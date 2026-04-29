Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chính thức khởi công siêu dự án 2,3 tỷ USD: Rộng gấp 3 lần phường Sài Gòn, sở hữu tới 100 công viên

Lễ khởi công dự án (ảnh: Hạ Vy).

Ngày 29/4/2026, Tập đoàn Vingroup chính thức khởi công dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế tại xã Xuân Thới Sơn. Với tổng mức đầu tư khoảng 59.000 tỷ đồng (gần 2,3 tỷ USD), đây là một trong những dự án quy mô lớn nhất khu vực Tây Bắc TP.HCM.

Dự án được định hướng tiên phong phát triển hệ sinh thái xanh – tri thức toàn diện, Khu đô thị Đại học Quốc tế kỳ vọng trở thành hình mẫu “thành phố công viên tri thức” đẳng cấp hàng đầu châu Á, tạo động lực tăng trưởng mới cho toàn khu vực.

Khu đô thị có quy mô 880 ha, rộng gấp gần 3 lần phường Sài Gòn (TP.HCM). Dự án sở hữu lợi thế kết nối thuận tiện khi liên thông trực tiếp với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam thông qua Quốc lộ 22, đường Vành đai 3 và cao tốc TP.HCM – Mộc Bài.

Trong tương lai, khi các tuyến Metro số 2 và số 3 được đưa vào vận hành và kết nối tới khu vực, Khu đô thị Đại học Quốc tế được kỳ vọng sẽ bứt phá mạnh mẽ, trở thành điểm hội tụ của các dòng chảy kinh tế và tri thức, góp phần thúc đẩy tăng trưởng toàn vùng.

Phối cảnh dự án.

Theo quy hoạch, dự án phát triển theo mô hình “thành phố công viên tri thức”, lấy hệ sinh thái xanh – giáo dục – công nghệ làm trụ cột. Không gian đô thị được tổ chức theo cấu trúc sinh thái, với hệ thống mặt nước, kênh đào và công viên ven sông đan xen, hình thành mô hình “đô thị trong đảo – đảo trong đô thị”.

Toàn dự án được chia thành 5 phân khu chức năng, lấy cảm hứng từ các mô hình công viên nổi tiếng trên thế giới, gồm: Khu Công viên Thiền, khu Công viên Biển Xanh, khu Công viên Tri thức, khu Công viên Quốc tế và khu Công viên Thiên đường Golf. Các phân khu được quy hoạch hài hòa giữa không gian sống, học tập, làm việc và giải trí.

Về hệ thống tiện ích, Khu đô thị Đại học Quốc tế nổi bật với hệ sinh thái giáo dục – tri thức quy mô lớn, dành hơn 150 ha để phát triển quần thể đại học, trung tâm đào tạo và nghiên cứu chất lượng cao. Bên cạnh đó là Bệnh viện Vinmec tiêu chuẩn quốc tế; Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall quy tụ các thương hiệu trong và ngoài nước; tổ hợp sân golf 36 hố; cùng chuỗi tiện ích vui chơi, giải trí, ẩm thực hoạt động sôi động ngày đêm.

Khu vực triển khai dự án.

Đặc biệt, dự án quy tụ hệ thống khoảng 100 công viên phân bổ khắp khu đô thị, tiêu biểu như công viên Bách thảo 27 ha, công viên nước 23 ha, công viên Nhật Bản 10 ha....

Theo định hướng, Khu đô thị Đại học Quốc tế được phát triển như một đô thị tổng hợp, gắn với các chức năng đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Quy mô dân số dự kiến khoảng 135.000 cư dân đô thị và khoảng 60.000 sinh viên, với hệ thống đầy đủ các khu chức năng về ở, giáo dục, thương mại, dịch vụ và hạ tầng xã hội.

Khu đô thị Đại học Quốc tế không chỉ đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ về diện mạo đô thị khu vực Tây Bắc TP. HCM, mà còn góp phần định vị khu vực trở thành cực phát triển bứt phá của thành phố, thu hút dòng dịch chuyển cư dân bền vững.﻿