ĐHĐCĐ Hải Phát 2026: Thời gian tới Hải Phát sẽ rất khác, sẽ hiện diện trở lại Hà Nội mạnh mẽ, tự tin giá cổ phiếu cải thiện và tăng vốn thành công

Toàn cảnh Đại hội.

Kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2026 tăng gấp đôi, đề xuất tăng vốn điều lệ

Tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Phương - Phó chủ tịch HĐQT chia sẻ về tình hình kinh doanh năm 2025. Theo đó, các chỉ tiêu tài chính năm 2025 đã được cải thiện đáng kể so với các năm trước đây. Cụ thể, chỉ tiêu doanh thu giảm so với năm 2024 nhưng chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện năm 2025 tăng trưởng so với thực hiện năm 2025 là 117% (đối với công ty mẹ). Tỷ lệ lợi nhuận/ doanh thu hợp nhất năm 2025 là 10% so với 4% năm 2024. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu năm 2025 là 1,38 lần, cải thiện đáng kể so với năm 2024.

Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2025, Công ty mẹ đạt 83 tỷ đồng vượt kế hoạch 144% mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Ông Phương cho biết, năm 2025, Hải Phát đã tất toán được 2 lô trái phiếu với tổng giá trị 550 tỷ đồng. Tuy nhiên, tình hình tài chính của Công ty vẫn còn khó khăn, nhất là về dòng tiền ngắn hạn. Một số khoản nợ đến hạn chưa thanh toán, Công ty đã đàm phán gia hạn các khoản nợ đến hạn.

Công tác thu hồi các khoản hợp tác đầu tư còn chậm, chưa đạt kế hoạch do các đối tác gặp khó khăn, một số dự án vướng mắc về pháp lý cần có thêm thời gian để giải quyết và tháo gỡ.

Đánh giá về thị trường bất động sản 2026, ông Phương đưa ra dự báo thị trường sẽ tiếp tục khó khăn trong nửa đầu năm và bước vào một chu kỳ phát triển mới vào nửa cuối năm với phân khúc bất động sản ở thực, giá trị thực. Đồng thời, Chính phủ đã có nhiều cơ chế nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về pháp lý đối với các dự án. Với dự đoán cùng như những chính sách vĩ mô đột phá năm 2026, được kỳ vọng là thời điểm thị trường bất động sản phục hồi và bứt phá.

Công ty xác định 2026 là năm bắt đầu cho một chu kỳ tăng trưởng mới với một loạt các dự án đang và chuẩn bị triển khai thi công cùng như một số dự án đang đàm phán, tiến tới việc ký kết trên địa bàn các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Giang, Lâm Đồng, Lạng Sơn, Phú Thọ, Hà nội...

Về kế hoạch năm 2026, ông Phương cho biết, doanh thu hợp nhất dự kiến 1.999 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 250 tỷ đồng, lần lượt tăng 60% và 103% so với kết quả thực hiện năm 2025.

Công ty tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý các dự án đã được giao nhà đầu tư, cần hoàn thiện pháp lý phù hợp với điều kiện thực hiện dự án và tiếp tục thực hiện như: Dự án 1,4ha Phú Yên (gia hạn tiến độ sử dụng đất, tách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đăng ký bổ sung tài sản trên đất cho các căn Shopvilla), Dự án Mai Pha (điều chỉnh quy hoạch cục bộ, ký Phụ lục hợp đồng với Ủy ban nhân dân tỉnh gia hạn thực hiện dự án, phê duyệt dự án) nhằm phù hợp với thay đổi địa giới hành chính (chính quyền hai cấp).

Ông Phương chia sẻ, năm 2026, Hải Phát nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội đầu tư và dự án mới thông qua các hình thức M&A, hợp tác đầu tư để tạo doanh thu, lợi nhuận cho năm 2026 và 2027.

Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất đầu tư và triển khai các dự án Nhà ở xã hội tại Hà Nội và các tỉnh có tiềm năng thông qua hình thức đầu tư trực tiếp hoặc liên danh, liên kết. Công ty đôn đốc đối tác sớm hoàn thiện để nhận chuyển nhượng một phần dự án đối với khu đất Dự án đối ứng - Dự án BT Điện Biên. Đồng thời tiếp tục đàm phán với các đối tác để nhận chuyển nhượng dự án tại một số tỉnh như Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên…

Về công tác triển khai dự án, năm 2026, Hải Phát tập trung triển khai thi công dự án gồm: Dự án Cao Bằng, cao tầng Bắc Giang, thấp tầng Lào Cai, cao tầng Bình Thuận. Bên cạnh đó, công ty tiếp tục thực hiện quyết toán đối với những dự án đã hoàn thành.

