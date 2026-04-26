TPHCM tính thu hơn 600.000 tỷ từ đất

Theo Duy Quang | 26-04-2026 - 09:33 AM | Bất động sản

Trong đó, nguồn thu từ tiền sử dụng đất (xác định giá đất cụ thể) dự kiến là 236.311 tỷ đồng từ 304 khu đất, nguồn thu từ bán đấu giá là 54.549 tỷ đồng, nguồn thu từ các dự án dự kiến thanh toán hợp đồng BT là 325.850 tỷ đồng với 11 dự án, nguồn thu từ tiền thuê đất hằng năm dự kiến là 169 tỷ đồng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM vừa có báo cáo cập nhật, cung cấp các cơ sở, địa chỉ nhà đất liên quan đến nguồn thu từ giao đất có thu tiền sử dụng đất giai đoạn 2026 - 2030.

Theo đó, qua rà soát, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM cho biết, nguồn thu dự kiến giai đoạn 2026 - 2030 tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Cụ thể, nguồn thu từ tiền sử dụng đất (xác định giá đất cụ thể) dự kiến là 236.311 tỷ đồng từ 304 khu đất.

Việc bán đấu giá 9 khu đất trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm sẽ mang về cho TPHCM 31.054 tỷ đồng.

Nguồn thu từ bán đấu giá là 54.549 tỷ đồng. Trong đó có 9 khu đất trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm dự kiến số thu là 31.054 tỷ đồng, 1 khu đất ngoài Khu đô thị mới Thủ Thiêm dự kiến số thu là 23.495 tỷ đồng.

Nguồn thu từ các dự án dự kiến thanh toán hợp đồng BT là 325.850 tỷ đồng với 11 dự án. Nguồn thu từ tiền thuê đất hằng năm dự kiến số thu là 169 tỷ đồng. Như vậy, tổng nguồn thu dự kiến giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 616.879 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM cho biết, công tác xác định giá đất thời gian qua đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển đô thị, tăng nguồn thu cho ngân sách, tạo điều kiện cho nhà đầu tư phát triển dự án, thúc đẩy thị trường bất động sản, làm cơ sở để hoàn thiện pháp lý nhà đất cho người dân và nhà đầu tư.

