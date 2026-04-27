TP. Huế sắp xây thêm gần 2.000 căn hộ nhà ở xã hội

Theo Ngọc Văn | 27-04-2026 - 07:55 AM | Bất động sản

TP. Huế vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội quy mô gần 2.000 căn hộ tại khu E - Đô thị mới An Vân Dương, tổng vốn hơn 2.070 tỷ đồng, dự kiến khởi công vào quý III/2026.

UBND TP. Huế cho biết vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội tại khu đất ký hiệu XH1 thuộc Khu E - Đô thị mới An Vân Dương, phường Thanh Thủy.

Dự án do Công ty CP Kinh doanh Bất động sản Phương Đông (đại diện liên danh với Công ty CP Đầu tư An Phú Land) thực hiện . Khu đất XH1 thuộc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu E - Đô thị mới An Vân Dương.

Theo ranh giới dự án, phía Đông Bắc giáp đường Nguyễn Công Duẩn; phía Đông Nam giáp đường Lưu Nhân Chú; phía Tây Nam giáp đường Nguyễn Đức Tâm; phía Tây Bắc giáp đường quy hoạch lộ giới 18,5m và dự án Bệnh viện Quốc tế của TTH Group.

Dự án có diện tích sử dụng đất khoảng 38.081 m2, tổng diện tích xây dựng tối đa khoảng 13.328 m2, tổng diện tích sàn dự kiến khoảng 181.042 m2, quy mô khoảng 1.975 căn hộ. Tổng vốn đầu tư khoảng 2.073 tỷ đồng, chưa bao gồm tiền sử dụng đất.

Dự kiến dự án khởi công vào quý III/2026. Thời gian xây dựng và đưa vào vận hành không quá 48 tháng kể từ ngày được cấp phép xây dựng lần đầu, hoàn thành chậm nhất vào quý III/2030.

Khi hoàn thành, dự án góp phần thực hiện Chương trình phát triển nhà ở TP. Huế đến năm 2030 và chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2025 - 2030.

Thêm 8 dự án nhà ở TPHCM được bán cho người nước ngoài

Thêm 8 dự án nhà ở TPHCM được bán cho người nước ngoài

Giá căn hộ cho thuê ở TPHCM bất ngờ tăng mạnh

Giá căn hộ cho thuê ở TPHCM bất ngờ tăng mạnh

Nhiều cơ quan Trung ương giải ngân vốn đầu tư công bằng 0

Nhiều cơ quan Trung ương giải ngân vốn đầu tư công bằng 0

20:49 , 26/04/2026
Vinhomes Global Gate Hạ Long lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu: Nhận hơn 5.000 booking chỉ sau 24h ra mắt

Vinhomes Global Gate Hạ Long lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu: Nhận hơn 5.000 booking chỉ sau 24h ra mắt

20:11 , 26/04/2026
Dấu ấn siêu đô thị

Dấu ấn siêu đô thị

15:19 , 26/04/2026
Tái diễn cảnh xếp hàng nộp hồ sơ mua NƠXH tại Hà Nội

Tái diễn cảnh xếp hàng nộp hồ sơ mua NƠXH tại Hà Nội

15:09 , 26/04/2026

