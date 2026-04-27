Lộ diện khu đô thị tại Hà Nội có giá liền kề, biệt thự tới 740 triệu đồng/m2

Giá liền kề, biệt thự Hà Nội tới 740 triệu đồng/m2

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, trong quý I/2026, giá giao dịch biệt thự và nhà liền kề trong dự án tại nhiều địa phương cơ bản ổn định so với quý trước. Tại Hà Nội Một số dự án như Geleximco Lê Trọng Tấn, đang có mức giá dao động khoảng 210-295 triệu đồng/m2;

Dự án Vinhomes Green Villas (Nam Từ Liêm) có mức giá dao động khoảng 290- 320 triệu đồng/m2; Dự án Khu đô thị Việt Hưng (Long Biên) có giá từ 270-380 triệu đồng/m2; Dự án Him Lam Thường Tín có giá từ 170-200 triệu đồng/m2; Khu đô thị Xuân Phương có giá từ 230-290 triệu đồng/m2.

Đáng chú ý, Vinhome Green Bay Mễ Trì có giá từ 600-740 triệu đồng/m2; Louis City (Nam Từ Liêm) có giá từ 290-340 triệu đồng/m2; Dự án Sơn Đồng center có giá từ 150-170 triệu đồng/m2.

Tại TPHCM một số dự án như Mỹ Thái 3 có giá từ 290-310 triệu đồng/m2; Dự án An Phú An Khánh có giá từ 260-340 triệu đồng/m2; Hado Centrosa Garden có giá từ 105-155 triệu đồng/m2; Dự án Vinhomes Grand Park có giá từ 190-320 triệu đồng/m2; Khu đô thị mới Đông Tăng Long có giá từ 80- 90 triệu đồng/m2.

Giá đất nền một số nơi tăng

Trong quý I/2026, giá đất nền phát triển theo dự án trên thị trường thứ cấp tại các địa phương có xu hướng ổn định so với quý trước, chỉ có một số địa phương, khu vực tập trung vào các tài sản có chất lượng tốt, pháp lý rõ ràng và vị trí thuận lợi có giá tăng so với quý trước nhưng cũng ở mức thấp (tại Khánh Hòa tăng 2%, tại Đà Nẵng và Đồng Nai tăng trên 1%).

Cụ thể, tại TP Hà Nội một số vị trí, khu vực như Melorita Hòa Lạc có giá trung bình 24,1 triệu đồng/m2; Thanh Hà Mường Thành có giá trung bình 126,6 triệu đồng/m2 ; Khu đô thị Cienco 5 Mê Linh có giá trung bình khoảng 59 triệu đồng/m2 , Khu đô thị Minh Giang Đầm Và có giá trung bình 30 triệu đồng/m2.

Tại TPHCM một số vị trí, khu vực như Khu dân cư Gia Hòa có giá trung bình 122,6 triệu đồng/m2; KDC Long Thuận có giá trung bình 57,3 triệu đồng/m2; Golden Center City có giá trung bình 16,5 triệu đồng/m2; Khu dân cư Đức Phát có giá trung bình 38,7 triệu đồng/m2 .

Tại Đà Nẵng, Khu đô thị Nam Hòa Xuân có giá trung bình khoảng 65 triệu đồng/m2; Khu đô thị Phú Mỹ An có giá trung bình khoảng 58 triệu đồng/m2; Điện Nam Điện Ngọc có giá trung bình 29,5 triệu đồng/m2.

Tại Quảng Ninh, dự án Lideco Bãi Muối có giá trung bình 47,7 triệu đồng/m2; Ban Mai Villas Bãi Cháy có giá trung bình 45,1 triệu đồng/m2...