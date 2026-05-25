5 năm 'đáng kinh ngạc' của Vinhomes: Từ các KĐT 100-400ha đến các đại đô thị 5.000-10.000ha, chi tiết tiến độ đang ra sao?

Phối cảnh dự án Vinhomes Global Gate Hạ Long

Quá trình triển khai dự án của VHM trong 5 năm trở lại đây là một tốc độ gia tăng quy mô đáng kinh ngạc - theo nhận xét của CTCK BSC.

Trước 2024, doanh nghiệp chủ yếu triển khai các khu đô thị có quy mô 100- 400ha tại vùng lõi đô thị. Năm 2024, doanh nghiệp tập trung bán sỉ, triển khai các dự án còn lại tại vùng lõi.

Săng năm 2025, VHM phát triển các đại đô thị có quy mô 1.000-3.000ha tại các vùng ngoại ô, trung tâm hành chính mới.

Năm 2026, quy mô đại đô thị tăng lên 5.000-10.000ha tại các đô thị vệ tinh đi kèm với xây dựng hạ tầng kết nối quy mô lớn.

BSC cho rằng bên cạnh lợi thế về quy mô vốn khi tham gia đấu thầu, khả năng tiếp cận và triển khai dự án của VHM còn nhận được sự hỗ trợ của các địa phương nhờ năng lực thu hút đầu tư, du lịch, cải thiện hạ tầng và kéo giãn dân số.﻿

Tháng 12/2025, liên doanh Vingroup - Vinhomes đã khởi công xây dựng Global Sportia tại cửa ngõ phía Nam của Hà Nội, có quy mô 9.171ha thuộc khu đô thị thể thao Olympic (16.081ha).

Mặc dù dự án có quy mô lớn, tuy nhiên BSC cho rằng khâu GPMB sẽ diễn ra thuận lợi do hiện trạng sử dụng đất của dự án có đến 70% là đất sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, kênh rạch, 13,2% là đất công cộng, sản xuất công nghiệp và đất ở và đất làng xóm, dân cư nôn thôn chỉ chiếm 16,8%.

Đối với dự án Global Gate Hạ Long, dự án đã mở bán 250 sản phẩm thấp tầng đầu tiên và ghi nhận tín hiệu tốt từ thị trường khi có đến 5.000 booking nhờ tiềm năng từ quy mô, hạ tầng và chính sách thanh toán ưu đãi. Theo đó, người mua nhà được vay tối đa 80% giá trị sản phẩm, lãi vay trần 6%/năm trong 5 năm đầu, các sản phẩm có giá dao động 6-9 tỷ đồng/căn (tương đương 110-130 triệu đồng/m2).

Dựa trên kế hoạch triển khai dự án tham vọng và năng lực triển khai dự án đã được chứng minh, BSC kỳ vọng VHM sẽ tiếp tục duy trì doanh số mở bán ấn tượng này trong 3 năm tới.

Theo đó, BSC dự báo doanh số mở bán mới sẽ đạt 260.726 tỷ đồng (tăng 27% so với cùng kỳ) năm 2026 đóng góp chính bởi Vinhomes Green Paradise và 432.100 tỷ đồng (tăng 66% so với cùng kỳ) năm 2027 được dẫn dắt bởi đồng thời 3 dự án trọng điểm Vinhomes Green Paradise, Global Gate Hạ Long và Global Sportia.﻿

Đối với doanh số mở bán mới trong 3 năm tới, BSC kỳ vọng Vinhomes Green Paradise sẽ là cấu phần đóng góp chính trong năm 2026, trong khi Global Gate Hạ Long, Global Sportia sẽ bắt đầu từ 2027. ﻿

BSC đã tăng dự phóng lợi nhuận trong các năm tới do tiến độ triển khai dự án của VHM tốt hơn kỳ vọng, đặc biệt là khả năng bán sỉ tại các dự án mới Khu đô thị Đại học quốc tế, Global Gate Hạ Long.

Cụ thể, năm 2026, BSC dự phóng lợi nhuận VHM lên mức 59.824 tỷ VND (tăng 46% so với cùng kỳ) chủ yếu đến từ tăng lượng sản phẩm bàn giao tại Ocean Park 2&3 và kỳ vọng dự án Khu đô thị Đại học Quóc tế sẽ ghi nhận bán sỉ trong năm.

Trong các năm 2027-2028, BSC dự phóng lợi nhuận ròng lần lượt đạt 65.311 tỷ đồng và 71.819 tỷ đồng tương ứng với mức tăng trưởng 9% và 10% so với cùng kỳ nhờ đồng loạt các đại dự án bước vào thời điểm bàn giao lớn bao gồm Vinhomes Green Paradise, Global Gate Hạ Long và Global Sportia.