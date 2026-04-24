TS. Nguyễn Văn Đính: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã dùng “cách chơi” tầm vóc của một doanh nghiệp lớn để phá điểm nghẽn lớn nhất trên thị trường BĐS

Chính sách lãi suất bứt phá sẽ là “ngòi nổ” tạo xung lực mạnh mẽ, giúp thanh khoản bứt phá.

Ông đánh giá thế nào về ảnh hưởng của lãi suất đến thị trường bất động sản hiện tại?

Tôi cho rằng, bất động sản giai đoạn này đang “thay da đổi thịt”. Điều này là cần thiết để thị trường trưởng thành hơn. Áp lực lãi suất cho vay mua nhà duy trì ở mức cao trong thời gian qua cũng góp phần tạo nên sự thanh lọc này.

Bởi khi chi phí vốn không còn rẻ, nhà đầu tư buộc phải tính toán kỹ lưỡng hơn, ưu tiên các dự án có pháp lý minh bạch, chủ đầu tư uy tín và tiềm năng khai thác thực tế. Điều này giúp hạn chế tình trạng đầu cơ, thổi giá – vốn là nguyên nhân gây bất ổn trong nhiều chu kỳ trước.

Đối với chủ đầu tư, chỉ những đơn vị có năng lực tài chính thực sự, pháp lý minh bạch mới có thể tồn tại. Với thị trường, các sản phẩm đầu cơ, "thổi giá" sẽ bị loại bỏ, nhường chỗ cho những dự án đáp ứng nhu cầu ở thực và có khả năng khai thác dòng tiền (cho thuê, kinh doanh). Quá trình này tuy khắc nghiệt nhưng cần thiết để tạo lập một nền tảng phát triển lành mạnh.

Lãi suất cao đã tác động thế nào đến sự thanh khoản của thị trường, thưa ông?

Hiện nay, nhiều khách hàng đã tiếp cận các gói vay với lãi suất ưu đãi ban đầu ở mức 5–6%/năm, nhưng thời gian cố định ngắn. Khi chuyển sang lãi suất thả nổi, chi phí vốn tăng nhanh, khiến các tính toán tài chính ban đầu bị đảo lộn, đặc biệt với những trường hợp sử dụng đòn bẩy để đầu tư ngắn hạn.

Mới đây, chủ đầu tư lớn nhất thị trường BĐS Việt Nam - Vinhomes đã tung chính sách lãi suất chưa từng có t ừ 0-6%/năm trong 5 năm , ông đánh giá thế nào về điều này?

Để giải “điểm nghẽn” lãi suất hiện nay, Vinhomes đã đưa ra siêu chính sách “khóa trần” lãi suất 0-6%/năm trong 5 năm để kích hoạt làn sóng giao dịch trên diện rộng. Tôi cho rằng đây là một chính sách đột phá, giải tỏa sức cầu đang bị nén lại vì lãi suất tăng cao thời gian qua.

Vinhomes đang thể hiện đúng năng lực của một doanh nghiệp lớn dẫn dắt thị trường. Trong bối cảnh lãi suất cao, muốn bán được hàng, phá được thanh khoản doanh nghiệp phải giải được bài toán lãi vay. Bản chất doanh nghiệp vẫn đang phải đi vay ngân hàng để phát triển dự án nhưng Vinhomes đưa ra chính sách lãi suất dài hạn đột phá cho người mua khi đồng hành, hỗ trợ cùng người mua.

Cách làm này đòi hỏi doanh nghiệp phải thật giỏi cả trong điều hành phát triển dự án lẫn cân đối tài chính để phương án đưa ra có lợi cho cả 3 bên Khách hàng – Ngân hàng- Chủ đầu tư. Ngân hàng có thể giải ngân vốn vào những sản phẩm tốt, có tính ổn định cao. Khách hàng an tâm mua nhà khi được hỗ trợ một phần về tài chính. Doanh nghiệp bán được hàng. Đấy là sự khôn khéo, sự tính toán rất chi li hợp lý để cả 3 bên cùng có lợi trong một sản phẩm tốt.

Chính sách của Vinhomes áp dụng toàn bộ các đại dự án (chiếm đến gần 50% nguồn cung toàn thị trường). Vậy có thể xem đây như một cú giải nén tâm lý cho toàn thị trường không, thưa ông?

Vinhomes luôn thể hiện được vị thế dẫn dắt thị trường trong những giai đoạn khó khăn nhất. Chính sách của Vinhomes đã đánh trúng điểm nghẽn lớn nhất trên thị trường là tâm lý lo sợ rủi ro lãi suất. Vì thế, chính sách này được xem là “ngòi nổ” tạo xung lực mạnh mẽ, dẫn dắt thị trường, giúp thanh khoản bứt phá.

