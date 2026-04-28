Khởi công “siêu cảng” 2 tỷ USD Liên Chiểu: Kích hoạt chuỗi logistics khổng lồ, mở toang cánh cửa tăng trưởng miền Trung

“Siêu cảng” 2 tỷ USD tham vọng định hình lại bản đồ logistics

Với quy mô hơn 172 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 2 tỷ USD, cảng Liên Chiểu được quy hoạch theo tiêu chuẩn quốc tế, gồm 8 bến container với tổng chiều dài cầu cảng 2.750m. Khi hoàn thành, cảng có thể tiếp nhận tàu trọng tải lên đến 18.000 TEU, công suất thiết kế đạt 5,7 triệu TEU/năm tương đương khoảng 74 triệu tấn hàng hóa.

Ngay sau 3 năm vận hành giai đoạn 1, sản lượng khai thác dự kiến đạt 4 triệu TEU/năm - con số cho thấy tham vọng rất lớn trong việc đưa Liên Chiểu trở thành cảng cửa ngõ quốc tế của miền Trung.

Cảng Liên Chiểu được định hình như một hệ sinh thái logistics hiện đại, tích hợp đầy đủ từ bến sà lan, kho bãi, kiểm hóa, đóng rút container đến trung tâm điều hành, đặc biệt kết nối trực tiếp với mạng lưới đường sắt quốc gia, hình thành chuỗi vận tải đa phương thức hoàn chỉnh.

Nghi thức ấn nút khởi công

Phát biểu tại lễ khởi công, lãnh đạo TP. Đà Nẵng nhấn mạnh dự án sẽ tạo cú hích chiến lược, nâng cao năng lực cạnh tranh khu vực, thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp - dịch vụ và từng bước hình thành chuỗi giá trị kinh tế biển bền vững.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu nhà đầu tư triển khai dự án theo tiêu chí “An toàn - Chất lượng - Đúng tiến độ”, đồng thời đặc biệt nhấn mạnh việc xây dựng mô hình “cảng xanh - cảng thông minh”, đảm bảo bảo vệ hệ sinh thái vịnh Liên Chiểu.

Cú hích hạ tầng và “cơn sóng” bất động sản đang hình thành

Không chỉ dừng lại ở logistics, sự xuất hiện của siêu cảng Liên Chiểu đang nhanh chóng tạo hiệu ứng lan tỏa sang nhiều lĩnh vực, đặc biệt là bất động sản.

Nghi thức khởi công trên cảng Liên Chiểu

Lịch sử phát triển cho thấy, mỗi siêu cảng đều kéo theo một chu kỳ tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường địa ốc. Từ Phố Đông (Thượng Hải) tăng hơn 300% trong 15 năm, đến khu vực Phú Mỹ (Bà Rịa – Vũng Tàu) tăng 20–30%/năm nhờ cụm cảng Cái Mép – Thị Vải, điểm chung là dòng tiền thực từ sản xuất, thương mại và nhu cầu ở thực.

Tại Tây Bắc Đà Nẵng, chu kỳ này được đánh giá đang ở giai đoạn “đầu sóng” khi tiềm năng đã rõ ràng nhưng giá trị vẫn chưa phản ánh hết vào tài sản.

Khi cảng đi vào vận hành, làn sóng chuyên gia, kỹ sư, doanh nhân và lao động chất lượng cao đổ về sẽ kéo theo nhu cầu lớn về nhà ở tiêu chuẩn cao – yếu tố được xem là “đòn bẩy” cho các khu đô thị được quy hoạch bài bản.

Giới chuyên gia nhận định, khi các yếu tố hạ tầng - dòng vốn - nhu cầu thực cùng hội tụ, khu vực Tây Bắc Đà Nẵng có thể bước vào một chu kỳ tăng giá mạnh mẽ, tương tự các “điểm nóng” từng hình thành quanh các siêu cảng trên thế giới.

Sự xuất hiện của cảng Liên Chiểu vì thế không chỉ là một dự án giao thông, mà còn là “cú nổ” chiến lược, mở ra hành lang giao thương mới cho miền Trung - Tây Nguyên và đặt nền móng cho một cực tăng trưởng kinh tế biển quy mô lớn trong tương lai.