Vinhomes Global Gate Hạ Long lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu: Nhận hơn 5.000 booking chỉ sau 24h ra mắt

Con số phản ánh sức hút của “kỳ quan đô thị” bên vịnh di sản thế giới và sự dịch chuyển rõ rệt của dòng tiền đi cùng nhu cầu sống, đầu tư trong kỷ nguyên hạ tầng tốc độ cao.

Đại lý, sàn giao dịch hoãn nghỉ lễ vì lượng khách tăng vọt

Ghi nhận tại nhiều đại lý, sàn giao dịch trong ngày 26/4 cho thấy không khí trở nên sôi động gấp nhiều lần so với thời gian trước, ngay sau khi Vinhomes Global Gate Hạ Long chính thức ra mắt. Lượng khách hàng tìm hiểu dự án tăng nhanh theo cấp số nhân, cả trên kênh trực tuyến lẫn trực tiếp. Nhiều đơn vị đã phải huy động tối đa nhân sự, thậm chí tạm gác kế hoạch nghỉ lễ để đáp ứng nhu cầu của hàng nghìn khách hàng.

“Trước đây mỗi ngày, chúng tôi tiếp nhận 40-50 khách quan tâm, nhưng hôm nay con số lên gấp đôi, hơn 100 khách hàng có nhu cầu. Số khách muốn khảo sát dự án cũng tăng từ 30-40 lên 70-80 khách” , ông Phạm Quốc Quang, Giám đốc Công ty CP Kinh doanh địa ốc Trường Phát, chia sẻ.

Chỉ sau 24h ra mắt, Vinhomes Global Gate Hạ Long nhận về hơn 5.000 lượt booking thành công

Không chỉ gia tăng về lượng, chất lượng khách hàng cũng được đánh giá cao hơn khi phần lớn là nhóm có nhu cầu thực hoặc nhà đầu tư trung, dài hạn. Nhiều khách hàng đưa ra quyết định booking ngay trong lần đầu tìm hiểu, cho thấy mức độ tin tưởng lớn vào tiềm năng của Vinhomes Global Gate Hạ Long.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Ngọc Quang, Giám đốc SSM Group chi nhánh Quảng Ninh, cho biết thêm, thị trường địa phương đã ghi nhận sự thay đổi rõ rệt về tâm lý. Trước đó, nhóm khách Quảng Ninh vốn có tâm lý “sân nhà” đi đâu mà vội. Tuy nhiên, sau sự kiện ra mắt dự án, tâm lý này đã đổi chiều.

“Một trong số thông tin khiến khách Quảng Ninh thấy không nhanh sẽ mất lợi thế sân nhà, chính là ưu đãi giá vé đường sắt tốc độ cao khoảng 5 triệu đồng/tháng và không giới hạn số lượt di chuyển cho cư dân tiên phong. Đồng thời, sự kiện ra mắt thu hút đông đảo khách hàng và nhà đầu tư đến từ nhiều tỉnh, thành khác cũng thúc đẩy họ hành đông nhanh hơn” , ông Quang nói.

Khán phòng chật ních không còn chỗ trống tại sự kiện ra mắt Vinhomes Global Gate Hạ Long ngày 25/4

Cũng theo lãnh đạo SSM Group, tâm lý khách hàng Quảng Ninh thay đổi cũng cho thấy niềm tin vào uy tín chủ đầu tư và kỳ vọng vào một “cú hích hạ tầng” đủ lớn để tái định nghĩa giá trị bất động sản khu vực.

Sức hút từ chuỗi giá trị lần đầu xuất hiện trên thị trường

Chia sẻ tại sự kiện ra mắt siêu đô thị, ông Nguyễn Đỗ Dũng, chuyên gia quốc tế về quy hoạch và thiết kế đô thị, đồng sáng lập kiêm Tổng Giám đốc enCity Urban Solutions và enfarm Agritech, đánh giá đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh tạo ra bước tiến lớn về hạ tầng khi rút ngắn thời gian di chuyển giữa Hạ Long và Hà Nội chỉ còn khoảng 23 phút.

“Nghiên cứu cho thấy, mỗi ngày chúng ta dành trung bình 30 phút di chuyển mỗi chiều, đến nơi làm việc, đến trường học... Và các thành phố đều được tự nhiên tổ chức trong không gian sống đó. Chỉ mất 23 phút đi từ Hạ Long về Hà Nội và ngược lại là con số rất tuyệt vời. Tức là khu vực này đã nằm trong bán kính sống của vùng Thủ đô” , vị chuyên gia nhấn mạnh.

Từ năm 2028, khi tuyến đường sắt cao tốc đi vào vận hành, hành trình Hà Nội - Hạ Long không còn là một chuyến đi xa, mà trở thành một phần của nhịp sống hàng ngày. Cư dân tại Vinhomes Global Gate Hạ Long được trao trọn đặc quyền “sống 2 trung tâm”: sáng làm việc tại Hà Nội, tối về nghỉ ngơi, tận hưởng thiên nhiên trong lành, không ô nhiễm bên vịnh di sản thế giới.

Đặc biệt, những cư dân đầu tiên của siêu đô thị còn được hưởng thêm đặc quyền tiếp cận gói vé tháng tuyến đường sắt cao tốc với mức giá khoảng 5 triệu đồng, không giới hạn số lượt di chuyển.

“Đây là mức giá siêu siêu hời khi so với quãng đường khoảng 120 km mỗi chiều. Với một người Hà Nội, tiền đổ xăng ô tô hàng tháng cũng đã lên tới 7-8 triệu đồng”, anh Đinh Công Thành, một nhà đầu tư tại Hà Nội, so sánh.

Hạ Long Station nằm đối diện Vinhomes Global Gate Hạ Long

Bên cạnh sức hút nhờ địa thế độc nhất vô nhị bên vịnh kỳ quan cùng đặc quyền di chuyển siêu tốc với chi phí rẻ hơn đi ô tô, siêu đô thị biển còn ghi điểm khi được quy hoạch theo mô hình ESG++ tiên phong, đặt trọng tâm vào phát triển bền vững, hài hòa giữa con người - thiên nhiên và công nghệ. 2.500 ha cây xanh, mặt nước và rừng ngập mặn trong lòng dự án tạo nên một “lá phổi xanh” khổng lồ, mang lại giá trị sống cân bằng cho cư dân, đồng thời, góp phần phần bảo vệ và tái sinh môi trường.

Vinhomes Global Gate Hạ Long mang đến không gian sống trong lành hiếm có giữa hệ sinh thái 2.500 ha cây xanh, mặt nước và rừng ngập mặn

Siêu đô thị hơn 6.200 ha cũng sở hữu hệ sinh thái “all-in-one” đẳng cấp, tích hợp đầy đủ các chức năng từ an cư, thương mại, dịch vụ đến giải trí và nghỉ dưỡng. Nhiều hạng mục tạo dấu ấn đặc biệt như quần thể 12 sân golf rộng 950 ha, công viên giải trí VinWonders quy mô 81 ha, Vinmec Cleveland Clinic 5 sao 14 ha, tòa tháp Văn phòng Wonder Office Tower 45 tầng… không chỉ nâng tầm chuẩn sống cho cư dân mà còn kiến tạo điểm đến hấp dẫn hàng đầu khu vực.

Việc đạt hơn 5.000 booking chỉ sau 24h ra mắt là khởi đầu đầy ấn tượng cho Vinhomes Global Gate Hạ Long - siêu đô thị ESG++ bên vịnh di sản, nơi con người không chỉ an cư mà còn tận hưởng, tái tạo năng lượng và khẳng định phong cách sống.