Cách làm của Vinhomes đã giải được bài toán kỹ thuật của các chủ đầu tư hiện nay để tạo ra sản phẩm có giá hợp lý, tốt nhất cho khách hàng. Đảm bảo được bài toán quay vòng vốn, hiệu quả dòng tiền và đặc biệt mở toang thanh khoản của thị trường qua “cách chơi” tầm vóc của một doanh nghiệp lớn.

Trong lúc khó khăn nhất, Vinhomes đã thể hiện đẳng cấp, đồng hành với khách hàng bằng tư duy khôn khéo. Biến những khó khăn bằng hành động cụ thể, bám sát vào nhu cầu của khách hàng, giải pháp cho thị trường.

Trong bối cảnh thị trường hiện nay, theo ông nhà đầu tư BĐS nên chọn sản phẩm nào?

Thị trường hiện nay không dành cho những cuộc chơi “lướt sóng” ngắn hạn, mà đang hướng tới giá trị dài hạn. Người mua không còn chạy theo những cơn sốt đất ảo mà ưu tiên các sản phẩm có giá trị thực: Chất lượng cao, hạ tầng đồng bộ, không gian sống tốt và pháp lý minh bạch.

Những dự án nhỏ lẻ, chật hẹp, thiếu tiện ích dần mất sức hút và bị đào thải. Ngược lại, những sản phẩm được phát triển bởi những chủ đầu tư lớn gần hệ thống Metro, đường vành đai hoặc các công trình công cộng vẫn giữ vững giá trị và có xu hướng tăng giá.

Theo ông, liệu sẽ có một cuộc chạy đua chính sách ưu đãi lãi suất trên thị trường để kích cầu thanh khoản sau cú nổ lớn của Vinhomes?

Đưa ra một chính sách kích cầu lãi suất đòi hỏi doanh nghiệp phải đong đếm được “sức khỏe” tài chính của mình. Chỉ những doanh nghiệp có tiềm lực tài chính mạnh mới có thể đứng sau những chính sách có lợi lớn cho khách hàng.

Có càng nhiều doanh nghiệp BĐS đưa ra các chính sách thì người mua càng được hưởng lợi. Sau Vinhomes, tôi nhận thấy rất nhiều doanh nghiệp cũng đã công bố các chính sách giảm lãi, giãn nợ, chia nhỏ thanh toán. Đây là những dấu hiệu tốt cho một chu kỳ tăng trưởng mới.

Ông dự báo thế nào về thị trường bất động sản từ nay đến cuối năm?

Tôi cho rằng, thị trường bất động sản Việt Nam đang đứng trước “điểm khởi đầu” của một chu kỳ mới – nơi mà giá trị thực, tính minh bạch và sự bền vững sẽ là những yếu tố quyết định thành công. Những nhà đầu tư biết nắm bắt xu hướng, lựa chọn đúng phân khúc và kiên định với chiến lược dài hạn sẽ là những người chiến thắng trong giai đoạn tới.

Có thể nói, sau giai đoạn đầy biến động, thị trường bất động sản đang dần trở lại quỹ đạo ổn định và chuyên nghiệp hơn. Sự chuyển dịch từ “lượng” sang “chất” không chỉ là xu hướng tất yếu, mà còn là tiền đề để thị trường phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế quốc gia trong những năm tới. Dù ngắn hạn còn nhiều thách thức, nhưng triển vọng dài hạn của thị trường bất động sản Việt Nam vẫn được đánh giá rất tích cực.

Theo ông, đâu là những yếu tố then chốt sẽ đóng vai trò quyết định trong việc định hình chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường.

Trước hết việc tháo gỡ các “điểm nghẽn” pháp lý không chỉ giúp giải quyết hàng loạt dự án tồn đọng, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án mới được triển khai nhanh chóng và minh bạch hơn. Thứ hai là sự bứt phá của hạ tầng. Đầu tư công đang được đẩy mạnh với hàng loạt dự án giao thông trọng điểm như cao tốc, sân bay, và các tuyến vành đai.

Hạ tầng phát triển không chỉ giúp kết nối các vùng kinh tế, mà còn tạo ra các cực tăng trưởng mới, kéo theo sự gia tăng giá trị bất động sản một cách bền vững. Đây là yếu tố mang tính nền tảng, giúp thị trường phát triển dựa trên nhu cầu thực thay vì đầu cơ.

Thứ ba là môi trường chính trị – kinh tế ổn định và định hướng phát triển rõ ràng. Với chiến lược lấy doanh nghiệp làm trung tâm, Việt Nam đang ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quốc tế. Sự tham gia của dòng vốn ngoại không chỉ mang lại nguồn lực tài chính mà còn góp phần nâng cao tiêu chuẩn phát triển và quản trị của thị trường.

Xin cảm ơn ông!﻿