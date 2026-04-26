TP.HCM “chốt” nhà đầu tư dự án Trung tâm hành chính mới gần 30.000 tỷ đồng

Phối cảnh Trung tâm hành chính mới TP.HCM.

Quyết định do ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM ký ban hành, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hiện thực hóa kế hoạch xây dựng một tổ hợp hành chính – chính trị hiện đại, tập trung của thành phố.

Theo phương án tài chính, nhà đầu tư sẽ góp hơn 5.963 tỷ đồng vốn chủ sở hữu, đồng thời huy động khoảng 23.673 tỷ đồng vốn vay để triển khai dự án trong giai đoạn 2026 – 2028.

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt Trời Sài Gòn có địa chỉ tại 141 - 143 Hàm Nghi, phường Bến Thành, TPHCM.

UBND TP.HCM yêu cầu nhà đầu tư khẩn trương lập báo cáo nghiên cứu khả thi, hoàn thiện hồ sơ năng lực và dự thảo hợp đồng để trình phê duyệt theo đúng quy định. Đồng thời, doanh nghiệp phải đảm bảo đầy đủ nghĩa vụ lưu trữ hồ sơ, cung cấp thông tin phục vụ công tác kiểm toán, thanh tra và giám sát của các cơ quan chức năng.

Dự án có quy mô gần 47 ha, gồm 4 hợp phần lớn. Trong đó, Trung tâm hành chính TP.HCM chiếm phần vốn lớn nhất với gần 18.500 tỷ đồng; Trung tâm Hội nghị – Biểu diễn quy mô 2.000 chỗ ngồi có tổng mức đầu tư 6.856 tỷ đồng; Quảng trường trung tâm với sức chứa lên tới 268.000 người cho các sự kiện chính trị và khoảng 500.000 người cho lễ hội văn hóa, có vốn hơn 733 tỷ đồng; cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và công trình phụ trợ.

Theo kế hoạch, hạng mục quảng trường sẽ được khởi công vào ngày 29/4/2026 nhằm chào mừng kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4/1975. Trước đó, HĐND TP.HCM khóa XI đã thông qua chủ trương đầu tư dự án theo hình thức PPP tại kỳ họp chuyên đề giữa tháng 4/2026.

Khi hoàn thành, tổ hợp này được kỳ vọng trở thành trung tâm hành chính – chính trị hiện đại, giúp giảm tình trạng phân tán trụ sở hiện nay, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và tối ưu hóa quỹ đất đô thị. Đồng thời, việc tái bố trí các trụ sở hiện hữu cũng mở ra dư địa phát triển các không gian công cộng và dịch vụ đô thị theo quy hoạch.

Để đảm bảo tiến độ và tính pháp lý, UBND TP.HCM giao Sở Tài chính chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung, cơ sở pháp lý và công tác tham mưu thẩm định, phê duyệt. Sở Xây dựng cùng các đơn vị liên quan sẽ phối hợp giám sát, kiểm tra và hỗ trợ nhà đầu tư trong suốt quá trình triển khai.

Với quy mô lớn và vị trí chiến lược, dự án không chỉ là công trình hạ tầng trọng điểm mà còn được kỳ vọng trở thành động lực mới, góp phần tái định hình không gian đô thị và nâng tầm năng lực quản trị của TP.HCM trong giai đoạn phát triển tiếp theo.