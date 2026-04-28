Việt Nam sắp có siêu sân khấu ngoài trời lớn nhất lịch sử, vượt xa sân Mỹ Đình, quy mô lên đến 60.000 chỗ tại siêu đô thị ESG++ đầu tiên trên thế giới

Ngày 25/04/2026, Công ty Cổ phần Vinhomes chính thức ra mắt Vinhomes Global Gate Hạ Long tại Quảng Ninh – siêu đô thị biển quy mô hơn 6.200 ha, sở hữu vị trí hiếm có khi nằm bên Vịnh Di sản thế giới.

Dự án được định hình theo mô hình “all-in-one” với đầy đủ hệ tiện ích, quy tụ 7 hệ sinh thái nổi bật. Trong đó, tâm điểm là hệ văn hóa – sự kiện – lễ hội quốc tế, với điểm nhấn là sân khấu ngoài trời quy mô lớn, hướng trọn tầm nhìn ra biển.

Ảnh minh họa.

Theo giới thiệu, sân khấu ngoài trời này có sức chứa hơn 60.000 chỗ ngồi – lớn nhất Việt Nam , được kỳ vọng trở thành địa điểm tổ chức các concert âm nhạc và festival tầm cỡ trong nước và quốc tế.

Để dễ hình dung, quy mô 60.000 chỗ của sân khấu này sẽ vượt xa sức chứa của Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (khoảng 40.000 chỗ) , đồng thời tương đương dân số của nhiều phường đô thị như Dương Nội (Hà Nội), Phú Lương (Hà Nội), Bình Thới hay Phú Thuận (TP.HCM)...

Ảnh minh họa.

Tại Vinhomes Global Gate Hạ Long, trung tâm Văn hóa – Sự kiện – Lễ hội quốc tế còn quy tụ loạt công trình quy mô lớn như Nhà hát Wonder Theatre 3.000 chỗ với các show diễn nghệ thuật đỉnh cao; trung tâm hội nghị – sự kiện quốc tế hơn 4.500 chỗ, phục vụ hội thảo, tiệc cưới và các sự kiện cao cấp. Bên cạnh đó là Làng Văn hóa & Ẩm thực Việt Nam rộng 18,5 ha – sẽ là không gian trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực ba miền.

Ngoài ra, hệ thống mua sắm – ẩm thực – lifestyle 24/7 cũng được đầu tư quy mô lớn với hai trung tâm thương mại Vincom Mega Mall thế hệ mới, cùng quần thể phố thương mại Vincom Collection quy tụ hàng trăm thương hiệu trong và ngoài nước. Ngoài ra còn có các tổ hợp giải trí – trải nghiệm như La Riviera (8 ha), Làng Bia Quốc tế (4,2 ha), Dynamic Hub (4,3 ha)… góp phần hình thành trung tâm sôi động bậc nhất khu vực.

Đáng chú ý, dự án còn phát triển chuỗi “điểm đến” ẩm thực – văn hóa quy mô lớn như Làng Ẩm thực Quốc tế Global Village (8 ha), Làng hải sản Viet Seafood (10 ha), Làng Ẩm thực Đại ngàn (6,5 ha), Đồi lẩu Wonder Hill (3,8 ha), Thủ phủ nướng quốc tế (6,1 ha), Làng Hàn Quốc ven biển (31 ha)...

Phối cảnh tổng thể dự án.

Được biết, Vinhomes Global Gate Hạ Long cũng tạo nên bước ngoặt lịch sử khi trở thành siêu đô thị ESG++ đầu tiên trên thế giới, hướng tới việc đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn ISO 37125 – tiêu chuẩn quốc tế mới nhất về đô thị bền vững được ISO ban hành vào tháng 10/2024.

Với quy mô hơn 6.200 ha và tổng vốn đầu tư khoảng 18 tỷ USD, dự án không chỉ là một khu đô thị thông thường mà còn là mô hình “thành phố kỳ quan” tích hợp toàn diện ba trụ cột ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị). Được định vị như một “Hà Nội mới” bên Vịnh Di sản thế giới, siêu đô thị này mang đến không gian sống – làm việc – nghỉ dưỡng – giải trí hiện đại, hài hòa giữa phát triển đô thị và bảo tồn thiên nhiên.

Nằm tại vị trí đắc địa ven Vịnh Hạ Long – di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận, Vinhomes Global Gate Hạ Long sở hữu lợi thế cảnh quan độc đáo với hơn 680 ha biển tự nhiên, 200 km đường bờ biển cùng hơn 2.500 ha cây xanh, mặt nước và rừng ngập mặn.

Dự án được quy hoạch theo mô hình ESG++ tiên phong, nhấn mạnh vào sự phát triển bền vững, tái sinh hệ sinh thái và ứng dụng công nghệ xanh. Kết nối chỉ khoảng 23 phút với thủ đô Hà Nội nhờ hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, siêu đô thị này không chỉ thu hút cư dân mà còn hứa hẹn trở thành cực tăng trưởng mới của vùng kinh tế phía Bắc.

Với tầm nhìn trở thành đô thị bền vững hàng đầu thế giới, Vinhomes Global Gate Hạ Long hướng tới việc kiến tạo chuẩn mực sống mới cho cộng đồng tinh hoa đa thế hệ trong nước và quốc tế. Việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 37125 tiên tiến nhất thể hiện cam kết mạnh mẽ của Vinhomes trong việc cân bằng giữa phát triển kinh tế, trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường.

Siêu đô thị này không chỉ mang lại giá trị an cư lạc nghiệp mà còn góp phần nâng tầm vị thế của Quảng Ninh trên bản đồ đô thị bền vững toàn cầu, nơi con người, thiên nhiên và công nghệ cùng phát triển hài hòa lâu dài.

Trước đó, vào sáng 19/12/2025, tại tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn Vingroup đã khởi công dự án Vinhomes Global Gate Hạ Long với tổng vốn đầu tư gần 18 tỷ USD.

Các hạng mục đầu tiên của dự án dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2028. Để hiện thực hóa mục tiêu này, liên danh nhà đầu tư cam kết huy động tối đa nguồn lực về quản trị, tài chính, công nghệ và nhân sự, tổ chức thi công an toàn, đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và hiệu quả.