Vân Đồn sẽ trở thành điểm đến mới của giới siêu giàu?

Đáng chú ý, các đặc khu như Vân Đồn, Phú Quốc, Vân Phong được quan tâm nhờ hạ tầng hiện đại, dư địa tăng trưởng lớn và môi trường sống ngày càng đạt chuẩn quốc tế.

Việt Nam đang nổi lên trên bản đồ dịch chuyển tài sản toàn cầu

Tại báo cáo The Wealth Report năm 2025, hãng tư vấn bất động sản cao cấp Knight Frank đã xếp Việt Nam vào nhóm những quốc gia mang lại chất lượng cuộc sống tốt nhất cho giới thượng lưu toàn cầu.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, năng động, vị thế ngày càng cao trong chuỗi cung ứng toàn cầu, hệ thống hạ tầng giao thông và hạ tầng đô thị, logistics đang được đầu tư nâng cấp mạnh mẽ, thiên nhiên tươi đẹp, môi trường sống ngày càng chất lượng, hệ tiện ích hoàn thiện cùng nền văn hóa đặc sắc, ẩm thực phong phú và thị trường bất động sản còn nhiều dư địa là những yếu tố hấp dẫn thu hút giới siêu giàu dịch chuyển tới Việt Nam.

Một báo cáo từ The Super Prime "tiết lộ", Việt Nam đang nhanh chóng trở thành trung tâm của phong cách sống mới - xa xỉ trong hoang sơ, nơi thiên nhiên hài hòa với từng nhịp thở của con người. Các dự án bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp, sân golf chuẩn quốc tế được nhiều nhà đầu tư châu Âu, Mỹ và Đông Bắc Á đặc biệt quan tâm.

Một báo cáo khác của Savills xác nhận: phân khúc bất động sản gắn thương hiệu cao cấp tại Việt Nam đã tăng trưởng tới 210%, khẳng định vị thế ngày càng quan trọng của Việt Nam như một trung tâm dành cho giới siêu giàu và nhà đầu tư quốc tế.

Tại cuộc gặp gỡ của 14 tỷ phú thế giới tại Bình Định hồi tháng 3/2025, các tỷ phú đều cho rằng Việt Nam đang sở hữu 3 lợi thế để có thể trở thành lựa chọn hàng đầu của nhà đầu tư quốc tế. Sức hấp dẫn của Việt Nam đến từ lợi thế về địa chính trị, dân số đông, trẻ, năng động, kinh tế đang phát triển nhanh, đặc biệt là quốc gia giàu tiềm năng về năng lượng tái tạo và sở hữu đất hiếm trữ lượng lớn.

Không chỉ dừng lại ở du lịch ngắn ngày, giới siêu giàu đang lựa chọn Việt Nam như một điểm đến đầu tư và sở hữu tài sản nghỉ dưỡng. Làn sóng này âm ỉ từ 5 năm gần đây và trở nên mạnh mẽ hơn từ đầu 2026 khi thế giới có nhiều bất ổn từ chiến sự ở Trung Đông cũng như sự kém bình yên ở nhiều khu vực.

Mới đây nhất, tại cuộc Tọa đàm "Kết nối Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại Silicon Valley nhằm phát triển các ngành công nghệ chiến lược" vào ngày 14/3/2026 tại San Francisco (Mỹ), các chuyên gia đã có những đề xuất để Việt Nam trở thành điểm đến ưu tiên của các tỷ phú như Elon Musk, Jensen Huang…

Các đặc khu kinh tế là một trong những "địa chỉ" đỏ các tỷ phú thế giới hướng đến. Trong đó, những khu vực còn giữ được nguyên vẹn thiên nhiên hoang sơ, giàu tiềm năng phát triển, sở hữu đồng bộ hệ thống giao thông kết nối: có sân bay quốc tế, đường bộ, đường thủy và đặc biệt là tàu cao tốc như Vân Đồn, Quảng Ninh được các tỷ phú quan tâm nhiều hơn cả.

Vân Đồn "dọn tổ" đặc khu thế hệ mới để đón được đại bàng thế giới

Thương cảng Vân Đồn từng là trung tâm giao thương lớn và quan trọng của Việt Nam – một trong những xuất phát điểm con đường tơ lụa trên biển Đông từ giữa thế kỷ 12 đến cuối thế kỷ 18 với nhiều thuyền buôn từ khắp châu Á và châu Âu đến buôn bán, trao đổi hàng hóa.

