Một “biểu tượng mới” 300 tỷ vừa khởi công tại thủ phủ du lịch có đường bờ biển dài nhất Việt Nam, do Vinhomes tài trợ 100% vốn

29-04-2026 | Bất động sản

Sáng 29/4, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lễ khởi công công trình Bảo tàng Trường Sa - đây là dự án do Công ty Cổ phần Vinhomes thực hiện theo hình thức tài trợ 100% vốn.

Lễ khởi công công trình Bảo tàng Trường Sa (nguồn ảnh: Báo Khánh Hòa).

Theo Báo Khánh Hòa, sáng 29/4, tại xã Cam Lâm, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lễ khởi công công trình Bảo tàng Trường Sa.

Bảo tàng Trường Sa là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, được kỳ vọng trở thành điểm nhấn kiến trúc – văn hóa, góp phần lan tỏa hình ảnh Khánh Hòa giàu bản sắc đến bạn bè trong nước và quốc tế. Đồng thời, đây cũng là biểu tượng của tinh thần yêu nước và trách nhiệm gìn giữ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Công trình được xây dựng tại xã Cam Lâm trên khu đất rộng hơn 1,7 ha, với tổng mức đầu tư gần 300 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức tài trợ 100% vốn từ Công ty Cổ phần Vinhomes.

Phối cảnh dự án.

Bảo tàng sẽ là nơi lưu giữ, trưng bày các hiện vật, tư liệu về quần đảo Trường Sa. Bên cạnh đó, với vị trí tại đô thị mới Cam Lâm, công trình được kỳ vọng trở thành điểm nhấn văn hóa – lịch sử đặc sắc, góp phần thu hút du khách và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Trước đó, vào ngày 23/4, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Bảo tàng Trường Sa tại xã Cam Lâm. Theo đó, CTCP Vinhomes là đơn vị thực hiện dự án theo hình thức tài trợ. Sau khi hoàn thành, công trình sẽ được bàn giao cho UBND tỉnh Khánh Hòa hoặc đơn vị được chỉ định để quản lý, vận hành.

Phối cảnh một số không gian bên ngoài Bảo tàng Trường Sa.

Trên khu đất rộng 1,7 ha, công trình bảo tàng được xây dựng với diện tích khoảng 3.873 m², gồm 3 tầng nổi và 1 tầng hầm. Tổng thể kiến trúc được tạo hình với ba nhánh vươn từ đất liền hướng ra Trường Sa – Biển Đông.

Các chi tiết kiến trúc được lồng ghép như những câu chuyện lịch sử, tôn vinh tinh thần dân tộc. Khối trung tâm mang hình khối mềm mại, uốn lượn, lấy cảm hứng từ địa hình tự nhiên và sự liên kết không gian. Công trình chính đặt tại trung tâm khu đất, vừa là điểm nhấn, vừa là hạt nhân tổ chức tổng thể.

Song song với quá trình xây dựng Bảo tàng Trường Sa, công tác sưu tầm hình ảnh, tư liệu, tài liệu, hiện vật cũng như xây dựng phương án trưng bày, giới thiệu đang được triển khai đồng bộ. Bảo tàng được định hướng trở thành một thiết chế văn hóa – giáo dục đa năng, hiện đại, đáp ứng tốt nhất nhu cầu tham quan, tìm hiểu của công chúng. Dự kiến Bảo tàng Trường Sa sẽ được hoàn thành quý 1/2028.

Được biết, sau khi sáp nhập, tỉnh Khánh Hòa mới được mở rộng không gian phát triển, sở hữu đường bờ biển dài nhất cả nước với gần 500 km, cùng nhiều vịnh nổi tiếng như Vân Phong, Nha Trang, Cam Ranh, Vĩnh Hy…


