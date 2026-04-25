Dự án khẩn cấp đường Vành đai 2,5: Người dân mong sớm rõ thông tin tái định cư

Thời gian qua, phường Yên Hòa (Hà Nội) tập trung nguồn lực tập trung giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường Vành đai 2,5 đoạn qua địa bàn phường theo Lệnh khẩn cấp. Theo kế hoạch, công tác GPMB dự án sẽ hoàn thành 30/4/2025, hiện đang bước vào giai đoạn nước rút.

Theo Ban Quản lý đầu tư xây dựng dự án phường Yên Hòa, trên địa bàn phường có 396 phương án thu hồi đất. Đến nay, 100% dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB đã được công bố, trong đó hơn 100 phương án đã đồng thuận và hơn 30 trường hợp tự nguyện di dời dù chưa phê duyệt phương án.

Bên cạnh những kết quả đã đạt, trong quá trình GPMB, người bị thu hồi đất vẫn còn một số ý kiến, kiến nghị.

Người dân thuộc chỉ giới GPMB dự án Đường Vành đai 2,5 đoạn qua phường Yên Hòa trao đổi với PV Tiền Phong

Chị Hà Thị Hương, trú tại số 5/120 Trần Duy Hưng, cho biết gia đình bị thu hồi 70 m² đất, hiện là nhà 5 tầng. Theo dự thảo, mức bồi thường hơn 6 tỷ đồng và 1 suất tái định cư. Chị cho rằng mức này thấp hơn nhiều so với giá thị trường (khoảng 17 tỷ đồng).

Chị Hương cho biết, gia đình đồng thuận với chủ trương của thành phố, nhưng hiện còn băn khoăn về thời gian bàn giao đất tái định cư. Bên cạnh đó, gia đình chị có hoàn cảnh đặc biệt, khi chồng cũ bị liệt, 2 con riêng (hiện ở với vợ chồng chị) chuẩn bị lập gia đình riêng. “Hơn 6 tỷ đồng tiền bồi thường thì cũng chỉ đủ tiền bù đất tái định cư đối ứng và xây nhà. Vì thế, tôi mong muốn chính quyền quan tâm, tạo điều kiện để được mua thêm suất nhà ở xã hội cho con”, chị Hương bày tỏ.

Bà Vũ Thị Như Hoa (số 37/ngõ 110 Trần Duy Hưng) cho rằng, hệ số K=1 như dự thảo là thấp. Bà đề nghị chính quyền địa phương áp dụng đơn giá sát thị trường, điều chỉnh hệ số K, bởi đây là công trình khẩn cấp.

Bên cạnh đó, phường cần có mặt bằng sạch tái định cư cho dân trước khi thu hồi đất. Trường hợp chưa có mặt bằng sạch, phường cần thông tin về lộ trình bàn giao đất tái định cư. Bà cũng đề nghị UBND phường chỉ thu tiền đặt cọc chứ không nên khấu trừ toàn bộ tiền tái định cư như hiện nay.

Gia đình chị Đức Khánh (trú tại ngõ 120 Trần Duy Hưng) bị thu hồi 40 m² đất và được 1 suất tái định cư. Tuy nhiên, gia đình có 4 thế hệ cùng sinh sống . Chị mong muốn chính quyền địa phương cho phép gia đình được mua thêm suất tái định cư hoặc chung cư nhà ở xã hội...

Một số hộ dân di dời tài sản, bàn giao mặt bằng cho dự án

Phấn đấu giao đất tái định cư vào quý 4/2026

Trao đổi với báo Tiền Phong, bà Bùi Ngọc Diệp, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng phường Yên Hòa cho biết, quá trình GPMB phường cũng nhận được nhiều đơn, kiến nghị của người dân. Trong đó, tập trung vào vị trí đất, tái định cư, tạm cư, công trình trên đất… Phường đã tổ chức đối thoại trực tiếp, đồng thời gặp các hộ để tuyên truyền, giải thích chủ trương của nhà nước.

Với đề xuất tăng hệ số K, bà Diệp cho biết, thành phố sẽ xây dựng bộ tiêu chí chung về điều kiện áp dụng hệ số K theo Nghị quyết 258/2025/QH15 đối với các dự án lớn, quan trọng. Hiện nay, dự án Đường Vành đai 2,5 đang áp dụng hệ số K=1 theo Quyết định 89/2025 của UBND TP. Hà Nội.

Đối với việc tạm tính thu tiền sử dụng đất tái định cư, bà Diệp cho biết, hiện nay phường đang tạm tính vị trí 1 đường Yên Nội (phường Thượng Cát) để khấu trừ. Sau khi xác định chính xác vị trí đất tái định cư, người dân sẽ nhận lại tiền chênh lệch (nếu có).

Đối với đất tái định cư, bà Diệp cho biết, dự án sẽ được giao 2 khu đất tái định cư. Trong đó, một khu thuộc phường Phú Diễn và một khu thuộc phường Thượng Cát.

Hiện nay, phường Phú Diễn và Thượng Cát đã trình thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ tái định cư. Sau khi được phê duyệt, phường sẽ tiến hành GPMB, đầu tư xây dựng hạ tầng. Trong thời gian chờ tái định cư, người dân sẽ được hỗ trợ tạm cư 6 tháng. “Chúng tôi dự kiến khoảng quý III/2026 sẽ tổ chức bốc thăm chọn vị trí đất tái định cư. Dự kiến, quý 4/2026 sẽ bàn giao đất tái định cư cho các hộ dân đủ điều kiện.

Thực tế, có nhiều gia đình nhiều thế hệ sinh sống trên một thửa đất. Hiện nay phường Yên Hòa đang xét tái định cư cho cặp thứ 2, thứ 3 bằng nhà tái định cư. Việc xem xét này dựa trên quỹ nhà tái định cư được thành phố bố trí cho dự án. (120 căn hộ tái định cư tại các dự trên địa bàn thành phố).

Bà Diệp cũng cho biết, hiện trạng của các khu đất, tuyến phố phường đã xác định rõ trên cơ sở hiện trạng, hồ sơ pháp lý liên quan, bản đồ đo đạc, địa chính qua các thời kỳ. "Chúng tôi khẳng định sẽ áp dụng đúng những chính, quy định hiện hành và có lợi nhất cho dân”, bà Diệp nói.