Vân Đồn ngày nay đang trở thành một đặc khu kinh tế thế hệ mới năng động, là điểm đến M.I.C.E yêu thích của các doanh nhân, doanh nghiệp toàn cầu.

Cảnh quan kỳ vĩ với hơn 600 hòn đảo lớn nhỏ, kết nối thuận tiện với nhiều quốc gia lớn trên thế giới như Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, đặc khu Vân Đồn thường được các nhà đầu tư quốc tế so sánh với Thâm Quyến, thậm chí được đánh giá cao hơn ở góc độ phát triển kinh tế lâu dài. Hiện tại, Vân Đồn vẫn là địa chỉ đầu tư tiềm năng được nhiều nhà đầu tư quốc tế, trong đó có nhà đầu tư Trung Quốc, quan tâm theo dõi.

Là một trong ba đặc khu đang được các tỷ phú, các nhà đầu tư quốc tế chú ý, Vân Đồn đang đầu tư hàng chục tỷ đô-la cho hạ tầng và các dịch vụ cao cấp, dọn tổ để đón được các đại bàng thế giới.

Để thu hút các tỷ phú thế giới cũng như giới nhà giàu trong nước, các nhà phát triển bất động sản đã không ngừng phát triển các dự án bất động sản, đầu tư vào hạ tầng và các dịch vụ cao cấp.

Trong mùa hè 2026 tới đây, Tập đoàn Everland – một nhà đầu tư chiến lược tại Vân Đồn – dự kiến đưa vào vận hành Trung tâm hội nghị quốc tế 1.500 chỗ tại Tổ hợp Crystal Holidays Harbour Vân Đồn. Công trình được thiết kế như cánh buồm bên vịnh Bái Tử Long – vịnh biển vừa được Condé Nast Traveler xếp thứ 3 trong danh sách 7 kỳ quan Đông Nam Á.

Bên cạnh đó là hệ tiện ích du lịch cao cấp như bến du thuyền, trung tâm thương mại, bể bơi vô cực, spa, vườn thiền và các hải trình khám phá biển đảo độc đáo, góp phần hình thành hệ sinh thái nghỉ dưỡng đa trải nghiệm tại khu vực.

Cảnh quan xanh mát nội khu bên cạnh vịnh biển sẽ là nơi nghỉ dưỡng hoàn hảo cho du khách cao cấp tại Tổ hợp Crystal Holidays Harbour Vân Đồn.

Đặc biệt, Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp Crystal Holidays Harbour Vân Đồn do Tập đoàn Everland làm chủ đầu tư chính thức đi vào hoạt động vào mùa hè 2026 sẽ cung cấp cho đặc khu Vân Đồn hơn 2.000 phòng khách sạn, căn hộ du lịch đẳng cấp 5 sao quốc tế tầm nhìn 2 mặt biển ôm trọn vịnh di sản Bái Tử Long và thương cảng Vân Đồn.

Các căn hộ du lịch mang phong cách "Resort apartment" được thiết kế riêng phục vụ "gu" thời thượng của giới siêu giàu và nhóm khách hàng thượng lưu, được quản lý, vận hành bởi Centara Hotels & Resorts (Thái Lan), đảm bảo tiêu chuẩn vận hành luôn đạt chuẩn 5 sao quốc tế.

Theo các chuyên gia, thị hiếu của giới siêu giàu đã thay đổi: họ không chỉ mua một căn nhà, mà còn mua một lối sống, một cộng đồng dân cư đẳng cấp cùng các dịch vụ đặc quyền đi kèm. Yếu tố bản sắc địa phương và chất lượng sống cao đang ngày càng trở thành nhân tố quyết định trong lựa chọn điểm đến. Do đó, việc xây dựng hệ sinh thái sống chuẩn quốc tế từ y tế, giáo dục đến dịch vụ là yếu tố then chốt. Khi những cá nhân tinh hoa cảm nhận được sự tiện nghi và chuyên nghiệp trong từng trải nghiệm, họ không chỉ quay lại mà còn dễ dàng "xuống tiền" đầu tư để sở hữu. Căn hộ "Resort apartment" Crystal Holidays Harbour Vân Đồn chính là dòng sản phẩm dẫn đầu xu hướng này tại Vân Đồn, được kỳ vọng trở thành điểm sáng thị trường, mang đến làn gió mới cho vùng đất di sản, tạo cú hích nâng tầm diện mạo du lịch Vân Đồn trên bản đồ đầu tư và du lịch quốc tế.