Vingroup “bắt tay” ông lớn khách sạn hàng đầu thế giới tại đại đô thị 10 tỷ USD chưa từng có trong lịch sử

Theo thông tin từ Vingroup, ngày 23/4/2026, Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ (chủ đầu tư dự án Vinhomes Green Paradise) đã ký thỏa thuận hợp tác với IHG Hotels & Resorts (IHG - tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu thế giới) để phát triển hệ thống khách sạn tại khu đô thị này.

Theo thỏa thuận, IHG dự kiến phát triển 4 khách sạn với tổng quy mô hơn 1.000 phòng, gồm: InterContinental Saigon Can Gio (400 phòng), Crowne Plaza Saigon Can Gio (400 phòng), Holiday Inn Express Saigon Can Gio (130 phòng) và Garner Saigon Can Gio (130 phòng).

Trong đó, InterContinental và Crowne Plaza thuộc phân khúc cao cấp, trong khi Holiday Inn Express và Garner hướng tới nhóm khách có nhu cầu lưu trú tiện lợi, chi phí hợp lý. Đây cũng là lần đầu tiên hai thương hiệu Holiday Inn Express và Garner hiện diện tại thị trường Việt Nam.

Theo kế hoạch, hai khách sạn Holiday Inn Express và Garner dự kiến vận hành từ năm 2028; InterContinental và Crowne Plaza dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2030.

Trong dự án này, Vinpearl (đơn vị thành viên của Vingroup) sẽ tham gia quản lý và phối hợp triển khai cùng IHG trong quá trình phát triển và vận hành.

Việc bổ sung các khách sạn do IHG quản lý được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hệ thống lưu trú tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, hướng tới quy mô khoảng 7.000 phòng, phục vụ nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng tại khu vực.

Song hành với đó, loạt tiện ích vui chơi – nghỉ dưỡng tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ như công viên VinWonders 122 ha, Nhà hát Sóng Xanh 5.000 chỗ, biển hồ Paradise Lagoon hơn 800 ha, cảng tàu quốc tế Landmark Harbour và 2 sân golf 18 hố… được kỳ vọng góp phần đưa Cần Giờ trở thành điểm đến du lịch – nghỉ dưỡng tầm cỡ, hướng tới mục tiêu đón 40 triệu lượt khách mỗi năm.

Phối cảnh dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ.

Được biết, cách đây hơn 1 năm, vào ngày 19/4/2025, Tập đoàn Vingroup đã chính thức khởi công dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ - Vinhomes Green Paradise, tại cửa biển xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ (cũ), TP.HCM.

Vinhomes Green Paradise là dự án lấn biển lớn bậc nhất Việt Nam với tổng mức đầu tư 10 tỷ USD, diện tích 2.870 ha, quy mô dân số dự kiến khoảng 230.000 người.

Dự án được phát triển theo mô hình đô thị cấp tiến nhất thế giới hiện nay - ESG (Environmental - Social - Governance). Với mục tiêu phát triển đô thị sử dụng năng lượng tái tạo phân loại, Vingroup sẽ đầu tư phát triển hệ thống điện gió cách bờ 10 km để cung cấp nguồn điện sạch cho siêu đô thị và mở ra tương lai xanh cho cả khu vực.

Dự án được thiết kế đa dạng các loại hình sản phẩm nhà ở, khách sạn, khu văn phòng, khu sân golf, thể thao, vui chơi giải trí đẳng cấp thế giới, các tiện ích cảnh quan thiết kế thân thiện cùng các hoạt động lễ hội sôi động đẳng cấp quốc tế.