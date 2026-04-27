Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, trong quý I/2026, thị trường có khoảng 139.855 giao dịch bất động sản thành công, bằng 92,4% so với quý IV/2025 và bằng 103,9% so với cùng kỳ.

Trong đó, lượng giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ có 30.857 giao dịch thành công, giảm 18,5% so với quý trước và giảm 8,1% so với cùng kỳ. Lượng giao dịch đất nền có 108.998 giao dịch thành công, giảm 4% so với quý trước và tăng 7,9% so với cùng kỳ.

Trong quý I/2026, giá căn hộ chung cư mới mở bán tiếp tục duy trì đà tăng ổn định ở mức cao do chi phí nguyên vật liệu và tài chính tăng cao đẩy mặt bằng giá tiếp tục đi lên. Cụ thể, tại Hà Nội giá bán trung bình 128 triệu đồng/m2, còn tại TPHCM có giá bán trung bình 112 triệu/m2 . Tại thị trường thứ cấp, giá chung cư nhìn chung ổn định và tiếp tục duy trì ở mức cao, một số khu vực có xu hướng điều chỉnh giảm tuy nhiên không nhiều.

Về giá chung cư một số dự án tại Hà Nội như The Sapphire – Vinhomes Smart City có giá rao bán từ 85-93 triệu đồng/m2; dự án khu nhà ở hỗn hợp 107 Nguyễn Tuân Vihacomplex có giá rao bán từ 98-115 triệu đồng/m2; Thống Nhất Complex (Thanh Xuân) có giá rao bán giá từ 108 -118 triệu đồng/m2; Eco Lake View (Hoàng Mai) có giá rao bán giá từ 88 -97 triệu đồng/m2;

Dự án Imperia Sola Park có giá rao bán giá từ 83 -96 triệu đồng/m2; Dự án Grand SunLake có giá rao bán giá từ 64-82 triệu đồng/m2; Dự án Lumi Hanoi có giá rao bán giá từ 92 -100 triệu đồng/m2.

Ở phân khúc cao cấp, nhiều dự án có mức giá rao bán ở ngưỡng cao như: Vinhomes Metropolis có giá rao bán từ 192-258 triệu đồng/m2; D’. Le Roi Soleil có giá rao bán từ 170-223 triệu đồng/m2; Vinhomes Skylake có giá rao bán từ 140-178 triệu đồng/m2; Hoàng Thành Tower có giá rao bán từ 180-212 triệu đồng/m2; Sun Feliza Suites có giá rao bán trung bình 160-210 triệu đồng/m2.

Tại TPHCM, dự án Carillon Apartment có giá rao bán từ 68-81 triệu đồng/m2; dự án Garden Gate có giá rao bán từ 95-102 triệu đồng/m2; dự án Republic Plaza có giá rao bán từ 52-59 triệu đồng/m2; dự án The Aurora Phú Mỹ Hưng có giá rao bán từ 120-130 triệu đồng/m2; Masteri Thảo Điền Eco Green Sài Gòn có giá rao bán từ 112-134 triệu đồng/m2; The Antonia có giá rao bán từ 123-175 triệu đồng/m2; dự án Diamond Centery có giá rao bán từ 85-96 triệu đồng/m2.

Ở phân khúc cao cấp, nhiều dự án có mức giá rao bán ở ngưỡng cao như The Marq có giá rao bán từ 222-260 triệu đồng/m2; Vinhomes Golden River có giá rao bán từ 223-360 triệu đồng/m2; Grand Marina Saigon có giá rao bán từ 440- 557 triệu đồng/m2; Metropole Thủ Thiêm có giá rao bán từ 330-448 triệu đồng/m2; Empire City có giá rao bán từ 303-393 triệu đồng/m2; D'Edge Thảo Điền có giá rao bán từ 150-194 triệu đồng/m2.

Tại TP Hải Phòng, dự án The Minato Residence có giá rao bán khoảng 50- 62 triệu đồng/m2; Sentosa Sky Park Hải Phòng có giá rao bán khoảng 42-53 triệu đồng/m2.

Tại TP Đà Nẵng dự án Vista Residence Da Nang có giá rao bán dao động từ 65-73 triệu đồng/m2, FPT Plaza 3 có giá rao bán dao động từ 52-56 triệu đồng/m2, Mia Center Point có giá rao bán dao động từ 48-53 triệu đồng/m2. Tại Nghệ An, tòa nhà Dầu khí Nghệ An có giá rao bán khoảng 48-50,5 triệu đồng/m2; chung cư Hoàng Thịnh Phát có giá rao bán dao động 36-40 triệu đồng/m2.