Cựu Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ làm giả sổ đỏ giả để lừa đảo

Theo Tân Châu | 26-04-2026 - 09:43 AM | Bất động sản

Từng giữ chức Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương (cũ), bà Trần Thị Mười Bảy đã làm giả sổ đỏ và giấy tờ liên quan để lừa đảo chiếm đoạt hơn 520 triệu đồng.

Viện KSND TPHCM vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Trần Thị Mười Bảy (SN 1976) về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Bị can Trần Thị Mười Bảy - cựu Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương (cũ).

Đáng chú ý, theo hồ sơ vụ án, thời điểm thực hiện hành vi, Trần Thị Mười Bảy là Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương (cũ). Chính vị trí công tác này đã tạo dựng niềm tin để bị can dễ dàng tiếp cận, mượn giấy tờ và thực hiện hành vi lừa đảo.

Cụ thể, khoảng tháng 8/2018, do cần tiền tiêu xài và trả nợ, Bảy tìm đến bà Nguyễn Thị Tâm vay tiền. Do đã nhiều lần cho vay trước đó nhưng chưa được thanh toán, bà Tâm yêu cầu phải có tài sản thế chấp.

Dù không có tài sản, Bảy vẫn nảy sinh ý định chiếm đoạt. Biết ông Thái Văn Quan có hai thửa đất tại Bình Dương (nay thuộc TPHCM) đang cần bán, Bảy đã mượn được hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) bản chính với lý do tìm khách mua. Tin tưởng vào uy tín cá nhân và chức vụ của Bảy, ông Quan đã giao giấy tờ mà không nghi ngờ.

Sau đó, bị can liên hệ một người trên mạng xã hội để làm giả hai sổ đỏ với giá 1 triệu đồng, rồi trả lại bản chính cho chủ đất nhằm tránh bị phát hiện.

Không dừng lại, Bảy tiếp tục làm giả hợp đồng ủy quyền, hợp đồng mua bán đất, tự ký tên, giả chữ ký và in dấu vân tay để hoàn thiện hồ sơ pháp lý. Với bộ giấy tờ giả tinh vi, Bảy tạo dựng lòng tin với bà Tâm, đưa ra thông tin gian dối rằng mình đang mua đất và cần vay tiền gấp.

Tin tưởng, bà Tâm đã cho vay tổng cộng 520 triệu đồng qua ba lần, có thế chấp bằng hai “sổ đỏ” giả. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Bảy sử dụng toàn bộ vào việc trả nợ cá nhân và tiêu xài, không có khả năng hoàn trả.

Đến hạn không trả được nợ, hai bên lập vi bằng ghi nhận tổng số tiền vay lên đến 1,45 tỷ đồng (bao gồm cả khoản vay trước đó). Dù có quyết định thi hành án buộc trả hơn 1,55 tỷ đồng, bị can vẫn không thực hiện và bỏ khỏi nơi cư trú.

Kết luận giám định xác định toàn bộ giấy tờ mà Bảy sử dụng đều là giả, được tạo bằng phương pháp in màu điện tử; chữ ký, chữ viết và dấu vân tay trong các hợp đồng đều do một mình bị can thực hiện.

Tại cơ quan điều tra, Trần Thị Mười Bảy đã thừa nhận toàn bộ hành vi. Hiện bị can không còn tài sản để khắc phục hậu quả.

Theo Viện KSND TPHCM, hành vi của bị can là đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ xâm phạm tài sản của người khác mà còn làm suy giảm niềm tin xã hội.

Với số tiền chiếm đoạt trên 500 triệu đồng, bị can Trần Thị Mười Bảy đối mặt mức án từ 12 năm tù đến tù chung thân.

Theo Tân Châu

Tiền Phong

