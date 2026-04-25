Vì sao giới đầu tư đổ sự chú ý vào căn hộ cho thuê tại Đà Nẵng?

"Trúng đậm" nhờ cho khách ngoại thuê căn hộ

Hoàn thiện căn hộ tại tòa The Panoma thuộc dự án Sun Cosmo Residence ven sông Hàn đầu năm nay, anh Đặng Trần Minh thu về mỗi tháng 35 triệu đồng cho căn hộ 2 phòng ngủ. Vị chuyên gia Hàn Quốc đặt cọc thuê ngay 12 tháng khi được môi giới đưa đến thăm căn hộ của anh Minh, một trong những căn được khai thác sớm nhất trong tòa The Panoma.

Hàng xóm anh Minh cũng đã lần lượt hoàn thiện nội thất cho chuyên gia ngoại thuê, với mức giá "trong mơ": căn studio có giá thuê 18 triệu đồng/tháng, trong khi căn 1 phòng ngủ +1 đạt mức 25 triệu đồng.

"Bỏ ra số tiền chưa đến 5 tỷ, nay hàng tháng tôi nhận về số tiền thuê 35 triệu đồng. Trong khi, căn hộ hiện nay của tôi ở Hà Nội được định giá 10 tỷ, nhưng khách thuê chỉ trả 15 triệu do vị trí xa trung tâm. Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ có ngày giá thuê nhà ở Đà Nẵng gấp đôi Thủ đô", anh Minh nói.

Mức giá thuê ấn tượng này xuất phát từ sự khan hiếm của quỹ căn trung tâm ven sông Hàn, cộng hưởng cùng nguồn cầu đang tăng vọt từ chuyên gia nước ngoài. Giữa bức tranh toàn cầu nhiều biến động, sự an toàn và thanh bình của Việt Nam là đòn bẩy giúp Đà Nẵng trở thành "bến đỗ" an cư lý tưởng cho cộng đồng quốc tế.

Nguồn khách chủ yếu đến từ khu vực Đông Bắc Á (chiếm hơn 60%), tiếp nối là nhóm khách từ châu Âu, Mỹ, Úc và Đông Nam Á. Trong đó, một phần không nhỏ là những người làm việc từ xa (digital nomads) – họ sẵn sàng tìm đến Đà Nẵng sống, là lực lượng đã giúp Đà Nẵng lọt top những tọa độ tăng trưởng nhanh nhất trên nền tảng Nomads.com. Phần còn lại là đội ngũ chuyên gia cấp cao, đến làm việc tại Đà Nẵng trong bối cảnh thành phố đang định hình trở thành trung tâm kinh tế mở, thu hút dòng vốn FDI vào logistics, công nghệ cao và dịch vụ.

Nhóm khách trí thức này có tiêu chuẩn sống khắt khe, sẵn sàng chi trả mức giá cao để tận hưởng trọn nhịp sống, tiện nghi, không gian sinh thái tại thành phố biển. Tệp khách này dự kiến sẽ còn mở rộng mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai, khi Khu thương mại tự do (FTZ) và Trung tâm tài chính quốc tế chính thức hình thành.

Không chỉ là "đặc quyền" của phân khúc cao cấp, lượng khách quốc tế tăng cao còn đem đến hiệu suất khai thác ấn tượng cho nhiều loại hình lưu trú khác. Đơn cử tại chung cư mini của chị Bích Ngọc (phường An Hải), giá thuê luôn tăng đều 10 - 15%/năm. Nhờ vị trí trung tâm, gần sông Hàn và bãi biển, các căn 1-2 phòng ngủ tại đây luôn kín khách dù mức giá thuê hiện đạt 6,5 - 8,4 triệu đồng/tháng.

Thành công của các nhà đầu tư là minh chứng sống động cho bức tranh bất động sản tươi sáng tại Đà Nẵng. Việc duy trì biên lợi nhuận cho thuê ở mức 8 - 9% đã giúp thành phố biển này vượt xa mức 2 - 3% tại Hà Nội hay TP.HCM.

