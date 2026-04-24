Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vinhomes sẽ khởi công dự án bảo tàng gần 300 tỷ tại tỉnh có đường bờ biển dài nhất Việt Nam vào đúng dịp đặc biệt

Lễ Lễ | 24-04-2026 - 14:06 PM | Bất động sản

Phối cảnh công trình Bảo tàng Trường Sa.

Ngày 23/4, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Bảo tàng Trường Sa tại xã Cam Lâm.

Theo đó, CTCP Vinhomes là đơn vị thực hiện dự án theo hình thức tài trợ, với tổng mức đầu tư 299,7 tỷ đồng từ nguồn vốn do doanh nghiệp tài trợ 100%. Sau khi hoàn thành, công trình sẽ được bàn giao cho UBND tỉnh Khánh Hòa hoặc đơn vị được chỉ định để quản lý, vận hành.

Theo kế hoạch, Bảo tàng Trường Sa sẽ được khởi công vào ngày 29/4/2026, dự kiến hoàn thành quý 1/2028.

Bảo tàng Trường Sa được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 1,71 ha, nằm bên bờ vịnh Cam Ranh; phía đông giáp biển, phía tây giáp Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma và đường Nguyễn Tất Thành, hai phía còn lại tiếp giáp các khu du lịch.

Phối cảnh một số không gian bên ngoài Bảo tàng Trường Sa.

Công trình có diện tích xây dựng khoảng 3.873 m², gồm 3 tầng nổi và 1 tầng hầm. Tổng thể kiến trúc được tạo hình với ba nhánh vươn từ đất liền hướng ra Trường Sa – Biển Đông.

Các chi tiết kiến trúc được lồng ghép như những câu chuyện lịch sử, tôn vinh tinh thần dân tộc. Khối trung tâm mang hình khối mềm mại, uốn lượn, lấy cảm hứng từ địa hình tự nhiên và sự liên kết không gian. Công trình chính đặt tại trung tâm khu đất, vừa là điểm nhấn, vừa là hạt nhân tổ chức tổng thể.

Không gian kiến trúc – cảnh quan được tổ chức theo hướng mở, gắn kết giữa công trình, cây xanh và mặt nước, tạo sự hài hòa với thiên nhiên, đồng thời đáp ứng yêu cầu về công năng, an toàn và phát triển bền vững.

Phối cảnh dự kiến các không gian trưng bày bên trong.

Theo Báo Khánh Hòa, Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành khảo sát, lập danh mục sưu tầm tư liệu, hiện vật phục vụ trưng bày. Trong đợt 1, đơn vị đã thống kê 1.154 tư liệu, hình ảnh, hiện vật, gồm 426 file hình ảnh; 206 danh mục tài liệu, hiện vật; 114 danh mục tư liệu; 28 danh mục hiện vật; 40 danh mục phim tài liệu và 340 hình ảnh chưa có file.

Đây là công trình có ý nghĩa văn hóa – lịch sử, nhằm lưu giữ, bảo quản và giới thiệu các tư liệu, hiện vật về biển đảo Trường Sa đến người dân và du khách, qua đó góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Được biết, sau khi sáp nhập, tỉnh Khánh Hòa mới được mở rộng không gian phát triển, sở hữu đường bờ biển dài nhất cả nước với gần 500 km, cùng nhiều vịnh nổi tiếng như Vân Phong, Nha Trang, Cam Ranh, Vĩnh Hy…

Việc sáp nhập giúp phát huy và bổ trợ thế mạnh của Khánh Hòa và Ninh Thuận trước đây, tạo nền tảng phát triển các lĩnh vực du lịch biển, thủy sản, cảng biển, công nghiệp, đô thị ven biển, logistics và năng lượng tái tạo.

Vinhomes sẽ khởi công dự án bảo tàng gần 300 tỷ tại tỉnh có đường bờ biển dài nhất Việt Nam vào đúng dịp đặc biệt - Ảnh 4.Tin vui tại dự án cao tốc 124 km do liên danh Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư

Tại dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành, công tác phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến nay ghi nhận nhiều kết quả tích cực.

Lễ Lễ

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Gần 100 hộ dân tự nguyện giao đất làm siêu công viên Tuần Châu 5.000 tỷ đồng do Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư

Tập đoàn Trung Quốc muốn đầu tư hạ tầng, cảng, thành phố thông minh và đường sắt đô thị tại tỉnh nhỏ nhất Việt Nam

Vinaconex “bén duyên” với cổ phiếu Giầy Thượng Đình - doanh nghiệp sở hữu khu đất 277 Nguyễn Trãi

13:58 , 24/04/2026
Tin vui tại dự án cao tốc 124 km do liên danh Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư

13:33 , 24/04/2026
Tỉnh Đồng Nai chính thức là thành phố từ ngày 30-4-2026

13:04 , 24/04/2026
Cầu vượt sông ở Ninh Bình điều chỉnh tăng hơn 200 tỷ đồng trước ngày khởi công

13:02 , 24/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên