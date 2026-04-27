Việt Nam sắp có công viên thủy cung lớn nhất thế giới: Rộng hơn sân Mỹ Đình, sức chứa lên đến 450 triệu lít nước

Lễ Lễ | 27-04-2026 - 08:08 AM | Bất động sản

Nằm trong Công viên vui chơi giải trí VinWonders quy mô 81 ha của Vinhomes Global Gate Hạ Long, dự kiến sẽ có công viên thủy cung sở hữu quy mô lớn nhất thế giới.

Ngày 25/04/2026, Công ty Cổ phần Vinhomes chính thức ra mắt Vinhomes Global Gate Hạ Long tại Quảng Ninh – một đại đô thị biển quy mô lớn, nằm bên Vịnh Di sản thế giới.

Điểm nổi bật của đại đô thị này là bộ sưu tập tiện ích “all in one” sánh ngang các đô thị hàng đầu thế giới, với 7 hệ sinh thái nổi bật. Trong đó có hệ văn hóa – sự kiện – lễ hội quy mô lớn với sự góp mặt của Công viên vui chơi giải trí VinWonders.

Theo giới thiệu, Công viên vui chơi giải trí VinWonders có quy mô lên đến 81 ha. Khu này được định hướng tái hiện các không gian theo chủ đề, từ những nền văn minh cổ đại như Ai Cập, Babylon, La Mã… đến các vùng đất trong truyền thuyết như thành phố Atlantis dưới đáy đại dương. Đồng thời khai thác các cảnh quan như thế giới băng tuyết hay rừng rậm nhiệt đới Amazon.

Ảnh minh họa.

Tại đây sẽ có công viên thủy cung lớn nhất thế giới với quy mô 24 ha (rộng hơn Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình có diện tích 17,5 ha), chứa hơn 450 triệu lít nước. đây, gồm thủy cung nước mặn 12 ha chủ đề “Hai vạn dặm dưới biển” và thủy cung nước ngọt 12 ha chủ đề “Rừng rậm Amazon”, đặc biệt là nhà hàng kính dưới nước hơn 1.000 chỗ – lớn nhất thế giới.

Bên cạnh đó là công viên theme park rộng 36 ha, lấy chủ đề văn minh thế giới cổ đại, tái hiện các giai đoạn phát triển của những nền văn minh như Ai Cập, La Mã, Babylon.

Công viên nước 12 ha mang chủ đề Đế chế Inca Nam Mỹ sôi động, cuốn hút.

Cùng với đó là Công viên Xứ sở Tuyết 9 ha, gồm khu làng Giáng sinh, không gian thời tiền sử kỷ Băng hà và khu safari động vật xứ lạnh.

Ngoài Công viên vui chơi giải trí VinWonders, dự án còn có nhiều hệ sinh thái, công trình quy mô lớn như: hệ sinh thái nghỉ dưỡng – giải trí với khách sạn, resort 5 sao do các thương hiệu quốc tế quản lý; khu casino trong khách sạn; quần thể 12 sân golf khoảng 950 ha; công viên câu cá rừng ngập mặn 800 ha và bến du thuyền Wonder Marina.

Bên cạnh đó là hệ sinh thái mua sắm – ẩm thực – lifestyle hoạt động 24/7 với chuỗi outlet, trung tâm thương mại Vincom Mega Mall, khu phố thương mại Vincom Collection, tổ hợp VinBeauty 2,4 ha…

Dự án cũng phát triển trung tâm kinh tế – tài chính – thương mại (CBD) với các công trình cao ốc văn phòng 30–45 tầng.

Phối cảnh dự án.

Với quy mô hơn 6.200 ha, nằm bên Vịnh Di sản thế giới, Vinhomes Global Gate Hạ Long sở hữu lợi thế hiếm có. Dự án hội tụ các yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, lấy nền tảng thiên nhiên kỳ vĩ để định hình một không gian sống quy mô lớn, hướng tới tiêu chuẩn cao.

Trước đó, vào sáng 19/12/2025, tại tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn Vingroup đã khởi công dự án Khu đô thị phức hợp Vinhomes Global Gate Hạ Long với tổng vốn đầu tư gần 18 tỷ USD.

Trong bối cảnh Quảng Ninh đang tập trung thúc đẩy các dự án động lực, trọng điểm nhằm tạo dư địa tăng trưởng mới, Hạ Long Xanh được xác định là một trong những dự án then chốt. Khi hoàn thành, dự án không chỉ hình thành diện mạo đô thị hiện đại dọc trục ven biển, mà còn góp phần giãn dân, tái cấu trúc không gian đô thị, nâng cao chất lượng sống và khẳng định tầm vóc phát triển của Quảng Ninh trong giai đoạn mới.

Thêm 8 dự án nhà ở TPHCM được bán cho người nước ngoài

Giá căn hộ cho thuê ở TPHCM bất ngờ tăng mạnh

"Tin mừng" về nhà ở xã hội

08:05 , 27/04/2026
Viha Flora: Giải mã sức hút từ vị thế "lõi sinh thái" và mô hình TOD tại Nam Hà Nội

08:00 , 27/04/2026
Nhà tập thể cũ Hà Nội giá hàng trăm triệu đồng/m²

07:56 , 27/04/2026
TP. Huế sắp xây thêm gần 2.000 căn hộ nhà ở xã hội

07:55 , 27/04/2026

