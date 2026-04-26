Tái diễn cảnh xếp hàng nộp hồ sơ mua NƠXH tại Hà Nội

Dự án nhà ở xã hội (NƠXH) tại khu đất ký hiệu 1 thuộc xã Ngọc Hồi (tên thương mại Sunrise Home) chính thức mở bán từ ngày 25/4. Theo ghi nhận, từ rạng sáng cùng ngày, khu vực tiếp nhận hồ sơ dự án NƠXH Sunrise Home đã chật kín người. Thậm chí, nhiều người có mặt từ đêm hôm trước để xếp hàng lấy phiếu hẹn nộp hồ sơ mua nhà.

Cảnh tượng này không xa lạ mỗi khi Hà Nội có dự án NƠXH mở bán. Trước đó, người dân từng chen chân tại các dự án NƠXH CT3 Kim Chung (xã Thiên Lộc) hay NƠXH Uy Nỗ (xã Đông Anh)... Việc phải xếp hàng từ đêm cho thấy nhu cầu nhà ở giá phù hợp tại Thủ đô vẫn rất lớn, trong khi nguồn cung còn hạn chế.

Người dân xếp hàng vào lấy "phiếu hẹn nộp hồ sơ" dự án NƠXH Sunrise Home (xã Ngọc Hồi, Hà Nội). Ảnh: Huyền Trang.

Chị Nguyễn Thị N. (quê Ninh Bình, đang thuê trọ tại Thanh Trì) cho biết:

“Vợ chồng tôi đi từ 3h sáng để lấy phiếu. Thu nhập hai vợ chồng khoảng 30 triệu đồng/tháng, nếu không có NƠXH thì gần như không thể mua nhà ở Hà Nội.”

Anh Trần Văn B., công nhân làm việc tại một cụm công nghiệp trên địa bàn xã Ngọc Hồi chia sẻ: "Hai vợ chồng thuê trọ hơn 10 năm rồi. Nghe có dự án giá khoảng 1 tỷ đồng gần nơi mình làm là cố gắng nộp hồ sơ ngay. Tôi có mặt từ sớm để xếp hàng chờ nộp hồ sơ, sợ chậm thì hết suất.”

Tuy nhiên, bên cạnh niềm hy vọng có cơ hội an cư, nhiều người dân cũng bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng và chủ đầu tư sớm áp dụng hình thức tiếp nhận hồ sơ trực tuyến để tránh cảnh xếp hàng kéo dài nhiều giờ.

“Thời đại số rồi mà vẫn phải xếp hàng từ đêm để nộp hồ sơ thì rất vất vả. Nếu cho nộp online, ai đủ điều kiện cứ nộp qua mạng, sau đó đối chiếu bản gốc sau thì sẽ văn minh và công bằng hơn. Đồng thời, người dân cũng đỡ tốn thời gian, chi phí và tránh chen lấn", chị Thuỷ - người dân đăng ký mua NƠXH Sunrise Home nói.

Giá bán dự án NƠXH Sunrise Home (xã Ngọc Hồi, Hà Nội) dự kiến là 24,7 triệu đồng/m² (đã gồm VAT, chưa có phí bảo trì). Với diện tích 40,4–59,4 m², mỗi căn có giá khoảng 999 triệu đến gần 1,5 tỷ đồng.

Theo công bố của Sở Xây dựng Hà Nội, dự án NƠXH Sunrise Home do Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp số 7 (Coma 7) làm chủ đầu tư, xây dựng trên khu đất khoảng 3.300 m². Dự án gồm một tòa chung cư cao 15 tầng, một tầng hầm với tổng 196 căn hộ; trong đó có 160 căn NƠXH, gồm 70% để bán và phần còn lại cho thuê mua.

Giá bán dự kiến NƠXH Sunrise Home là 24,7 triệu đồng/m² (đã gồm VAT, chưa có phí bảo trì). Với diện tích 40,4–59,4 m², mỗi căn có giá khoảng 999 triệu đến gần 1,5 tỷ đồng.

Dự án NƠXH Sunrise Home nằm trong ngõ vào khu tập thể Xây lắp số 7, cách đường quốc lộ 1A khoảng 50m, bao quanh dự án là các con ngõ của tiểu khu. Dự án NƠXH Sunrise Home hiện đang thi công phần thân, dự án có 1 tầng hầm. Dự kiến hoàn thành công trình đưa vào sử dụng Quý IV/2026.

Dù vị trí trong ngõ và diện tích không lớn, dự án vẫn thu hút đông đảo người dân bởi mức giá được xem là “dễ tiếp cận” so với mặt bằng chung.