TP. Huế đấu giá 'đất vàng’ khu vực trung tâm

Theo Ngọc Văn | 26-04-2026 - 09:30 AM | Bất động sản

TP. Huế tiếp tục đấu giá khu đất rộng hơn 7.000 m2 tại trung tâm phường Thuận Hóa để kêu gọi đầu tư tổ hợp thương mại, dịch vụ, khách sạn 4 - 5 sao. Trước đó, khu đất này từng thông báo đấu giá nhưng không có nhà đầu tư tham gia.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Huế cho biết vừa thông báo đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê thực hiện dự án tổ hợp thương mại, dịch vụ, khách sạn cao cấp tại khu đất số 8 - 10 Phan Bội Châu và số 19 Nguyễn Huệ, phường Thuận Hóa.

Khu đất có tổng diện tích 7.081 m2, hiện có hai khu nhà làm việc với tổng diện tích xây dựng hơn 2.218 m2, diện tích sàn hơn 3.794 m2. Trong đó gồm khu nhà làm việc Sở Giao thông và Vận tải cũ tại số 10 Phan Bội Châu và khu nhà Công ty CP Đường bộ 1 Thừa Thiên Huế tại số 19 Nguyễn Huệ.

Khu đất số 8 -10 Phan Bội Châu, phường Thuận Hóa, TP Huế, chuẩn bị được đấu giá để xây khách sạn cao cấp.

Theo phương án kêu gọi đầu tư, dự án sẽ xây dựng t ổ hợp thương mại, dịch vụ, khách sạn cao cấp 4 - 5 sao quy mô 80 - 100 phòng, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 770 tỷ đồng. Công trình cao 2 - 11 tầng, tối đa 44 m, mật độ xây dựng không quá 70%, thời hạn sử dụng đất 50 năm.

Tiến độ thực hiện dự án không quá 36 tháng, trong đó khởi công trong vòng 12 tháng kể từ khi được cho thuê đất. Nhà đầu tư trúng đấu giá không phải ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án.

Phiên đấu giá dự kiến diễn ra vào cuối tháng 5 tới tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Huế.

Theo Ngọc Văn

Tiền Phong

Giá căn hộ cho thuê ở TPHCM bất ngờ tăng mạnh

Thêm 8 dự án nhà ở TPHCM được bán cho người nước ngoài

Vì sao giới đầu tư đổ sự chú ý vào căn hộ cho thuê tại Đà Nẵng?

21:00 , 25/04/2026
ĐHĐCĐ Taseco Land: Chuẩn bị khởi công 11 dự án, đặt nhuận mục tiêu gấp gần 4 lần trong năm 2026

20:58 , 25/04/2026
Hết thời 'lướt sóng', nhà đầu tư bất động sản giảm giá bán

18:46 , 25/04/2026
Dự án khẩn cấp đường Vành đai 2,5: Người dân mong sớm rõ thông tin tái định cư

18:39 , 25/04/2026

