Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu cam kết tiến độ 3 dự án trọng điểm

Tham gia đoàn có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Dương Đức Tuấn cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực địa tiến độ thi công tại các dự án: Dự án nhà tái định cư N01, tại ô đất D17, khu đô thị mới Cầu Giấy; Dự án thành phần của đường Vành đai 3,5; Dự án đầu tư đường giao thông bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An với tuyến đường 70 (đường Phan Trọng Tuệ).

Đây là chuyến kiểm tra thứ ba của đồng chí Bí thư Thành ủy trong vòng 10 ngày qua. Tổng cộng đã có 10 dự án, công trình trọng điểm, cấp bách được đồng chí Bí thư Thành ủy trực tiếp thị sát tại công trường, chỉ rõ hạn chế và yêu cầu khắc phục có thời hạn rõ ràng.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội kiểm tra Dự án nhà tái định cư N01, tại ô đất D17, khu đô thị mới Cầu Giấy. Ảnh: Quang Thái

Có chuyển biến nhưng còn chậm so với yêu cầu

Dự án Nhà ở chung cư cao tầng N01 tại ô đất D17, khu đô thị mới Cầu Giấy do UBND quận Cầu Giấy trước đây làm chủ đầu tư, khởi công xây dựng từ năm 2011. Trước khi chuyển giao về phường Cầu Giấy quản lý (tháng 7-2025), công trình mới hoàn thành 8/44 hạng mục. Bắt đầu từ ngày 1-7-2025, chính quyền phường Cầu Giấy tiếp quản các nội dung triển khai dở dang của dự án và đã chỉ đạo quyết liệt, áp dụng nhiều giải pháp đồng bộ tạo bước chuyển mạnh mẽ. Nhờ đó, tiến độ dự án đã có sự chuyển biến rõ rệt.

Đến nay, nhiều hạng mục đã hoàn thành 100% khối lượng; tổng thể công trình đạt khoảng 98%. Theo kế hoạch, trong tháng 5 và tháng 6-2026, dự án sẽ hoàn thành toàn bộ các hạng mục còn lại; phối hợp với Trung tâm Quản lý nhà - Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng theo quy định.

Dự án đường Vành đai 3,5 có tổng chiều dài 53,381km với quy mô mặt cắt B=42-80m; (hướng tuyến Quang Minh - Thiên Lộc - Cầu Thượng Cát - Quốc lộ 32 - Đại lộ Thăng Long - Quốc lộ 6 - Quốc lộ 1A - Cầu Ngọc Hồi - Hưng Yên). Hiện trạng, công tác đầu tư đang được chia làm 9 đoạn.

Đoàn công tác của thành phố Hà Nội kiểm tra thực địa Dự án thành phần của đường Vành đai 3,5. Ảnh: Quang Thái

Trong đó, 1 đoạn đã hoàn thành là đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến Phúc La - Văn Phú, chiều dài 7,83km; 2 đoạn đang chuẩn bị đầu tư (đoạn Quang Minh (QL2) - xã Thiên Lộc, chiều dài 10,55km; đoạn trên địa bàn xã Thiên Lộc, chiều dài 1,8km); 1 đoạn đã phê duyệt nhưng chưa triển khai thi công (đoạn từ Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (tiếp giáp cầu Ngọc Hồi), chiều dài 10,7km); 5 đoạn đang triển khai xây dựng (bao gồm: Cầu Thượng Cát và đường dẫn hai đầu cầu, chiều dài 5,226km; đoạn từ Cầu Thượng Cát đến Quốc lộ 32, chiều dài 3,5km; đoạn từ Quốc lộ 32 đến Đại lộ Thăng Long; nút giao Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long, chiều dài 0,975km; cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu, chiều dài khoảng 7,5km).

Theo các đơn vị và địa phương, hiện nay, khó khăn, vướng mắc chủ yếu liên quan đến việc chậm giải phóng mặt bằng. Ngoài ra, một số đoạn tuyến chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư, chưa được bố trí vốn để triển khai thực hiện.

Dự án Nút giao thông giữa tuyến đường số 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường giao thông bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An với đường 70 (đường Phan Trọng Tuệ) - Dự án đường Chu Văn An (nút đường Phạm Tu - đường 70) có tổng vốn đầu tư 1.921,12 tỷ đồng (giải phóng mặt bằng là 767,56 tỷ đồng). Trong đó phần giá trị nút giao đường Phạm Tu với đường 70 là 785,974 tỷ đồng; giá trị hợp đồng BT là 1.551,301 tỷ đồng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng trao đổi với các đơn vị liên quan việc bảo đảm tiến độ dự án. Ảnh: Quang Thái

Dự án khởi công năm 2014, đã đưa vào khai thác sử dụng từ năm 2019, tuyến 1 thông xe với đường 70 từ ngày 22-1-2020. Riêng nút giao đường Phạm Tu - đường 70 được phê duyệt từ tháng 6-2017 nhưng tạm dừng thi công nút từ năm 2018 do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng (phần nút giao) đạt 4,883ha/5,65ha (trong đó, phường Thanh Liệt có 2,74ha; phường Hà Đông có 1,73ha và phường Kiến Hưng có 0,413ha). Diện tích còn lại phải giải phóng mặt bằng là 0,763/5,65ha (trong đó, phường Thanh Liệt có 0,36ha; phường Hà Đông có 0,38ha và phường Kiến Hưng có 0,023ha).