Tại Đại hội, HĐQT trình kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 3.041 tỷ đồng lên khoảng 4.541 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn thanh toán các khoản nợ đến hạn và phát triển, đầu tư các dự án mới.

Cụ thể, Hải Phát Invest sẽ chào bán riêng lẻ 150 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp, tương đương tổng giá trị 1.500 tỷ đồng. Số cổ phiếu này sẽ được chào bán cho không quá 100 nhà đầu tư và bị hạn chế chuyển nhượng một năm.

Dự kiến với số tiền thu được, doanh nghiệp sẽ dùng 500 tỷ để thanh toán các khoản nợ đến hạn, 500 tỷ để bổ sung vốn tự có nhằm triển khai thực hiện dự án Khu đô thị mới Mai Pha (Lạng Sơn). 500 tỷ còn lại phục vụ M&A và thực hiện dự án tại các tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh, Hà Nội... Đồng thời hợp tác đầu tư, liên doanh/liên kết, nhận chuyển nhượng vốn/cổ phần tại các công ty có tiềm năng.﻿

Phần hỏi đáp với cổ đông

Cổ đông: Trong bối cảnh lãi suất cho vay bất động sản rất cao, trừ các dự án nội đô Hà Nội thì thanh khoản rất khó khăn. Trong khi các dự án BT của chúng ta như Bắc Lãm, Hàn Cầu, Tiến Hưng, Dương Nội đã giải phóng mặt bằng sạch sẽ và Quốc hội cũng đã cho triển khai lại từ cuối năm 2024 sau thời gian tạm ngưng từ 2019. Kiến nghị công ty triển khai sớm dự án?

Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch HĐQT: Ngoài Hà Nội, các khu vực trung tâm tại các tỉnh thành vẫn có tính thanh khoản cao. Sau thời kỳ khủng hoảng, Hải Phát nhận thức rất rõ điều này. Trong bối cảnh khó khăn, tính thanh khoản phải là ưu tiên hàng đầu để đảm bảo khi cần là chúng ta có thể bán được.

Về tiến độ các dự án BT, Hải Phát đã cho xúc tiến và đang triển khai lại rồi. Tuy nhiên, việc khởi động lại phải đi kèm với sự tiếp nối về mặt pháp lý. Chúng tôi cùng với các đối tác đang triển khai rất quyết liệt. Dự kiến chỉ trong thời gian ngắn, ngay trong năm nay, pháp lý sẽ "hòm hòm" để có thể đưa các dự án đó vào triển khai.

Về định hướng mở rộng tại Hà Nội, ngoài các dự án đã có thông tin, chúng tôi đang rất chú trọng M&A cũng như đề xuất đầu tư các dự án mới tại địa bàn Hà Nội. Mặc dù chưa thể tiết lộ thông tin cụ thể, nhưng có thể nói rằng: Trong thời gian tới Hải Phát sẽ rất khác, sẽ hiện diện trở lại Hà Nội mạnh mẽ hơn và có dấu ấn hơn.﻿

Cổ đông: Tại ĐHĐCĐ năm ngoái, Chủ tịch có hứa gia tăng cổ phần sở hữu, nhưng chưa thấy động thái gì?

Ông Đỗ Quý Hải, Chủ tịch HĐQT: Dù giai đoạn vừa rồi rất khó khăn, nhóm liên quan đến Hải Phát (bao gồm cả người thân và bạn bè tôi) đã sở hữu trên 50% cổ phần của công ty. Trong năm 2026 này, khi cân đối được tài chính, chắc chắn tôi sẽ gia tăng sở hữu và gia tăng không ít đâu.

Thực tế, giá cổ phiếu vừa qua chưa phản ánh hết được giá trị của công ty. Tôi tự tin rằng những khó khăn lớn nhất đã qua, với sự đồng lòng và đoàn kết rất cao, năm 2026 Hải Phát sẽ rất ổn định. Khi đó, cá nhân tôi và gia đình sẽ tăng mức sở hữu.

