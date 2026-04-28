Tỉnh rộng thứ 2 Việt Nam quy hoạch toàn bộ một xã hơn 100 km2 thành đô thị du lịch biển

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định phê duyệt Quy hoạch chung xã Cát Tiến đến năm 2045, qua đó định hướng phát triển khu vực theo hướng đô thị hiện đại, gắn với thương mại, dịch vụ, du lịch và kinh tế biển.

Theo đó, phạm vi lập quy hoạch bao trùm toàn bộ diện tích tự nhiên của xã Cát Tiến, với quy mô khoảng 103 km2.

Về ranh giới, phía Bắc giáp xã Đề Gi; phía Nam giáp xã Ngô Mây; phía Đông giáp Biển Đông; trong khi phía Tây tiếp giáp các xã Ngô Mây, Xuân An và Phù Cát. Về quy mô dân số, hiện trạng năm 2025 của xã đạt khoảng hơn 33.000 người. Theo dự báo, con số này sẽ tăng lên khoảng gần 41.500 người vào năm 2035 và tiếp tục đạt khoảng hơn 51.000 người vào năm 2045.

Mục tiêu quy hoạch nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương, tạo động lực tăng trưởng mới, hướng đến đạt tiêu chuẩn phường trong giai đoạn 2025–2030. Đây sẽ là cơ sở để quản lý quy hoạch, triển khai các quy hoạch chi tiết và hoạt động đầu tư xây dựng theo quy định.

Văn bản nêu rõ, Cát Tiến được định vị là khu vực đô thị đa chức năng, tích hợp thương mại, dịch vụ, du lịch sinh thái, du lịch lịch sử và kinh tế biển. Khu vực này đồng thời được kỳ vọng sẽ kết nối chặt chẽ với Khu kinh tế Nhơn Hội, qua đó gia tăng liên kết vùng và mở rộng không gian phát triển. Song song với đó, quy hoạch cũng nhấn mạnh yêu cầu phát triển bền vững, đặc biệt là bảo vệ rừng phòng hộ, môi trường khu vực núi Bà và các hệ sinh thái tự nhiên.

Cụ thể hóa định hướng trên, không gian xã Cát Tiến được phân thành 5 tiểu vùng phát triển với các chức năng rõ ràng.

Trong đó, Tiểu vùng số 1 (Tiểu vùng đô thị, dịch vụ du lịch cửa ngõ Cát Tiến) thuộc khu vực thị trấn Cát Tiến cũ, tổng diện tích khoảng 1.157 ha giữ vai trò là lõi hành chính – chính trị – văn hóa của toàn khu vực, đồng thời là đầu mối phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch theo mô hình đô thị nén.

Tiếp đến, Tiểu vùng số 2 (Tiểu vùng đô thị du lịch Tân Thanh - Vĩnh Hội) có tổng diện tích khoảng 1.035 ha được quy hoạch trở thành khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng biển cao cấp, ưu tiên phát triển các khu dân cư sinh thái mật độ thấp, hài hòa với cảnh quan tự nhiên và đường bờ biển.

Tiểu vùng số 3 (Tiểu vùng đô thị du lịch biển Nam Đề Gi) có tổng diện tích khoảng 1.775 ha, được định hướng phát triển thành đô thị du lịch biển chất lượng cao, hướng tới xây dựng thương hiệu “đô thị biển quốc tế Đề Gi”, với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ đồng bộ, hiện đại.

Trong khi đó, khu vực phía Tây Bắc, Tiểu vùng số 4 (Tiểu vùng phát triển đô thị gắn với sản xuất nông nghiệp) có tổng diện tích khoảng 1.742 ha được định hình là vùng phát triển đô thị gắn với sản xuất nông nghiệp và du lịch cảnh quan. Tại đây, các mô hình nông nghiệp hữu cơ, phát triển theo hướng giảm phát thải sẽ được ưu tiên triển khai.

Đáng chú ý, Tiểu vùng số 5 (Tiểu vùng sinh thái rừng) thuộc khu vực phía Tây có diện tích khoảng 4.625 ha đóng vai trò là “lá phổi xanh” của toàn khu vực, tập trung bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên, đồng thời khai thác các loại hình du lịch sinh thái, trải nghiệm rừng và du lịch văn hóa – lịch sử gắn với khu căn cứ Núi Bà.