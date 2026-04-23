Ông Trịnh Văn Quyết trực tiếp ra công trường, dự án trên đất vàng thủ đô của FLC chạy nước rút trước giờ G

Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết trực tiếp kiểm tra tiến độ thi công tại dự án Hausman Premium Residences (nguồn ảnh: FLC).

Theo FLC, ngày 22/4/2026, Ban lãnh đạo Tập đoàn đã trực tiếp kiểm tra tiến độ và chất lượng dự án Hausman Premium Residences dưới sự chủ trì của ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn FLC.

Đại diện đơn vị thi công cho biết, dự án hiện đã hoàn thành khoảng 95% khối lượng trát mặt ngoài, 90% trát trong nhà. Nhiều hạng mục kỹ thuật và hoàn thiện nội thất đang được triển khai song song như lắp đặt cửa nhôm kính, thi công hệ thống cơ điện, ốp lát gạch căn hộ…

Các công đoạn hoàn thiện chi tiết như sơn bả mặt ngoài, lắp đặt trần thạch cao cũng đang bám sát lộ trình, hướng tới hoàn tất trước thời điểm bàn giao.

Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết đôn đốc triển khai từng hạng mục (nguồn ảnh: FLC).

Tại buổi thị sát, ông Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh yêu cầu dự án phải được bàn giao đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và đúng các cam kết đã đưa ra.

Hiện dự án đã vượt tiến độ gần một năm so với kế hoạch ban đầu, đang được đẩy nhanh hoàn thiện để kịp bàn giao cho khách hàng vào tháng 6/2026.

Ghi nhận tại công trường cho thấy, tiến độ được duy trì ở mức cao với 3 ca làm việc liên tục, nhiều hạng mục triển khai đồng thời nhằm rút ngắn thời gian thi công. Hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại được huy động tối đa, tập trung cho các hạng mục trọng điểm để đảm bảo tiến độ đề ra.

Được biết, Hausman Premium Residences là dự án thuộc khu đô thị FLC Premier Parc (Hà Nội), đã chính thức cất nóc vào giữa tháng 11/2025.

Tọa lạc tại vị trí đắc địa trên mặt đường Lê Quang Đạo, gần trục giao thông huyết mạch 70 kéo dài, Hausman Premium Residences cao 12 tầng, cung cấp tổng cộng 410 căn hộ, với diện tích đa dạng từ 56,1 – 117 m².

Ngoài dự án tại Hà Nội, FLC cũng đang đẩy mạnh tiến độ thi công tại một số dự án khác như GreenLife Apartment (Quảng Ninh), FLC Quảng Trị Beach & Golf Resort (Quảng Trị), hay quần thể đô thị nghỉ dưỡng, giải trí và sân golf FLC Pleiku Golf Club & Luxury City Resort (Gia Lai)...

Mới đây, vào ngày 17/4/2026, Ban lãnh đạo Tập đoàn cũng đã trực tiếp thị sát dự án FLC Quang Tri Beach & Golf Resort (Quảng Trị) dưới sự chủ trì của ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch Tập đoàn FLC. Tại công trường, lãnh đạo Tập đoàn làm việc với các nhà thầu, đội ngũ kỹ thuật, nghe báo cáo chi tiết từng hạng mục và đưa ra các chỉ đạo cụ thể.

Tại đây, Chủ tịch Tập đoàn FLC nhấn mạnh yêu cầu bám sát tiến độ, đồng thời đảm bảo chất lượng công trình. Đây là dự án có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ với Tập đoàn mà còn với chiến lược phát triển du lịch của cả tỉnh Quảng Trị, yêu cầu toàn bộ các bộ phận phải phối hợp chặt chẽ để đảm bảo tiến độ thi công và chất lượng công trình đúng cam kết.

Được biết, FLC Quang Tri Beach & Golf Resort có quy mô gần 2.000 ha, trải dài khoảng 5 km bờ biển, tổng mức đầu tư hơn 23.000 tỷ đồng. Sau các dự án đã đi vào hoạt động tại Quảng Ninh, Thanh Hóa, Phú Thọ, Gia Lai… đây là dự án tiếp theo của FLC tại khu vực miền Trung, hướng tới phát triển tổ hợp nghỉ dưỡng, dịch vụ đồng bộ, qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương.