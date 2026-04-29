Shark Hưng bất ngờ muốn rời ghế HĐQT Cen Land

Phong Linh | 29-04-2026 - 16:24 PM | Bất động sản

Ông Phạm Thanh Hưng đã chính thức đệ đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT Cen Land với lý do tập trung vào công việc cá nhân và có những định hướng mới cho bản thân.

Ông Phạm Thanh Hưng gắn bó với Cen Land từ những ngày mới thành lập.

Ngày 28/04/2026, Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land, mã: CRE) công bố thông tin nhận được Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Phạm Thanh Hưng (hay còn gọi Shark Hưng).

Tại đơn từ nhiệm, ông Hưng cho biết muốn tập trung vào công việc cá nhân và có những định hướng mới cho bản thân. Do đó, xin được từ nhiệm khỏi vị trí thành viên HĐQT CTCP Bất động sản Thế Kỷ.

Cen Land sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty. Ngày 22/5 tới đây, Cen Land sẽ tổ chức đại hội đồng thường niên 2026.﻿

CenLand được thành lập vào 2001, hoạt động trong lĩnh vực môi giới bất động sản. Doanh nghiệp này hiện do ông Nguyễn Trung Vũ làm Chủ tịch hội đồng quản trị.

Theo giới thiệu của doanh nghiệp, ông Hưng gắn bó với công ty từ những ngày mới thành lập và nắm giữ nhiều vị trí quan trọng tại các công ty thuộc hệ sinh thái Cen Group.

Ông Hưng đóng vai trò là Phó Chủ tịch Tập đoàn Thế Kỷ Cen Group, kiêm Phó Chủ tịch Cen Land, Chủ tịch Cenhomes.vn, Chủ tịch Cen Value, Chủ tịch Cen Academy và thành viên HĐQT của nhiều công ty khác.