Nêu một số khó khăn hiện nay, các đơn vị cho biết giá nguyên nhiên vật liệu tăng cao, nguồn vật liệu khan hiếm; phần mặt bằng đã bàn giao cho nhà đầu tư không liên tục dẫn đến chưa thể thực hiện công tác di chuyển, hạ ngầm đường dây 110kV, do đó chưa triển khai thi công được các hạng mục thuộc phạm vi nút giao.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án

Phát biểu chỉ đạo tại các điểm kiểm tra, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng ghi nhận, các chủ đầu tư, nhà thầu đã nỗ lực thi công những công trình, dự án trọng điểm của thành phố. Tuy nhiên, so với yêu cầu, các đơn vị chức năng phải quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng kiểm tra thực địa Dự án đầu tư đường giao thông bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An với tuyến đường 70 (đường Phan Trọng Tuệ). Ảnh: Quang Thái

Kiểm tra tại Dự án đường Vành đai 3,5, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết, những hạng mục chậm tiến độ là tồn tại cục bộ cần sớm tháo gỡ. Đồng chí yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư rà soát toàn tuyến, xử lý dứt điểm các vướng mắc về mặt bằng, vốn và tổ chức thi công. Nhấn mạnh Vành đai 3,5 là tuyến giao thông quan trọng, Bí thư Thành ủy yêu cầu khắc phục ngay tình trạng triển khai cắt khúc, thiếu đồng bộ.

Đối với các đoạn chưa hoàn tất thủ tục đầu tư, Bí thư Thành ủy yêu cầu chốt rõ tiến độ; đồng thời, đồng thời giao Văn phòng Thành ủy phối hợp với Văn phòng UBND thành phố và các đơn vị liên quan ban hành thông báo kết luận chỉ đạo, nêu rõ các mốc tiến độ hoàn thành để làm căn cứ kiểm tra, giám sát và đánh giá việc thực hiện của các đơn vị, địa phương gắn với trách nhiệm người đứng đầu.

Khẩn trương tổ chức họp với các địa phương liên quan để xây dựng phương án tổng thể về giải phóng mặt bằng và tái định cư; huy động tối đa các nguồn lực, kể cả quỹ nhà và quỹ đất hiện có, có thể bố trí tái định cư liên vùng nếu cần. Mục tiêu đặt ra là phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 9-2026.

Song song với đó, các đơn vị phải triển khai ngay công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu để tổ chức thi công, bảo đảm tiến độ đồng bộ. Các đoạn cấp bách phải được bố trí vốn ngay từ nguồn dự phòng ngân sách thành phố, bảo đảm toàn tuyến được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Máy móc thi công dự án thành phần của đường Vành đai 3,5. Ảnh: Quang Thái

Kiểm tra thực địa Dự án đầu tư đường giao thông bao quanh Khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An với tuyến đường 70, đường Phan Trọng Tuệ, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng yêu cầu các đơn vị liên quan chốt rõ tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công và quyết toán hợp đồng BT; không để dự án tiếp tục kéo dài sau nhiều năm chậm trễ.

Cụ thể, phường Kiến Hưng phải bàn giao phần mặt bằng còn lại trước ngày 1-5; phường Thanh Liệt hoàn thành xử lý các trường hợp còn vướng trước ngày 15-5; phường Hà Đông phải bàn giao toàn bộ mặt bằng chậm nhất ngày 30-5.

Bí thư Thành ủy yêu cầu các phường phối hợp chặt chẽ, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân; đồng thời thực hiện đầy đủ quy trình pháp lý đối với các trường hợp đủ điều kiện cưỡng chế. Quan điểm chỉ đạo là phải bảo đảm đúng quy định nhưng cũng phải quyết liệt, dứt điểm, không để mặt bằng tiếp tục là điểm nghẽn của dự án.

Đối với chủ đầu tư và nhà thầu, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng yêu cầu sau khi có mặt bằng phải khẩn trương tổ chức thi công; phối hợp ngay với các đơn vị liên quan để xử lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật, trong đó có các tuyến điện cao thế 110kV, 220kV. Mốc tiến độ được chốt là hoàn thành toàn bộ nút giao trước ngày 31-12-2026.