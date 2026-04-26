Giá căn hộ cho thuê ở TPHCM bất ngờ tăng mạnh

Ngay sau khi Quyết định 19/2026/QĐ-UBND quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn TPHCM được ban hành cách đây khoảng 2 tuần và chính thức có hiệu lực từ ngày 25-4, hoạt động cho thuê căn hộ ngắn hạn đã sôi động trở lại.

Nhu cầu tăng mạnh khiến thị trường căn hộ cho thuê "hút khách", kéo giá thuê đi lên rõ rệt.

Tại nhiều khu vực trung tâm TPHCM, tình trạng khan hiếm căn hộ giá hợp lý đã xuất hiện, chấm dứt giai đoạn rao thuê dài ngày nhưng ít khách.

Trong vòng 2 tuần qua, giá thuê tại một số khu vực tăng từ 10%-25%. Nếu so với cùng kỳ năm trước, mức tăng phổ biến khoảng 25%, thậm chí có nơi lên tới 50%.

Một căn hộ chung cư rao đang cho thuê

Giá thuê tăng mạnh tại các khu vực trọng điểm

Tại một khu chung cư cao cấp ở phường Thạnh Mỹ Tây, giá thuê căn hộ trống (không nội thất) đã tăng từ 21-22 triệu đồng/tháng lên 25-27 triệu đồng/tháng. Căn hộ một phòng ngủ hiện dao động khoảng 18-19 triệu đồng/tháng, tùy phân khu.

Bà Minh Trang, một người đang tìm thuê nhà, cho biết: "Chỉ vài tuần trước, thị trường vẫn khá im ắng nhưng 2 tuần trở lại đây, lượng khách hỏi thuê tăng vọt. Nhiều căn hộ tôi chưa kịp đặt cọc đã có người khác thuê mất. Danh sách căn hộ trống hiện rất khan hiếm hoặc đã bị đẩy giá lên cao".

Bà Bảo Ngọc (ngụ phường Tân Thuận), một người chuyên kinh doanh dịch vụ Airbnb tại khu vực trung tâm, cho hay tình trạng "sốt" nguồn cung mới xuất hiện gần đây.

Nguyên nhân là nhiều nhà đầu tư quay lại gom căn hộ giá tốt để vận hành, khiến thị trường trở nên sôi động.

Tại khu The Tresor (đường Bến Vân Đồn), căn hộ 2 phòng ngủ trước đây có giá 19-20 triệu đồng/tháng nay đã tăng lên khoảng 25 triệu đồng/tháng.

Căn 3 phòng ngủ tăng từ 28 triệu đồng lên 31-32 triệu đồng/tháng, thậm chí có căn đạt 35 triệu đồng. So với 2-3 tuần trước, mức tăng khoảng 10%-15%, còn so với năm ngoái đã tăng hơn 25%.

Ở dự án Soho Residence (phường Cầu Ông Lãnh), căn hộ 2 phòng ngủ (85 m²) tăng mạnh từ 25-27 triệu đồng lên khoảng 38 triệu đồng/tháng.

Tại khu vực Thảo Điền (phường An Khánh), giá thuê tiếp tục "leo thang", đặc biệt sau khi tuyến metro đi vào hoạt động. Mức tăng không dưới 30% trong năm qua.

Cụ thể, tại dự án Thảo Điền Green (đường Nguyễn Văn Hưởng), căn hộ 2 phòng ngủ hiện có giá khoảng 50 triệu đồng/tháng, tăng tới 50% so với cùng kỳ. Tại Lumiere Riverside, căn 3 phòng ngủ cũng tăng từ 45-46 triệu đồng lên 53-54 triệu đồng/tháng.

Áp lực gia tăng với người kinh doanh cho thuê ngắn hạn

Theo các đơn vị vận hành Airbnb, khách thuê ngắn hạn chủ yếu là khách quốc tế, ưu tiên các khu vực trung tâm hoặc trong bán kính 4-5 km quanh trung tâm, đặc biệt là các khu gần tuyến metro để thuận tiện di chuyển. Đây là lý do khiến các khu vực thuộc quận 1, quận 3 và quận 4 (cũ) luôn có nhu cầu cao và giá thuê tăng mạnh.

Tuy nhiên, giá thuê đầu vào tăng nhanh đang tạo áp lực lớn cho người kinh doanh dịch vụ. Chị Hằng, một chủ căn hộ cho biết: "Nếu giá thuê tiếp tục tăng, biên lợi nhuận từ Airbnb sẽ bị thu hẹp đáng kể. Hiện mức sinh lời chỉ khoảng 15%-20% sau khi trừ chi phí vận hành (chưa tính công quản lý). Để duy trì lợi nhuận, chúng tôi buộc phải tính đến việc tăng giá thuê ngắn hạn đối với khách lưu trú".

Theo giới kinh doanh, xu hướng tăng giá có thể còn tiếp diễn trong ngắn hạn, khi nhu cầu phục hồi mạnh nhưng nguồn cung căn hộ phù hợp chưa kịp đáp ứng.