Công ty đông lao động nhất TP HCM tặng 1.300 chỉ vàng cho công nhân

Tuấn Khôi | 25-05-2026 - 08:36 AM | Doanh nghiệp

1.300 công nhân có thời gian làm việc từ 15 năm trở lên được tặng 1 chỉ vàng/người.

Ngày 24/5, tại Công ty TNHH PouYuen Việt Nam (phường Tân Tạo, TP HCM), Liên đoàn Lao động TP.HCM phối hợp cùng doanh nghiệp tổ chức chương trình “Cám ơn người lao động” năm 2026.

Trong dịp này, PouYuen Việt Nam cùng công đoàn cơ sở tri ân hơn 1.300 công nhân có thời gian làm việc từ 15 năm trở lên bằng phần quà là một chỉ vàng/người.

Trước đó, trong dịp Tết Nguyên đán, doanh nghiệp này dành khoảng 1.000 tỷ đồng để thưởng Tết Nguyên đán 2026 cho người lao động.

Công ty PouYuen Việt Nam tặng quà cho người lao động.

Công ty TNHH PouYuen Việt Nam thuộc Tập đoàn Pou Chen (Đài Loan), là một trong những doanh nghiệp sản xuất giày quy mô lớn tại Việt Nam. Doanh nghiệp chuyên gia công giày thể thao xuất khẩu và các sản phẩm liên quan cho nhiều thương hiệu quốc tế như Nike, Adidas hay New Balance.

PouYuen Việt Nam hoạt động tại TP.HCM hơn 25 năm và nhiều năm qua duy trì vị trí là một trong những nhà máy có quy mô lao động lớn nhất thành phố.

Hiện nay, PouYuen Việt Nam có khoảng 40.800 lao động. Thu nhập bình quân của công nhân tại doanh nghiệp vào khoảng 12,5 triệu đồng/tháng.

Tuấn Khôi

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
PouYuen Việt Nam

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa lập thêm VinEnergo Holding vốn 80.000 tỷ đồng: Xuất hiện bóng dáng một tỷ phú khác cùng góp vốn

Đại gia bán iPhone chơi chứng khoán: "Yêu" họ VIX, GEX, EIB và lỗ 25% - 33%

Vinhomes tung chương trình dùng vàng mua nhà, cam kết hoàn lại 110% sau 5 năm: Làm thế nào?

07:35 , 25/05/2026
5 năm 'đáng kinh ngạc' của Vinhomes: Từ các KĐT 100-400ha đến các đại đô thị 5.000-10.000ha, chi tiết tiến độ đang ra sao?

07:01 , 25/05/2026
Từ sân vận động 135.000 chỗ ngồi đến trung tâm R&D 4 tỷ USD: Vingroup và Sunshine xây 2 chiếc trống đồng tỷ đô chưa từng có trên thế giới

00:04 , 25/05/2026
Khoảnh khắc lịch sử: Chiếc tàu pháo 1 triệu USD do người Việt tự đóng bắn trúng mục tiêu ngay lần đầu thử nghiệm, được Tạp chí nước ngoài khen ngợi

00:02 , 25/05/2026