Báo cáo về thị trường bất động sản trong 2 tháng đầu năm 2026 của DKRA Consulting cho hay, mảng căn hộ duy trì sức hút lớn. Với 15 dự án mới từ các chủ đầu tư uy tín như Sun Group, FUTA Land, FPT City, nguồn cung căn hộ đã tăng gấp 2,5 lần, đồng thời tỷ lệ thanh khoản cũng cao gấp 10,4 lần so với cùng kỳ.

Sức nóng của căn hộ cho thuê còn được "tiếp lửa" từ sự bứt phá của ngành công nghiệp không khói. Việc thành phố đón 4,2 triệu lượt khách du lịch trong quý I/2026 (tăng 15,3%), trong đó khách quốc tế đạt 2,34 triệu lượt (tăng 16,2%), đã biến các căn hộ chung cư thành "gà đẻ trứng vàng" với mức lợi nhuận khai thác lưu trú ngắn ngày đạt 6 - 7%. Dòng khách dồi dào cũng giúp các dự án duy trì tỷ lệ lấp đầy lý tưởng, đẩy mặt bằng giá thuê tại các tụ điểm sầm uất như Hải Châu, Sơn Trà hay Ngũ Hành Sơn vọt lên hơn 10% so với năm ngoái.

Mở khóa dư địa tăng giá dài hạn

Không chỉ giải quyết bài toán cho thuê, sản phẩm căn hộ tại Đà Nẵng còn sở hữu tiềm năng tăng giá mạnh mẽ. Theo Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE), so với quý I/2019, chỉ số giá căn hộ tại đây đã tăng khoảng 68%. Hiện tại, giá bán sơ cấp duy trì mức tăng 10 - 15%/năm, trong khi giá giao dịch thứ cấp tăng đến 30 - 35%.

Nhiều nhà đầu tư e ngại thị trường đã lập đỉnh, nhưng theo đánh giá của ông Trần Xuân Hiếu, Giám đốc Công ty CP Bất động sản LTT Land, mặt bằng giá hiện tại mới chạm ngưỡng 2/3 so với đỉnh trần. "Căn hộ sẽ duy trì sức nóng đến hết năm 2026, nên đây là thời điểm vàng để các nhà đầu tư "xuống tiền" trước khi dòng vốn chuyển hướng sang các phân khúc khác", ông nhận định.

Đứng trước cơ hội sinh lời "khác biệt", giới đầu tư cũng trở nên khắt khe hơn và chỉ lựa chọn những dự án có quy hoạch rõ ràng cùng hạ tầng đồng bộ, pháp lý đầy đủ.

"Chọn căn hộ Sun Cosmo Residence của chủ đầu tư Sun Group tôi hoàn toàn yên tâm về pháp lý. 6 tháng trước đã được nhận bàn giao nhà và hiện đã đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận sở hữu", anh Đặng Trần Minh chia sẻ. Chị gái anh chốt mua một căn hộ Sun Symphony Residence tòa số 2, cũng đang bắt đầu nhận bàn giao, hoàn thiện nội thất cho thuê.

Có thể thấy điểm chung của các dự án căn hộ ven sông Hàn, đặc biệt các dự án của Sun Group, là sở hữu vị trí đắc địa mang tính biểu tượng của Đà Nẵng, nguồn cung rất khan kiếm trong khi nguồn cầu đến từ nhóm khách du lịch, giới chuyên gia nước ngoài tìm kiếm căn hộ cho thuê lại rất cao. Cộng hưởng việc thành phố sắp bước vào mùa du lịch hè bùng nổ với Lễ hội pháo hoa quốc tế DIFF và thành công của những dự án đã bàn giao, tòa Symphony 5 thuộc dự án Sun Symphony Residence sắp ra mắt hứa hẹn đón trúng "điểm rơi" của toàn thị trường.

Đầu tư căn hộ tại Đà Nẵng đồng nghĩa với nắm trong tay bất động sản dòng tiền giá trị với "lợi nhuận kép: vừa có được dòng tiền cho thuê ổn định, vừa gia tăng giá trị dài hạn.