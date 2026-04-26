Doanh nghiệp ưu tiên văn phòng linh hoạt, rời xa lõi trung tâm

Ba yếu tố chính định hình lại nhu cầu văn phòng

Theo Savills World Research, các doanh nghiệp trên toàn cầu đang tái cấu trúc chiến lược thuê văn phòng trong bối cảnh kinh tế biến động, kỳ vọng của lực lượng lao động thay đổi và công nghệ phát triển nhanh chóng. Văn phòng không còn đơn thuần là chi phí vận hành, mà ngày càng đóng vai trò như một công cụ chiến lược giúp nâng cao hiệu quả và khả năng thích ứng của doanh nghiệp.

Ba yếu tố chính đang định hình lại nhu cầu văn phòng gồm tính linh hoạt, hiệu quả vận hành và khả năng tiếp cận nhân tài. Các mô hình không gian linh hoạt cho phép doanh nghiệp điều chỉnh quy mô theo nhu cầu, tối ưu chi phí và giảm rủi ro từ các cam kết thuê dài hạn.

Xu hướng này được phản ánh rõ trong nhu cầu thị trường. Theo khảo sát Flexmark của Workthere, các doanh nghiệp hiện chiếm 47% tổng nhu cầu văn phòng linh hoạt toàn cầu, tăng mạnh so với mức 13% vào năm 2020. Trong đó, các tập đoàn đa quốc gia chiếm 29% và doanh nghiệp nội địa chiếm 18%, cho thấy tính linh hoạt đang trở thành một phần cốt lõi trong chiến lược không gian làm việc .

Ở góc độ nhân sự, môi trường làm việc hiện đại, thuận tiện kết nối và chú trọng trải nghiệm người dùng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút và giữ chân nhân tài, đặc biệt trong các ngành thâm dụng tri thức.

Thị trường Việt Nam: Nâng cấp chất lượng và mở rộng ra ngoài lõi trung tâm

Tại TP.HCM, nhu cầu thuê văn phòng chủ yếu đến từ các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, bảo hiểm và bất động sản (FIRE), cùng với nhóm công nghệ và phân phối. Hoạt động cho thuê tiếp tục tập trung tại các tòa nhà hạng A và B, đặc biệt ở khu trung tâm và Thủ Thiêm, những khu vực có hạ tầng đồng bộ và khả năng kết nối cao.

Đồng thời, xu hướng mở rộng ra các khu vực ngoài trung tâm cũng đang dần rõ nét hơn, khi doanh nghiệp tìm kiếm các lựa chọn không gian chất lượng với chi phí hợp lý và điều kiện vận hành linh hoạt hơn.

Tại Hà Nội, trong quý I/2026, thị trường ghi nhận phần lớn giao dịch đến từ nhu cầu tái định vị văn phòng. Doanh nghiệp có xu hướng nâng cấp chất lượng không gian làm việc, đồng thời tối ưu chi phí bằng cách dịch chuyển sang các khu vực ngoài khu vực trung tâm truyền thống, đặc biệt tại khu Tây, nơi tập trung nguồn cung mới với tiêu chuẩn cao và hạ tầng cải thiện.

Ông William Gramond, Giám đốc Bộ phận cho thuê thương mại, Savills Hà Nội nhận định, thị trường đang ghi nhận xu hướng phi tập trung rõ rệt. Thay vì chỉ tập trung vào khu vực trung tâm, khách thuê ngày càng ưu tiên các tòa nhà có chất lượng cao, khả năng kết nối tốt và môi trường làm việc phù hợp với nhu cầu vận hành hiện đại.

Theo ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội, quyết định lựa chọn văn phòng ngày càng gắn với trải nghiệm của người lao động. Điều này đang thúc đẩy doanh nghiệp mở rộng ra các khu vực ngoài lõi đô thị, nơi có hạ tầng tốt hơn và không gian linh hoạt hơn cho vận hành.