Về định hướng kinh doanh, ngoài các dự án Quế Võ (Bắc Ninh), Yên Sơn hay Lãm Hoa (Hưng Yên) có dòng tiền và thanh khoản rất tốt, chúng tôi đang nghiên cứu và xúc tiến sâu các dự án nhà ở xã hội với quy mô không nhỏ. Phân khúc này mang lại lợi nhuận vừa phải nhưng dòng tiền và đầu ra ở Hà Nội lại cực kỳ tốt.

Các kịch bản tăng vốn trong năm 2026 và 2027 đã được tính toán rất kỹ lưỡng và thận trọng. Tôi tự tin sắp tới giá cổ phiếu Hải Phát sẽ được cải thiện và kế hoạch tăng vốn sẽ thành công.﻿

Cổ đông: Về khoản nợ của Hoàng Quân chuyển đổi sang cổ phiếu, không biết công ty có biện pháp gì để bảo vệ tài sản nếu thị giá tiếp tục thấp hơn mệnh giá?

Thành viên HĐQT: Tính đến ngày 31/12/2023, Hoàng Quân đang nợ Hải Phát 212 tỷ đồng. Khoản nợ này đã tồn tại từ lâu và Hải Phát đã làm việc với Hoàng Quân về việc hoán đổi công nợ thành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, theo đó Hải Phát sẽ trở thành cổ đông của họ.

Chắc hẳn cổ đông đang lăn tăn việc hoán đổi trong bối cảnh giá cổ phiếu Hoàng Quân đang dưới mệnh giá. Xin thưa, HĐQT và Tổng giám đốc Hải Phát đã làm việc rất rõ với đối tác: ngoài việc hoán đổi công nợ bằng cổ phiếu, phần 'thiếu hụt' sẽ được Hoàng Quân thế chấp bổ sung bằng các tài sản khác. Đặc biệt ở đây là cổ phiếu của cá nhân Chủ tịch, vợ Chủ tịch Hoàng Quân và các tài sản bất động sản khác.

Trong mọi trường hợp, số tiền Hải Phát thu nợ được từ Hoàng Quân tối thiểu là bằng 212 tỷ, không hề thất thoát cũng như không lỗ ở khoản thu hồi này. Dự kiến trong quý 2 này sẽ hoàn tất việc hoán đổi cũng như thế chấp tài sản bổ sung để Hải Phát thu đủ nợ.﻿

Cổ đông: Xin hỏi Ban lãnh đạo dự kiến khi nào dự án The Seahara Mũi Né sẽ mở bán và các đợt mở bán ra sao?

Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch HĐQT: The Seahara Mũi Né là một trong những dự án tâm huyết và trọng điểm mà Hải Phát quyết liệt triển khai ngay cả trong những thời khắc khó khăn nhất.

Chúng tôi đã dự báo Mũi Né sẽ là điểm đến đầu tư, du lịch, nghỉ dưỡng cực kỳ tiềm năng hàng đầu Việt Nam, nhất là khi sân bay Phan Thiết đi vào hoạt động, giúp rút ngắn thời gian di chuyển. Trả lời câu hỏi của bạn: Nhanh thì trong tháng tới, chậm thì hai tháng nữa dự án sẽ chính thức mở bán.﻿

Cổ đông: Năm nay Hải Phát đặt kế hoạch lợi nhuận 250 tỷ đồng, cao gấp đôi so với năm ngoái. Kết thúc quý I/2026, công ty mới ghi nhận lãi sau thuế gần 9 tỷ đồng, liệu kế hoạch lợi nhuận này có quá tham vọng không?

Ông Lê Thanh Hải, Thành viên HĐQT: Với tình hình thực tế tính đến bây giờ, chúng tôi chắc chắn sẽ thực hiện được mục tiêu lợi nhuận, thậm chí là vượt kế hoạch, dự kiến lợi nhuận sẽ tăng trưởng vào quý II và quý IV năm nay. Ba dự án đem lại lợi nhuận năm nay là dự án tại Cao Bằng, Mũi Né, Bắc Giang.

Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch: Hải Phát hiện có quỹ hàng có thể kinh doanh được rất lớn, dự án có vị trí đẹp và có thanh khoản. Ngoài ra, chúng tôi đã có hợp đồng đã bán, nhưng chưa ghi nhận doanh thu.﻿

Đại hội kết thúc, tất cả các tờ trình được thông qua.