ĐHĐCĐ Taseco Land: Chuẩn bị khởi công 11 dự án, đặt nhuận mục tiêu gấp gần 4 lần trong năm 2026

Tại Đại hội, cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt hơn 11.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế trên 2.500 tỷ đồng, lần lượt tăng mạnh gấp 3 lần và 3,7 lần so với kết quả thực hiện năm trước.

Trước đó, năm 2025, Taseco Land ghi nhận doanh thu 3.730 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 673 tỷ đồng, vượt khoảng 25,6% kế hoạch đề ra. Kết quả này chủ yếu đến từ việc ghi nhận doanh thu tại một số dự án trọng điểm như Khu công nghiệp Đồng Văn III và các dự án tại Thanh Hóa.

Một trong những nội dung trọng tâm được Đại hội thông qua là kế hoạch triển khai loạt dự án với quy mô lớn trong năm 2026. Theo đó, Taseco Land sẽ phát triển thêm tối thiểu 5 dự án mới với tổng quỹ đất dự kiến khoảng 300 ha. Cùng với đó, Công ty dự kiến thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại 12 dự án với tổng diện tích gần 369 ha.

Công ty cũng đồng thời triển khai giao đất tại 10 dự án với quy mô hơn 356 ha. Các thủ tục pháp lý quan trọng, bao gồm quy hoạch chi tiết tại nhiều dự án, cũng sẽ được đẩy mạnh nhằm đảm bảo điều kiện triển khai và mở bán.

Ở khâu phát triển, doanh nghiệp lên kế hoạch khởi công tới 11 dự án trên toàn quốc, trải rộng ở nhiều phân khúc như bất động sản đô thị, nhà ở xã hội, khu công nghiệp và nghỉ dưỡng như tại Hà Nội gồm dự án Trung Văn (cao tầng), KĐT Mê Linh, Chung cư 1283 Giải Phóng và nhiều dự án tại các tỉnh lân cận như: KĐT Tam Sơn (Bắc Ninh), KĐT Hương Mạc (Bắc Ninh), KĐT Nam Sông Cầu (Thái Nguyên), Khu công nghiệp Thủy Nguyên (Hải Phòng)…cũng được lên kế hoạch khởi công.

Đáng chú ý, các dự án triển khai trong năm 2026 không chỉ đóng vai trò tạo nguồn cung ngắn hạn mà còn được định vị là nền tảng cho tăng trưởng trong các năm tiếp theo.

Trong đó, nhóm dự án dự kiến hoàn thành và mở bán trong năm sẽ đóng góp trực tiếp vào doanh thu, lợi nhuận năm 2026, trong khi các dự án đang triển khai xây dựng sẽ tiếp tục tạo nguồn thu cho giai đoạn 2027.

Ban Lãnh đạo Taseco Land xác định năm 2026 là điểm khởi đầu cho chu kỳ tăng trưởng mới, với mục tiêu doanh thu vượt mốc 10.000 tỷ đồng. Trong các năm tiếp theo, Công ty kỳ vọng duy trì tốc độ tăng trưởng khoảng 10–15%/năm, chủ yếu nhờ khai thác hiệu quả danh mục dự án hiện hữu đã được tích lũy trong giai đoạn trước.

Với kế hoạch triển khai như hiện tại, quy mô doanh thu trung hạn có thể từng bước mở rộng, hướng tới mức tiệm cận 20.000 tỷ đồng vào năm 2028, với lợi nhuận tương ứng khoảng 4.000 tỷ đồng.

Ở giai đoạn tiếp theo, quỹ dự án đang trong quá trình bồi thường, giải phóng mặt bằng và hoàn thiện pháp lý sẽ tiếp tục đóng vai trò nguồn phát triển, đảm bảo tính kế thừa và duy trì đà tăng trưởng trong trung và dài hạn.

﻿ Trả lời những thắc mắc của cổ đông về kế hoạch khởi công nhiều dự án gâp áp lực Chủ tịch HĐQT Taseco Land Phạm Ngọc Thanh Khởi công 11 dự án gia tăng nợ vay, gây áp lực tài chính, tình hình tín dụng khác hẳn khó khăn toàn thị trường, không có nguồn cho vay, tỷ lệ đầu vào đầu ra ngân hàng bị lệch.

Nguồn tiền triển khai dự án đang rất tốt. Theo như cuộc họp định kỳ theo kế hoạch, nguồn tiền của Taseco Land với nguồn tiền dư 2.000 tỷ vẫn đảm bảo triển khai 11 dự án, đền bù 10 dự án. Ông Thanh cũng chia sẻ thêm lãi suất tiền vay của Taseco Land hiện nay rất thấp chỉ ở mức 6.5-8,5%.

Đại hội lần này cũng đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên tối đa 5.140 tỷ đồng thông qua nhiều hình thức. Doanh nghiệp sẽ chia cổ tức tổng tỷ lệ 45%, bao gồm 5% bằng tiền mặt và phần còn lại bằng cổ phiếu. Đồng thời, Taseco Land sẽ phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn và triển khai ESOP 10 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/cp.

Ngoài ra, doanh nghiệp đặt mục tiêu duy trì chính sách cổ tức ở mức 30–40% trong năm 2026, trong đó cổ tức tiền mặt tối đa 15%. Phương án tăng vốn và phân phối lợi nhuận cho thấy định hướng củng cố nền tảng tài chính, đồng thời đảm bảo cân bằng giữa nhu cầu đầu tư phát triển và lợi ích cổ đông.

Kết thúc Đại hội, tất cả các báo cáo và tờ trình được thông qua.