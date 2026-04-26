Dấu ấn siêu đô thị

Người dân thành phố cảm nhận rõ hơn nhịp phát triển của một siêu đô thị hiện đại, văn minh, nghĩa tình.

Dấu ấn đậm nét là Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM được ban hành, nhờ đó, thành phố đã có những thay đổi lớn, đó là: thành lập Sở An toàn thực phẩm; phân cấp, ủy quyền mạnh mẽ cho cấp dưới; tăng cường tính chủ động, linh hoạt trong giải quyết công việc, thủ tục cho người dân, doanh nghiệp; đặc biệt là giải quyết chế độ ưu đãi cho cán bộ, công chức, viên chức, tạo động lực mạnh mẽ cống hiến cho xã hội...

Nhiều dự án hạ tầng kỹ thuật được triển khai và đưa vào sử dụng tạo nên mạng lưới giao thông ngày càng thuận lợi cho dân cư đi lại, vận chuyển hàng hóa được tối ưu. Tuyến Vành đai 3 dài 76 km kết nối TP HCM với Bình Dương, Đồng Nai, Long An (cũ) đang được đẩy nhanh tiến độ, mở rộng liên kết vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đi vào vận hành đã hình thành thói quen giao thông mới, hiện đại và thuận tiện hơn cho người dân, du khách.

Sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu từ tháng 7-2025, TP HCM trở thành siêu đô thị có diện tích hơn 6.772 km², dân số hơn 13,6 triệu người, mở ra không gian phát triển mới về kinh tế, công nghiệp, logistics và du lịch. Giao thông xanh cũng được thúc đẩy với hệ thống xe buýt điện, góp phần xây dựng môi trường đô thị thân thiện, hiện đại.

Nhiều công trình văn hóa - xã hội mới được hình thành như Công viên Lý Thái Tổ, khu tưởng niệm nạn nhân COVID-19, vừa mang giá trị nhân văn vừa tạo không gian sinh hoạt cộng đồng. Cùng với không gian này, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang đã thông qua chủ trương dự án cải tạo, mở rộng Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Dự kiến mở rộng quy mô ra toàn bộ khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội do Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đô thị Ngọc Viễn Đông (thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) làm chủ đầu tư trước đây, với diện tích hơn 329.000 m2. Với chủ trương này, người dân rất phấn khởi, bởi đó là dự án "siêu lợi nhuận" về văn hóa, coi trọng đời sống dân sinh, đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần ngày càng cao của người dân.

Chia sẻ với nỗi nhọc nhằn của phụ huynh có con em đi học tại TP HCM, thành phố cũng đang có chủ trương di dời các trường đại học ra ngoại ô. Đây là chủ trương đúng đắn, giải quyết nhiều vấn đề: mở rộng không gian trường, thiết kế quy hoạch hiện đại, giảm chi tiêu sinh hoạt cho sinh viên và giảm áp lực dân cư tại nội thành.

Từ những chuyển động mạnh mẽ về thể chế, hạ tầng đến không gian văn hóa - xã hội, TP HCM đang từng bước định hình diện mạo của một siêu đô thị hiện đại, năng động và giàu bản sắc. Dù còn không ít thách thức phía trước nhưng với nền tảng phát triển đã được tạo dựng, cùng tầm nhìn dài hạn và các chính sách đột phá, thành phố đang mở ra một giai đoạn mới đầy kỳ vọng, nơi chất lượng sống của người dân và sức bật kinh tế - xã hội tiếp tục được nâng lên trong tương lai.