kinh ngạc' của Vinhomes: Từ các KĐT 100-400ha đến các đại đô thị 5.000-10.000ha, chi tiết tiến độ đang ra sao?

Ngọc Điệp | 25-05-2026 - 07:01 AM | Doanh nghiệp

5 năm 'đáng kinh ngạc' của Vinhomes: Từ các KĐT 100-400ha đến các đại đô thị 5.000-10.000ha, chi tiết tiến độ đang ra sao?

BSC cho rằng bên cạnh lợi thế về quy mô vốn khi tham gia đấu thầu, khả năng tiếp cận và triển khai dự án của VHM còn nhận được sự hỗ trợ của các địa phương nhờ năng lực thu hút đầu tư, du lịch, cải thiện hạ tầng và kéo giãn dân số.

Phối cảnh dự án Vinhomes Global Gate Hạ Long

Quá trình triển khai dự án của VHM trong 5 năm trở lại đây là một tốc độ gia tăng quy mô đáng kinh ngạc - theo nhận xét của CTCK BSC.

Trước 2024, doanh nghiệp chủ yếu triển khai các khu đô thị có quy mô 100- 400ha tại vùng lõi đô thị. Năm 2024, doanh nghiệp tập trung bán sỉ, triển khai các dự án còn lại tại vùng lõi.

Săng năm 2025, VHM phát triển các đại đô thị có quy mô 1.000-3.000ha tại các vùng ngoại ô, trung tâm hành chính mới.

Năm 2026, quy mô đại đô thị tăng lên 5.000-10.000ha tại các đô thị vệ tinh đi kèm với xây dựng hạ tầng kết nối quy mô lớn.

BSC cho rằng bên cạnh lợi thế về quy mô vốn khi tham gia đấu thầu, khả năng tiếp cận và triển khai dự án của VHM còn nhận được sự hỗ trợ của các địa phương nhờ năng lực thu hút đầu tư, du lịch, cải thiện hạ tầng và kéo giãn dân số.﻿

Tháng 12/2025, liên doanh Vingroup - Vinhomes đã khởi công xây dựng Global Sportia tại cửa ngõ phía Nam của Hà Nội, có quy mô 9.171ha thuộc khu đô thị thể thao Olympic (16.081ha).

Mặc dù dự án có quy mô lớn, tuy nhiên BSC cho rằng khâu GPMB sẽ diễn ra thuận lợi do hiện trạng sử dụng đất của dự án có đến 70% là đất sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, kênh rạch, 13,2% là đất công cộng, sản xuất công nghiệp và đất ở và đất làng xóm, dân cư nôn thôn chỉ chiếm 16,8%.

Đối với dự án Global Gate Hạ Long, dự án đã mở bán 250 sản phẩm thấp tầng đầu tiên và ghi nhận tín hiệu tốt từ thị trường khi có đến 5.000 booking nhờ tiềm năng từ quy mô, hạ tầng và chính sách thanh toán ưu đãi. Theo đó, người mua nhà được vay tối đa 80% giá trị sản phẩm, lãi vay trần 6%/năm trong 5 năm đầu, các sản phẩm có giá dao động 6-9 tỷ đồng/căn (tương đương 110-130 triệu đồng/m2).

Dựa trên kế hoạch triển khai dự án tham vọng và năng lực triển khai dự án đã được chứng minh, BSC kỳ vọng VHM sẽ tiếp tục duy trì doanh số mở bán ấn tượng này trong 3 năm tới.

Theo đó, BSC dự báo doanh số mở bán mới sẽ đạt 260.726 tỷ đồng (tăng 27% so với cùng kỳ) năm 2026 đóng góp chính bởi Vinhomes Green Paradise và 432.100 tỷ đồng (tăng 66% so với cùng kỳ) năm 2027 được dẫn dắt bởi đồng thời 3 dự án trọng điểm Vinhomes Green Paradise, Global Gate Hạ Long và Global Sportia.﻿

Đối với doanh số mở bán mới trong 3 năm tới, BSC kỳ vọng Vinhomes Green Paradise sẽ là cấu phần đóng góp chính trong năm 2026, trong khi Global Gate Hạ Long, Global Sportia sẽ bắt đầu từ 2027. ﻿

BSC đã tăng dự phóng lợi nhuận trong các năm tới do tiến độ triển khai dự án của VHM tốt hơn kỳ vọng, đặc biệt là khả năng bán sỉ tại các dự án mới Khu đô thị Đại học quốc tế, Global Gate Hạ Long.

Cụ thể, năm 2026, BSC dự phóng lợi nhuận VHM lên mức 59.824 tỷ VND (tăng 46% so với cùng kỳ) chủ yếu đến từ tăng lượng sản phẩm bàn giao tại Ocean Park 2&3 và kỳ vọng dự án Khu đô thị Đại học Quóc tế sẽ ghi nhận bán sỉ trong năm.

Trong các năm 2027-2028, BSC dự phóng lợi nhuận ròng lần lượt đạt 65.311 tỷ đồng và 71.819 tỷ đồng tương ứng với mức tăng trưởng 9% và 10% so với cùng kỳ nhờ đồng loạt các đại dự án bước vào thời điểm bàn giao lớn bao gồm Vinhomes Green Paradise, Global Gate Hạ Long và Global Sportia.

20 'đại gia' lãi lớn nhất sàn chứng khoán Q1/2026: Có tới 5 cái tên lãi trên 10.000 tỷ, nhóm ngân hàng áp đảo, Vinhomes gây sốc

Ngọc Điệp

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
vinhomes

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa lập thêm VinEnergo Holding vốn 80.000 tỷ đồng: Xuất hiện bóng dáng một tỷ phú khác cùng góp vốn

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa lập thêm VinEnergo Holding vốn 80.000 tỷ đồng: Xuất hiện bóng dáng một tỷ phú khác cùng góp vốn Nổi bật

Đại gia bán iPhone chơi chứng khoán: “Yêu” họ VIX, GEX, EIB và lỗ 25% - 33%

Đại gia bán iPhone chơi chứng khoán: “Yêu” họ VIX, GEX, EIB và lỗ 25% - 33% Nổi bật

Từ sân vận động 135.000 chỗ ngồi đến trung tâm R&D 4 tỷ USD: Vingroup và Sunshine xây 2 chiếc trống đồng tỷ đô chưa từng có trên thế giới

Từ sân vận động 135.000 chỗ ngồi đến trung tâm R&D 4 tỷ USD: Vingroup và Sunshine xây 2 chiếc trống đồng tỷ đô chưa từng có trên thế giới

00:04 , 25/05/2026
Khoảnh khắc lịch sử: Chiếc tàu pháo 1 triệu USD do người Việt tự đóng bắn trúng mục tiêu ngay lần đầu thử nghiệm, được Tạp chí nước ngoài khen ngợi

Khoảnh khắc lịch sử: Chiếc tàu pháo 1 triệu USD do người Việt tự đóng bắn trúng mục tiêu ngay lần đầu thử nghiệm, được Tạp chí nước ngoài khen ngợi

00:02 , 25/05/2026
Khởi tố một loạt Chủ tịch, giám đốc doanh nghiệp, ông bà chủ lớn

Khởi tố một loạt Chủ tịch, giám đốc doanh nghiệp, ông bà chủ lớn

22:27 , 24/05/2026
Hà Nội: Một doanh nghiệp được chuyển mục đích sử dụng hơn 2.000m² đất nông nghiệp làm dự án cây xăng

Hà Nội: Một doanh nghiệp được chuyển mục đích sử dụng hơn 2.000m² đất nông nghiệp làm dự án cây xăng

20:20 , 24/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên