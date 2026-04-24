Vinhomes sẽ khởi công dự án bảo tàng gần 300 tỷ tại tỉnh có đường bờ biển dài nhất Việt Nam vào đúng dịp đặc biệt

Phối cảnh công trình Bảo tàng Trường Sa.

Ngày 23/4, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Bảo tàng Trường Sa tại xã Cam Lâm.

Theo đó, CTCP Vinhomes là đơn vị thực hiện dự án theo hình thức tài trợ, với tổng mức đầu tư 299,7 tỷ đồng từ nguồn vốn do doanh nghiệp tài trợ 100%. Sau khi hoàn thành, công trình sẽ được bàn giao cho UBND tỉnh Khánh Hòa hoặc đơn vị được chỉ định để quản lý, vận hành.

Theo kế hoạch, Bảo tàng Trường Sa sẽ được khởi công vào ngày 29/4/2026, dự kiến hoàn thành quý 1/2028.

Bảo tàng Trường Sa được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 1,71 ha, nằm bên bờ vịnh Cam Ranh; phía đông giáp biển, phía tây giáp Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma và đường Nguyễn Tất Thành, hai phía còn lại tiếp giáp các khu du lịch.

Phối cảnh một số không gian bên ngoài Bảo tàng Trường Sa.

Công trình có diện tích xây dựng khoảng 3.873 m², gồm 3 tầng nổi và 1 tầng hầm. Tổng thể kiến trúc được tạo hình với ba nhánh vươn từ đất liền hướng ra Trường Sa – Biển Đông.

Các chi tiết kiến trúc được lồng ghép như những câu chuyện lịch sử, tôn vinh tinh thần dân tộc. Khối trung tâm mang hình khối mềm mại, uốn lượn, lấy cảm hứng từ địa hình tự nhiên và sự liên kết không gian. Công trình chính đặt tại trung tâm khu đất, vừa là điểm nhấn, vừa là hạt nhân tổ chức tổng thể.

Không gian kiến trúc – cảnh quan được tổ chức theo hướng mở, gắn kết giữa công trình, cây xanh và mặt nước, tạo sự hài hòa với thiên nhiên, đồng thời đáp ứng yêu cầu về công năng, an toàn và phát triển bền vững.

Phối cảnh dự kiến các không gian trưng bày bên trong.

Theo Báo Khánh Hòa, Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành khảo sát, lập danh mục sưu tầm tư liệu, hiện vật phục vụ trưng bày. Trong đợt 1, đơn vị đã thống kê 1.154 tư liệu, hình ảnh, hiện vật, gồm 426 file hình ảnh; 206 danh mục tài liệu, hiện vật; 114 danh mục tư liệu; 28 danh mục hiện vật; 40 danh mục phim tài liệu và 340 hình ảnh chưa có file.

Đây là công trình có ý nghĩa văn hóa – lịch sử, nhằm lưu giữ, bảo quản và giới thiệu các tư liệu, hiện vật về biển đảo Trường Sa đến người dân và du khách, qua đó góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Được biết, sau khi sáp nhập, tỉnh Khánh Hòa mới được mở rộng không gian phát triển, sở hữu đường bờ biển dài nhất cả nước với gần 500 km, cùng nhiều vịnh nổi tiếng như Vân Phong, Nha Trang, Cam Ranh, Vĩnh Hy… Việc sáp nhập giúp phát huy và bổ trợ thế mạnh của Khánh Hòa và Ninh Thuận trước đây, tạo nền tảng phát triển các lĩnh vực du lịch biển, thủy sản, cảng biển, công nghiệp, đô thị ven biển, logistics và năng lượng tái tạo.